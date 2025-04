Pronostici Real Betis - Fiorentina: semifinale Conference League. Ottimo valore su “entrambe segnano” e margini di vittoria.

Andata a Siviglia per queste semifinali di Conference League che vedranno sfidarsi la sera del 1 Maggio ore 21:00 gli uomini di Pellegrini con i viola di Palladino. In questa pagina pronostici Real Betis - Fiorentina, quote e analisi del match di andata.

Quote Real Betis - Fiorentina

Pronostici Conference League: Real Betis - Fiorentina, analisi partita e probabili formazioni

Migliori pronostici Real Betis-Fiorentina

1X2: Real Betis vincente 1.67 con Lottomatica

Entrambe le squadre segnano: sì 1.88 con NetBet

Margine di vittoria: Real Betis vince con un gol di scarto 3.75 con Goldbet

Il pronostico per la semifinale di Conference secondo i nostri esperti è che il Real Betis vinca 2-1.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il momento è favorevole per il Real Betis. Avranno avuto una settimana intera di riposo prima della semifinale di andata dell'Europa Conference League, dopo aver giocato in La Liga giovedì scorso.

La squadra andalusa ha travolto il Valladolid 5-1 nell'ultima uscita, rimanendo in corsa per la qualificazione alla Champions League la prossima stagione. La squadra di Manuel Pellegrini sta vivendo un buon momento, avendo battuto il Real Madrid in casa e ottenuto un punto in trasferta contro il Barcellona.

Non sembrava che potessero trovarsi in questa posizione dopo aver terminato al 15° posto nella fase di campionato. La squadra spagnola non si è guardata indietro e da allora ha superato tre turni a eliminazione diretta per arrivare a questo incontro.

I loro avversari per questa partita, la Fiorentina, sono fuori dalle posizioni europee in Serie A, ma hanno fatto un grande favore a se stessi battendo l'Empoli domenica scorsa.

A differenza dei padroni di casa di giovedì, la squadra di Firenze ha eccelso nella fase di campionato della competizione, finendo terza.

Solo il Chelsea (33) ha segnato più gol della Fiorentina (27) in questa edizione della Conference League. Questo attacco fluido significa che non mancheranno i gol giovedì sera per il nostro pronostico Real Betis - Fiorentina.

Probabili formazioni Real Betis - Fiorentina

Real Betis: Vietes, Sabaly, Bartra, Natan, Cardoso, Isco, Fornals, Antony, Bakambu, Rodriguez

Vietes, Sabaly, Bartra, Natan, Cardoso, Isco, Fornals, Antony, Bakambu, Rodriguez Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens, Gudmundsson, Beltran

Il vantaggio del fattore casa

Il Real Betis arriva a questo incontro imbattuto in tre partite in tutte le competizioni. Nella Conference League, il Betis è in una striscia di imbattibilità di quattro partite.

I Verdiblancos hanno perso solo una delle sette partite giocate in casa in questa competizione, rendendo un argomento convincente per la vittoria della squadra spagnola giovedì sera.

Gli ospiti hanno perso solo due partite in tutta la Conference League dai turni di qualificazione e si sono dimostrati difficili da battere.

Tuttavia, quelle due sconfitte sono arrivate in trasferta, ma la Viola ha fatto molta strada da allora. Attualmente, sono in una striscia di imbattibilità di nove partite, qualcosa che i padroni di casa cercheranno di interrompere questa settimana.

L'ultima volta che queste squadre si sono incontrate è stato in un'amichevole nel 2022, quando il Betis ha ottenuto la vittoria. Sebbene non sia una misura solida, il fattore casa potrebbe giocare un ruolo importante nelle nostri pronostici Real Betis - Fiorentina.

Gioia attesa a entrambi gli estremi

1X2 - Real Betis vincente 1.67 con

Manuel Pellegrini è riuscito a rendere la sua squadra avara in difesa in Europa. Nessuno ha mantenuto più reti inviolate della squadra dalla Liga (5). Ma non hanno registrato un'imbattibilità in ciascuna delle loro ultime quattro uscite. Per inciso, entrambe le squadre hanno segnato in tutte e quattro le partite.

In avanti, sono sempre una minaccia, supportati dal fatto che nessuno ha più tentativi di gol del Betis (191) in questa competizione.

Stanno segnando in media 1,5 gol a partita con 18 in 12 partite, mentre i visitatori sono più prolifici davanti alla porta, segnando 27 volte in 10 partite per una media di 2,7 gol a partita.

Raffaele Palladino sarà preoccupato che la sua squadra stia subendo una media di 1,4 gol a partita in Europa. Se ciò continua, allora stando ai pronostici Real Betis - Fiorentina sembra un'opzione da considerare il mercato "gol".

Un occhio a firenze

Entrambe le squadre segnano - sì 1.88 con

Le notti di Conference League all'Estadio Benito Villamarín sono state vicine ed emozionanti in questa stagione. Due delle sette partite casalinghe del Betis si sono concluse con la vittoria dei padroni di casa per un solo gol. Coincidenza vuole che le uniche due sconfitte della Fiorentina in questa competizione siano state con lo stesso margine.

Considerando cosa c'è in gioco nella semifinale di andata, nessuna delle due squadre vuole un grande deficit in vista del ritorno della settimana prossima.

Di conseguenza, potremmo vedere un po' di pragmatismo da entrambe le squadre, rendendo una vittoria con un gol di scarto per il Betis un'aggiunta improbabile alle nostri pronostici Real Betis - Fiorentina.

Margine di vittoria - Real Betis vince con un gol di scarto 3.75 con