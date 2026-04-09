Pronostici Real Ovideo - 26 anni di sofferenza destinati a continuare

Il nostro esperto di scommesse prevede un compito arduo per la squadra neo-promossa in La Liga. Tuttavia, con il supporto dei tifosi di casa, potrebbero mettere in difficoltà i visitatori.

Pronostici Real Ovideo - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Ovideo - Real Madrid

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1X2 & entrambe le squadre segnano - Real Madrid & Sì a 3.30 su Goldbet

Ci aspettiamo una vittoria per 3-1 del Real Madrid.

Quote Real Ovideo - Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Dopo un'assenza di 24 anni, il Real Oviedo è tornato in La Liga dopo aver vinto i playoff di promozione la scorsa stagione. Questo offre al 40enne Santi Cazorla un'altra opportunità di giocare nella massima serie spagnola. Tuttavia, il talentuoso centrocampista non ha giocato nella partita d'esordio della sua squadra contro il Villarreal la scorsa settimana. La squadra neo-promossa è stata surclassata e ha subito una sconfitta per 2-0, il che potrebbe essere un segnale di ciò che ci si può aspettare in questa stagione.

Sfortunatamente, dovranno affrontare il Real Madrid, pieno di stelle, nel prossimo incontro. L'unico conforto per loro è che giocheranno davanti ai 30.000 tifosi di casa allo Stadio Nuevo Carlos Tartiere.

Inoltre, i Blancos sono in un periodo di transizione dopo la partenza di Carlo Ancelotti. L'ex centrocampista del Madrid, Xabi Alonso, è ora il manager. Ha avuto una buona pre-stagione, inclusa una forte prestazione al Mondiale per Club.

Hanno iniziato la loro missione per riconquistare il titolo di La Liga dal Barcellona con una vittoria per 1-0 contro l'Osasuna durante la settimana. Mentre hanno mostrato una prestazione dominante nel primo tempo, il secondo periodo è stato meno impressionante e hanno avuto bisogno di un rigore per assicurarsi i tre punti.

Probabili formazioni Real Ovideo - Real Madrid

Real Ovideo: Aaron; Vidal, Luengo, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Santi Cazorla; Hassan, Ilic, Ilyas Chaira; Rondón

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé, Vinícius Júnior

Scommettere su una partita con molti gol

I padroni di casa sono stati bravi a segnare gol nella Segunda División la scorsa stagione, avendo segnato 56 gol in 42 partite. Questo equivale a una media di 1,33 gol a partita. La loro forma in casa, soprattutto alla fine della scorsa stagione, incoraggerà i loro tifosi, dato che non hanno perso nessuna delle loro ultime 10 partite di campionato.

Solo il Barcellona ha segnato più gol del Real Madrid in La Liga la scorsa stagione, con i Blancos che hanno segnato 78 gol in 38 partite. Nel frattempo, 22 delle loro partite, ovvero il 58%, hanno prodotto più di due gol.

Anche se l'ultimo incontro tra queste squadre risale al 2012, la storia degli scontri diretti mostra un chiaro schema. Tre delle loro ultime quattro partite hanno visto più di due gol.

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Indiscutibilmente potente

Kylian Mbappé è stato il capocannoniere della La Liga lo scorso anno. Il francese ha segnato ben 31 gol in 34 presenze per vincere il Golden Boot. Per mostrare quanto spesso segna, Mbappé ha segnato nove gol nelle ultime cinque partite di campionato della scorsa stagione.

Ciò significa che ha ora segnato 10 gol in sei partite consecutive di La Liga, incluso il suo gol vincente lo scorso weekend. Complessivamente, Mbappé ha segnato 44 gol in 59 presenze per il club in tutte le competizioni, equivalendo a un gol ogni 1,34 partite.

È certamente la principale minaccia offensiva per i visitatori, motivo per cui è molto probabile che trovi di nuovo la rete questa domenica.

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Tanta qualità da affrontare

L'ultima vittoria del Real Oviedo contro il Real Madrid risale al 1998. Stranamente, è avvenuta il giorno in cui Kylian Mbappé è nato. Gli incontri tra i club sono stati pochi e lontani tra loro. Tuttavia, i visitatori sono imbattuti negli ultimi sette scontri con l'Oviedo, avendo vinto quattro e pareggiato tre.

I padroni di casa potrebbero avere difficoltà a fermare i loro visitatori, soprattutto considerando il potenziale offensivo che hanno a disposizione in panchina. Tuttavia, potrebbe esserci qualcosa di cui i tifosi di casa potrebbero gioire domenica.

La squadra di Veljko Paunović ha segnato almeno una volta in ciascuna delle ultime 10 partite di campionato. Quindi, sono in grado di segnare contro una nuova difesa del Real Madrid che include Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold.