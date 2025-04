Il PSG, favorito contro l'Aston Villa in Champions, dovrebbe prevalere grazie al suo talento offensivo e segnare senza difficoltà.

Quote PSG - Aston Villa

Pronostico PSG-Aston Villa: quote, contesto e probabili formazioni

Migliori scommesse per PSG - Aston Villa

1X + over 2,5 a 1.65 su Lottomatica

Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento a 2.00 su Goldbet

Tempo con più reti - secondo tempo a 2.05 su Netbet

I nostri esperti pronosticano una vittoria per 2-1 del PSG sull’Aston Villa al Parco dei Principi.

La nostra analisi: Forma di entrambe le squadre

Il Paris Saint-Germain arriva a questa partita dopo aver vinto la Ligue 1 per la tredicesima volta. Luis Enrique sta guidando una squadra in una forma eccellente, e la sconfitta contro il Liverpool nell'andata degli ottavi è stata l'unica partita delle ultime 17 che i parigini non hanno vinto. Arrivano pieni di fiducia, con i loro attaccanti in ottima forma.

Marzo è stato un mese eccellente per l'Aston Villa, che sta continuando su questa scia anche ad aprile. Gli uomini di Unai Emery hanno vinto le ultime sette partite disputate in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Tuttavia, questo sarà sicuramente il loro test più difficile da un po' di tempo a questa parte.

Probabili formazioni di PSG-Aston Villa

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé Aston Villa: Martinez, Disasi, Konsa, Mings, Digne, Tielemans, Onana, Rashford, Asensio, Rogers, Watkins

Il fattore campo sarà decisivo per il PSG

Il Paris Saint-Germain ha dimostrato di poter competere contro i club migliori quest'anno. Non solo hanno dominato nuovamente la Ligue 1, ma si sono dimostrati impressionanti anche in Europa. Hanno avuto bisogno dei rigori per superare il Liverpool, ma hanno creato abbastanza occasioni per vincerla anche nei tempi regolamentari.

La forma recente del Villa è fantastica, e non è passato molto tempo da quando hanno segnato due gol al Liverpool. Tuttavia, hanno avuto difficoltà in trasferta fino a poco tempo fa, quindi il PSG ha un'opportunità di portarsi avanti già nella gara d'andata. I parigini hanno vinto 16 delle 21 partite al giocate al Parco dei Principi quest'anno, perdendo solo due volte.

Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter segnare, con i padroni di casa che hanno partecipato a 10 partite con oltre 2,5 gol nelle ultime 14. Il Villa, nel frattempo, ha segnato tre gol nelle ultime sei partite e non ha nuovi infortuni da segnalare. Ha il potenziale per essere una partita spettacolare.

Scommessa 1: 1X + over 2,5 a 1.65 su Lottomatica

Dembélé è tra i migliori al mondo in questo momento

Bisogna tornare indietro fino a novembre per trovare l'ultima partita in cui Ousmane Dembélé è partito da titolare e non ha segnato. Il nazionale francese ha segnato 32 gol in 40 partite in tutte le competizioni nel 2024/25, a cui si aggiungono anche sette assist. È difficile sostenere che non sia tra i migliori al mondo in questo momento.

Il PSG ovviamente ha altre minacce. Désiré Doué ha segnato quattro gol nelle sue ultime tre partite, e Bradley Barcola e Gonçalo Ramos ne hanno segnati complessivamente 22 in questa stagione. Tuttavia, è l'ex giocatore del Barcellona a essere l'uomo da tenere maggiormente d'occhio.

Dembélé ha segnato il gol cruciale del pareggio contro i Reds, e ne ha segnati altri quattro da allora. I Villans hanno molto di cui preoccuparsi quando faranno il viaggio in Francia, tuttavia, il numero 10 del PSG è in prima linea.

Scommessa 2: Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento a 2.00 su Goldbet

Aspettatevi fuochi d'artificio nel secondo tempo

Nell'ultimo periodo l'Aston Villa ha segnato 18 gol nelle ultime otto partite, e 15 di questi sono arrivati nei secondi tempi. Le reti subite sono state sei, quattro delle quali arrivate nella ripresa.

Anche il PSG, dal canto suo, tende a migliorare con il passare dei minuti durante le partite: i parigini hanno segnato 13 gol nel secondo tempo nelle ultime sei uscite. Con l'abbondanza di talenti anche in uscita in panchina, possono chiudere le partite nel finale.

Sarà affascinante vedere come Marco Asensio si comporterà contro la sua ex squadra, come va anche sottolineata la rinascita in maglia "Villans" di Marcus Rashford. Questa gara d'andata sarà determinante nell'ottica del doppio confronto.

Scommessa 3: Tempo con più reti - secondo tempo a 2.05 su Netbet