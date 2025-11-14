I polacchi hanno il vantaggio di giocare in casa e motivo di ottimismo, ma ci aspettiamo una vittoria degli Oranje allo Stadion Narodowy.

Pronostici Polonia - Paesi Bassi: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Polonia - Paesi Bassi

Paesi Bassi vincono a quota 1.60 su bet365

Goal (GG) a quota 1.64 su NetBet

Memphis Depay segna o fornisce un assist a quota 1.85 su Lottomatica

Quote Polonia - Paesi Bassi

Polonia - Paesi Bassi bet365 NetBet Lottomatica Paesi Bassi vincono 1.60 1.65 1.65 Goal (GG) 1.65 1.64 1.68 Memphis Depay segna o fornisce un assist 1.88 1.90 1.85

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Polonia 1-2 Paesi Bassi

Pronostico marcatore: Polonia – Robert Lewandowski; Paesi Bassi – Memphis Depay, Cody Gakpo

I Paesi Bassi hanno avuto un solido 2025 finora. Hanno vinto cinque delle loro otto partite, e l'unica sconfitta è arrivata contro la Spagna ai rigori. Hanno segnato otto gol senza subirne contro Malta e Finlandia il mese scorso, e sono a un passo dalla qualificazione ai Mondiali.

Anche la Polonia non è andata male. Una sconfitta a sorpresa contro la Finlandia è stato l'unico risultato negativo, e hanno vinto sei partite nel corso dell'anno. Potrebbero dover accontentarsi di un posto nei play-off, ma sperano di mantenere vive le loro speranze di qualificazione diretta battendo gli olandesi a Varsavia.

Probabili formazioni Polonia - Paesi Bassi

Polonia: Grabara, Kędziora, Ziółkowski, Kiwior, Cash, Kozłowski, Zieliński, Skóraś, Szymański, Kamiński, Lewandowski

Paesi Bassi: Verbruggen, Dumfries, Timber, van Dijk, van de Ven, Gravenberch, de Jong, Malen, Reijnders, Gakpo, Depay

I Paesi Bassi hanno il vantaggio tra le preoccupazioni polacche

L'ultimo incontro tra Polonia e Paesi Bassi si è concluso con un pareggio 1-1 al De Kuip di Rotterdam a settembre. Da allora, entrambe le squadre hanno mantenuto un record perfetto, e allo stato attuale, c'è la possibilità per entrambe di arrivare in cima al gruppo. Tuttavia, gli olandesi hanno il vantaggio, essendo tre punti avanti rispetto ai loro avversari.

La situazione è difficile per Jan Urban, che ha una serie di problemi di selezione mentre accoglie gli Oranje in Polonia. Łukasz Skorupski, Jan Bednarek e Krzysztof Piątek sono stati esclusi, il che sarà un duro colpo per la squadra di casa. Inoltre, Jakub Wiśniewski e Bartosz Slisz sono squalificati, quindi le Aquile dovranno adattarsi.

Gli ospiti, nel frattempo, non hanno preoccupazioni per infortuni e potrebbero schierare la stessa squadra che ha travolto la Finlandia 4-0. Ronald Koeman spera che la sua squadra possa sfruttare i problemi dei padroni di casa e assicurarsi un posto ai Mondiali.

Scommessa 1: Paesi Bassi vincono a quota 1.60 su bet365

Minaccia di gol dei Biało-Czerwoni

I polacchi potrebbero essere senza alcuni giocatori chiave, ma rappresentano ancora una minaccia in attacco. Robert Lewandowski è ovviamente il giocatore di spicco. Ha contribuito con tre gol e tre assist nelle sue ultime due apparizioni per il suo paese, aggiungendo al suo bottino con il Barcellona. Hanno anche a disposizione giocatori come Adam Buksa, Michał Skóraś e Matty Cash.

La squadra di Urban ha segnato in tutte le sue ultime 15 partite, risalendo a settembre 2024, e sarà fiduciosa giocando in casa. La grande domanda, tuttavia, è se riusciranno a segnare più dei loro avversari in forma, che hanno sicuramente trovato il ritmo. La squadra di Koeman ha segnato due o più gol in tutte le partite tranne una nel 2025, e ne ha segnati 3+ in tutte le ultime tre.

Ci si possono aspettare molti gol in questa partita, ma alla fine la squadra ospite dovrebbe prevalere.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.64 su NetBet

La spaventosa forma internazionale di Depay

Memphis Depay si sta dimostrando una parte fondamentale della spinta olandese per i Mondiali. Ha segnato in tutte le sue ultime sette partite internazionali tranne una, e si è affermato come il miglior marcatore di tutti i tempi della sua nazione. Con 11 G/A in sei partite di qualificazione ai Mondiali, sta sicuramente attirando l'attenzione.

Quest'anno, c'è stata solo una partita dei Paesi Bassi in cui l'ex attaccante del Corinthians non ha contribuito direttamente a un gol. La Polonia sarà ben consapevole della minaccia che rappresenta, avendo fornito l'assist per il gol di apertura quando queste due squadre si sono incontrate qualche mese fa. Statistiche alla mano, non c'è un marcatore olandese più probabile in questo momento.