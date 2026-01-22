Pronostici Roma - Stoccarda: Giallorossi in cerca del poker in Europa

I nostri esperti prevedono almeno un punto della Roma capace di segnare nel primo tempo contro lo Stoccarda in una sfida con al massimo tre gol.

Migliori pronostici di Roma - Stoccarda

Ecco qualche consiglio per le scommesse in vista della partita del penultimo turno di Europa League tra Roma e Stoccarda:

Segna gol casa 1° tempo a quota 1.70 su Goldbet

Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.74 su William Hill

Doppia Chance 1X + Under 3.5 a quota 1.85 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano una marcatura giallorossa nel primo tempo in un incontro con al massimo tre marcature che, secondo loro, vedrà i padroni di casa imbattuti.

Quote Roma - Stoccarda

I principali bookmaker vedono la Roma favorita nell'incontro contro lo Stoccarda, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i giallorossi e i tedeschi al match

In un inedito Roma - Stoccarda si affrontano due formazioni appaiate a dodici punti. E che, prima della penultima giornata della fase a girone unico, viaggiano con una lunghezza di svantaggio dal Porto attualmente qualificato per gli ottavi. Mentre sono cinque i punti in più rispetto alla Dinamo Zagabria per ora fuori dai playoff.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini ricevono i tedeschi a quattro giorni dall'1-0 contro il Torino, il loro quarto successo in cinque giornate di Serie A. Così i giallorossi si sono ripresi la rivincita contro i granata dopo il 2-3 in Coppa Italia di una settimana fa. Mentre in Europa League la Roma aveva chiuso il 2025 con i successi a Glasgow – il 2-0 contro i Rangers e il 3-0 contro il Celtic – con a cavallo il 2-1 contro il Midtjylland.

Ma anche lo Stoccarda, nelle ultime tre giornate in Europa League, ha inanellato altrettanti successi. Al 2-0 contro il Feyenoord per gli uomini di Sebastian Hoeness sono infatti seguiti il 4-0 sul campo dei Go Ahead Eagles e il 4-1 contro il Maccabi Tel Aviv. In Bundesliga sono invece reduci dall'1-1 contro l'Union Berlin arrivato dopo il 4-1 a Leverkusen e il 3-2 contro l'Eintracht Francoforte.

Probabili formazioni di Roma - Stoccarda

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Koné, Cristante, Wesley, Dybala, Lorenzo Pellegrini, Malen

Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Koné, Cristante, Wesley, Dybala, Lorenzo Pellegrini, Malen Stoccarda: Nubel, Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Karazor, Leweling, Nartey, Fuhrich, Undav

La Roma segnerà nel primo tempo contro lo Stoccarda?

La Roma è giunta al duplice fischio in vantaggio in tutt'e le ultime tre uscite in Europa League. Più precisamente ha siglato tutte le reti nel 2-0 contro i Rangers e nel 3-0 contro il Celtic nel primo tempo, che contro il Midtjylland si era chiuso sull'1-0. Inoltre, nel 2-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, lo stesso è accaduto per la terza volta in cinque uscite in Serie A.

Poi è vero che lo Stoccarda non concede reti nel primo tempo in Europa dallo 0-1 contro il Fenerbahce di fine ottobre. Ma poi si era imposto contro il Feyenoord, sconfitto già cinque volte nella Eredivisie, e contro i Go Ahead Eagles tredicesimi nel campionato olandese. Poi, l'11 dicembre, hanno collezionato il 4-1 contro il Maccabi Tel Aviv.

Per questi motivi, il segno Segna gol casa 1° tempo è da tenere d'occhio nella sfida fra Roma e Stoccarda.

Scommessa 1: Segna gol casa 1° tempo a quota 1.70 su Goldbet

AllˈOlimpico vedremo al massimo due reti giallorosse e non più di una degli ospiti?

Dopo il 3-1 contro il Genoa che aveva chiuso il 2025, la Roma ha insaccato meno di due volte in tutte le sue ultime gare ufficiali. Poi è vero che in Europa League i giallorossi arrivano dal 3-0 contro il Celtic, ma il campionato scozzese è inferiore alla Bundesliga. Inoltre, avevano insaccato due volte sia contro i Rangers sia contro Midtjylland.

Inferiori alla Bundesliga lo sono anche le massime serie in Svizzera, Turchia, Olanda e Israele. Nonostante ciò, nelle prime due trasferte in questa Europa League lo Stoccarda aveva subìto lo 0-2 a Basilea e lo 0-1 contro il Fenerbahce. Poi hanno inanellato il 2-0 contro lo Stoccarda, il 4-0 contro i Go Ahead Eagles e il 4-1 contro il Maccabi Tel Aviv.

Tutto sommato, la combo Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite rientra fra quelle plausibili per l'incontro all'Olimpico.

Scommessa 2: Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.74 su William Hill

La Roma raccoglierà un risultato utile contro lo Stoccarda?

Nelle ultime sette giornate in Serie A, la Roma ha lasciato punti per strada solo lontano dall'Olimpico e nello 0-1 contro l'Atalanta e nell'1-2 contro la Juventus. Viceversa, per esempio, a partire dall'1-0 contro il Como sesto in classifica ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe in Serie A. Inoltre, i giallorossi sembrano aver preso le giuste misure in Europa League con sette gol segnati e uno concesso nelle ultime tre giornate.

Lo Stoccarda, dal canto suo, negli ultimi cinque turni nella Bundesliga si è imposto solo contro squadra in crisi. I poker a Brema e Leverkusen, oltre il 3-2 contro l'Eintracht Francoforte, sono arrivati contro squadre che in questa fase hanno macinato dai due ai sei punti. Si sono invece chiuse sul pari le gare casalinghe contro l'Hoffenheim (0-0) e domenica contro l'Union Berlino (1-1).

Alla luce di questi rendimenti, la combo Doppia Chance 1X + Under 3.5 è da tenere d'occhio per la gara fra Roma e Stoccarda.