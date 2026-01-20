Pronostici Real Madrid - Monaco: Mbappé pronto a eliminare il PSG

Il nostro esperto di scommesse prevede un primo tempo divertente, con Kylian Mbappé che segna contro il suo vecchio club in una partita che vedrà gol da entrambe le parti.

Pronostici Real Madrid - Monaco: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Monaco

Kylian Mbappé segna per primo a quota 2.80 su Lottomatica

Tempo con più gol - 1° tempo a quota 3.00 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.70 su Netbet

Quote Real Madrid vs Monaco

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-1 Monaco

Pronostico marcatore: Real Madrid – Kylian Mbappé x2; Monaco – Folarin Balogun

È stata una settimana movimentata per il Real Madrid, che si è separato da Xabi Alonso dopo una sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Álvaro Arbeloa ha sostituito il tecnico basco, ma ha subito una sorprendente sconfitta in Copa del Rey contro l'Albacete nella sua prima partita.

Questi eventi hanno contribuito a creare un'atmosfera ostile al Bernabéu sabato. Molti giocatori di casa sono stati derisi, ma i Blancos sono riusciti a ottenere una vittoria per 2-0 sul Levante in La Liga.

Il Monaco sarà desideroso di approfittare se il malcontento continuerà a metà settimana. La squadra di Ligue 1 è stata incostante ultimamente, con quattro vittorie e quattro sconfitte nelle ultime otto partite. Arrivano a questa partita dopo una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Lorient.

Probabili formazioni Real Madrid - Monaco

Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Asencio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Mastantuono

Monaco: Kohn, Henrique, Dier, Kehrer, Faes, Zakaria, Golovin, Teze, Akliouche, Balogun, Biereth

Mbappé pronto a colpire per primo nella riunione con il Monaco

La principale minaccia in questo match dovrebbe venire da Mbappé. Il cambiamento in panchina non dovrebbe influire sulla sua capacità di posizionarsi in aree pericolose. Inoltre, il francese ha aperto le marcature per i Blancos sabato, segnando il suo 19° gol in 19 presenze in La Liga in questa stagione.

Mbappé è stato eccezionale anche in Champions League, con un gol ogni 49 minuti in media. I suoi nove gol europei rappresentano il 69% dei gol della sua squadra in questa competizione quest'anno.

Vinícius Junior ha segnato solo una volta nelle ultime 19 partite, mentre Jude Bellingham ha segnato una volta in 12 presenze. La scarsa forma di questi due aggiunge la sensazione che Mbappé offra valore per segnare per primo, anche a quote basse.

Scommessa 1: Kylian Mbappé segna per primo a quota 2.80 su Lottomatica

Primo tempo ricco di azione in programma

Il Real Madrid ha migliorato significativamente nel secondo tempo della partita di campionato del weekend. Arbeloa ha introdotto Arda Güler e Franco Mastantuono nell'intervallo, e sembravano molto più minacciosi dopo. Il neo-allenatore sarà ansioso di impostare il tono con una prestazione offensiva fin dall'inizio martedì.

Questo potrebbe portare a un primo tempo aperto contro un Monaco che porta una minaccia di gol con Folarin Balogun. Le loro partite di Champions League di questa stagione hanno spesso prodotto più azione prima dell'intervallo. Infatti, il 57% dei loro gol segnati e il 75% dei gol subiti in Europa sono arrivati nei primi 45 minuti.

Anche i Blancos hanno spesso iniziato presto. Sei dei loro 13 gol in questa competizione sono arrivati tra il 16° e il 30° minuto. Queste tendenze suggeriscono che puntare sul primo tempo per produrre il maggior numero di gol sia la scommessa intelligente.

Scommessa 2: Tempo con più gol - 1° tempo a quota 3.00 su Goldbet

Visitatori in grado di battere Courtois

Con una squadra relativamente giovane, il Monaco è stato incostante in questa stagione. Le loro ultime quattro vittorie sono state tutte seguite immediatamente da sconfitte. Le loro partite tendono a essere aperte e spesso ad alto punteggio. Ognuna delle loro ultime quattro partite ha visto entrambe le squadre segnare. Sono anche tra le prime 10 in Champions League con un totale di 11.5 xG.

Il Real Madrid ha alcuni problemi significativi di selezione difensiva. Éder Militão è infortunato, Álvaro Carreras è squalificato, mentre Dani Carvajal non è ancora in forma per giocare. Questo lascia Arbeloa senza tre di quelli che probabilmente sarebbero i suoi quattro difensori titolari.

I Blancos hanno concesso 8.6 xG in questa competizione finora, che è il secondo peggior record tra le prime otto. Questo suggerisce che i visitatori avranno alcune chiare opportunità in questo match. Puntare su entrambe le squadre che segnano con una probabilità implicita del 58.8% offre valore.