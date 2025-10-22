Pronostici Real Madrid - Juventus: Mbappé guiderà i padroni di casa alla vittoria

Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria casalinga, con i gol che arriveranno dopo l'intervallo e Kylian Mbappé che continuerà la sua striscia positiva.

Pronostici Real Madrid - Juventus: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Quote Real Madrid vs Juventus

Pronostici Real Madrid - Juve bet365 Goldbet Netbet 1 Real Madrid 1.45 1.45 1.44 X Pareggio 4.50 4.75 4.70 2 Juventus 6.25 6.50 6.40

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostici del punteggio - Real Madrid 2-0 Juventus

Pronostici marcatori - Real Madrid: Kylian Mbappé x2

Il Real Madrid ha ottenuto 10 vittorie su 11 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione. Hanno vinto 1-0 contro il Getafe domenica, mantenendosi in cima alla Liga.

La squadra di Xabi Alonso ha anche superato Marsiglia e Kairat in Champions League. Un'altra vittoria qui li avvicinerebbe ulteriormente a garantirsi un posto nella fase a eliminazione diretta.

La Juventus, al contrario, ha più lavoro da fare dopo aver pareggiato le prime due partite contro Borussia Dortmund e Villarreal. Anche la loro forma in campionato è calata nelle ultime settimane. I giganti italiani non vincono da sei partite in tutte le competizioni da quando hanno battuto l'Inter in Serie A.

Probabili formazioni Real Madrid - Juventus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Brahim;

Juventus: Szczęsny, Gatti, Rugani, Bremer, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Kean.

Juve in difficoltà al Bernabéu

La Juventus è già stata coinvolta in un pareggio 4-4 in questa competizione e in una vittoria 4-3 in Serie A questa stagione. Tuttavia, con solo 5.0 xG creati in totale in quelle due partite, quei risultati non raccontano tutta la storia.

Il giovane turco Kenan Yildiz ha impressionato, ma per il resto gli attaccanti della Juve hanno faticato a segnare. Non hanno segnato nelle ultime due partite contro Como e Milan. La squadra di Igor Tudor ha anche creato meno xG rispetto ai loro avversari in quattro delle ultime cinque partite.

Gli ospiti probabilmente troveranno difficile affrontare una forte squadra del Real Madrid che ha inciampato solo una volta in questa stagione. I Blancos hanno vinto il 45% delle loro partite senza subire gol. Possono anche prendere fiducia dalla vittoria per 1-0 sulla Juventus al Mondiale per Club a luglio.

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Mbappé inarrestabile

Non c'è dubbio su chi sia stato il giocatore più importante del Real Madrid questa stagione. Mbappé è stato quasi inarrestabile e ha segnato almeno una volta in ciascuna delle sue ultime 11 partite per club e nazionale. Ha mancato il gol solo una volta in questa stagione, ed è stato ad agosto contro il Mallorca.

Il francese si sta collegando brillantemente con Arda Güler, e i due hanno combinato per l'unico gol del Real Madrid contro il Getafe domenica. Mbappé non è stato al massimo della sua precisione in quella partita, ma si è trovato in molte buone posizioni e ha totalizzato sette tiri.

Ha già segnato cinque volte in Champions League. L'attaccante del Real Madrid ha una media di 7,94 tiri per 90 minuti nelle prime due partite della competizione.

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Aspettatevi azione dopo l'intervallo

La recente tendenza nelle partite del Real Madrid è stata per il secondo tempo a produrre la maggior parte delle azioni in area di rigore. Ci è voluto fino all'80° minuto per trovare il varco nel fine settimana in Liga. Nel frattempo, tutti e quattro i gol nella loro precedente partita contro il Villarreal sono arrivati nel secondo tempo.

Le porte si sono aperte anche dopo l'intervallo nell'ultima partita di Champions League contro il Kairat, quando i Blancos hanno segnato quattro volte per assicurarsi una vittoria per 5-0. Con tutti i suoi attaccanti attualmente disponibili, Alonso avrà opzioni se dovesse rivolgersi alla panchina in questa partita.

Se la Juventus deve minacciare, la loro migliore possibilità di segnare potrebbe arrivare anche nel secondo tempo. Il club torinese non ha segnato prima dell'intervallo in nessuna delle ultime quattro partite in tutte le competizioni.