Pronostici Real Sociedad - Barcellona: i padroni di casa sognano l’impresa in avvio

Il nostro esperto di scommesse prevede un approccio aggressivo dei padroni di casa, con Mikel Oyarzabal e Raphinha pronti a timbrare il cartellino.

Pronostici Real Sociedad - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Sociedad - Barcellona

1° Tempo - Real Sociedad o Pareggio a quota 1.77 su Lottomatica

Mikel Oyarzabal marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su Goldbet

Raphinha marcatore in qualsiasi momento a quota 2.30 su Netbet

Quote Real Sociedad vs Barcellona

Real Sociedad vs Barcellona Lottomatica Goldbet Netbet Real Sociedad 4.80 4.80 4.95 Pareggio 4.60 4.60 4.60 Barcellona 1.30 1.30 1.56

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Sociedad-Barcellona 2-2

Pronostico marcatore: Real Sociedad – Mikel Oyarzabal, Take Kubo; Barcellona – Raphinha, Robert Lewandowski

Dopo 18 mesi complicati, i tifosi della Real Sociedad tornano a sorridere grazie all'ottimo avvio del nuovo tecnico Pellegrino Matarazzo. Il primo allenatore statunitense nella storia della Liga ha conquistato quattro punti nelle sue prime due partite, oltre a superare il turno in Copa del Rey ai rigori contro l'Osasuna in settimana.

Anche il Barcellona è reduce da un successo in coppa, avendo superato per 2-0 il Racing Santander, capolista della Segunda Division. Per la squadra di Hansi Flick si è trattato dell'undicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. I blaugrana hanno inoltre sollevato il primo trofeo stagionale lo scorso weekend, battendo il Real Madrid per 3-2 nella finale di Supercoppa.

Probabili formazioni Real Sociedad - Barcellona

Real Sociedad:Remiro; Gomez, Martin, Caleta-Car, Aramburu; Soler, Turrientes, Guedes; B. Mendez, Kubo, Oyarzabal. Barcellona

Barcellona:J. Garcia; Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde; Pedri, De Jong, Raphinha; Fermin, Yamal, Lewandowski.

La Real per un inizio sprint

Nonostante il recente insediamento, Matarazzo ha già lasciato il segno alla Reale Arena. Giocatori che finora avevano deluso, come Take Kubo, sono apparsi rigenerati dal cambio in panchina. La Real ha mostrato un approccio molto deciso nelle prime due uscite della nuova gestione.

Nell'ultima sfida interna di campionato contro l'Atletico Madrid, i baschi hanno dominato il primo tempo, collezionando otto tiri e creando 0.71 xG prima dell'intervallo. La squadra di Simeone, di contro, non è quasi mai stata pericolosa, fermandosi a 0.16 xG.

Stesso copione a Getafe, dove sono andati al riposo in vantaggio concedendo appena 0.07 xG nella prima frazione. Un avvio forte sarà fondamentale per tentare di fermare la corazzata Barcellona. I catalani hanno mostrato qualche fragilità nei primi tempi quest'anno: il 75% dei gol subiti in Liga è arrivato proprio prima dell'intervallo. Questo dato suggerisce grande valore nella doppia chance a favore dei padroni di casa per il primo tempo.

Scommessa 1: 1° Tempo - Real Sociedad o Pareggio a quota 1.77 su Lottomatica

Oyarzabal per colpire i punti deboli della difesa blaugrana

Sebbene i numeri difensivi del Barcellona siano migliorati, la loro linea difensiva molto alta viene spesso superata, concedendo numerose occasioni agli attaccanti avversari. Mikel Oyarzabal sarà il prossimo a cercare di sfruttare gli spazi alle spalle dei difensori.

L’attaccante della Roja è il pericolo numero uno della Real Sociedad: ha effettuato almeno tre tiri in ognuna delle ultime otto presenze tra club e nazionale. In questa stagione, il 28enne viaggia a una media di un gol o assist ogni 117 minuti.

I movimenti di Oyarzabal potrebbero mettere in crisi una difesa che, nell'ultima trasferta di Liga, ha concesso 1.60 xG all'Espanyol. In quell'occasione, solo i miracoli del portiere Joan Garcia e l'imprecisione di Roberto Fernandez hanno evitato il peggio. Contro una Real Sociedad che di solito si affida al cinismo del suo capitano, la quota per un suo gol appare molto invitante (probabilità implicita del 30,8%).

Scommessa 2: Mikel Oyarzabal marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su Goldbet

Raphinha in stato di grazia: pronto a colpire ancora

Hansi Flick può finalmente contare sull'intero parco attaccanti, il che gli permette di ruotare gli uomini con efficacia. Tuttavia, in sfide delicate come questa, è difficile che rinunci a Raphinha e Lamine Yamal.

Raphinha, dopo un inizio di stagione frustrante a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box per due mesi, è tornato ai suoi massimi livelli. L'ex ala del Leeds ha segnato ben otto gol nelle ultime otto apparizioni con la maglia del Barça.

In questa stagione, il brasiliano segna mediamente ogni 102 minuti. Rispetto a Yamal, che ha compiti più creativi, Raphinha garantisce una pericolosità offensiva più costante in termini di finalizzazione. Puntare su un suo gol alla Reale Arena sembra una scelta solida, con una probabilità implicita del 43,5%.