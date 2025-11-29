Il nostro esperto di scommesse prevede che questa sfida tutta brasiliana sarà una partita combattuta. Alla fine, il Flamengo dovrebbe prevalere.

Pronostici Palmeiras - Flamengo: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Palmeiras - Flamengo

1° Tempo - pareggio a quota 1.95 su bet365

No Goal (NG) a quota 1.63 su NetBet

Vittoria del Flamengo a quota 2.35 su Lottomatica

Quote Palmeiras - Flamengo

Quote Palmeiras - Flamengo bet365 NetBet Lottomatica 1° Tempo - pareggio 1.95 1.87 1.93 No Goal (NG) 1.67 1.63 1.65 Vittoria del Flamengo 2.35 2.37 2.35

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Palmeiras 0-1 Flamengo

Pronostico marcatore: Flamengo - Giorgian de Arrascaeta

Questi due club non si affrontano solo nella finale di Copa Libertadores, ma sono anche in corsa per il titolo brasiliano. Una competizione serrata sembra destinata a favorire il Flamengo, che ha mostrato maggiore compostezza nel finale di stagione.

La squadra di Rio de Janeiro ha conquistato 14 punti nelle sue ultime sette partite di campionato dalla loro ultima apparizione in Libertadores. Un pareggio senza reti nella gara di ritorno in trasferta contro il Racing Club è stato sufficiente per sigillare una vittoria complessiva di 1-0.

Il Palmeiras è riuscito a rimontare da uno svantaggio di 3-0 per vincere la sua semifinale contro l'LDU de Quito con un totale di 4-3. Tuttavia, ora sono cinque partite di fila senza vittorie in campionato, con la loro sfida al titolo che vacilla.

Probabili formazioni Palmeiras - Flamengo

Palmeiras: Miguel, Micael, Fuchs, Murilo, Pereira, Veiga, Mauricio, Jefte, Allan, Rodrigues, Lopez

Flamengo: Rossi, Ayrton, Pereira, Victor, Emerson, De Arrascaeta, Pulgar, Lino, Carrascal, Araujo, Henrique

Una finale di Libertadores che inizia lentamente

La forma suggerisce che il Flamengo sia il favorito. Tuttavia, in una partita secca, molto dipenderà da quale squadra gestirà meglio l'occasione. È probabile un certo grado di cautela iniziale mentre due rivali familiari si scontrano in un ambiente meno familiare come quello di Lima.

Entrambe le squadre hanno segnato più frequentemente dopo l'intervallo in questa stagione. Nella Serie A brasiliana, il 58% dei gol del Palmeiras è arrivato nel secondo tempo. Le loro ultime quattro partite sono tutte terminate in parità all'intervallo, incluso un dannoso 3-2 contro il Gremio a metà settimana.

Anche il 65% dei gol del Flamengo in campionato è arrivato nel secondo tempo. Tendono a crescere nel corso delle partite, e questo suggerisce che ci sia valore nel puntare su un pareggio all'intervallo in questa finale.

Scommessa 1: 1° Tempo - pareggio a quota 1.95 su bet365

Partita serrata in sviluppo

Mentre ci sono stati quattro gol nella sfida dell'anno scorso tra Botafogo e Atletico Mineiro, le finali di Libertadores tendono ad essere partite serrate. Tutte le ultime quattro sono terminate con due o meno gol.

Anche questa partita potrebbe seguire la stessa strada. I gol sono venuti a mancare per il Palmeiras di recente. La squadra di Abel Ferreira non è riuscita a segnare in tre delle ultime quattro partite, due delle quali sono terminate a reti inviolate.

Il Flamengo ha continuato a segnare durante la corsa al campionato, ma è stato meno minaccioso in questa competizione. Le loro ultime tre partite di Libertadores sono tutte terminate con punteggi di 0-0 o 1-0. Con la posta in gioco ancora più alta questo fine settimana, puntare su "Entrambe le squadre segnano - No" sembra offrire valore.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.63 su NetBet

Il Flamengo per conquistare il quarto titolo

Entrambi i club hanno vinto questa competizione due volte negli ultimi sei anni. Si sono anche affrontati nella finale del 2021, con il Palmeiras vincente ai tempi supplementari in quell'occasione.

Quattro anni dopo, il momentum sembra essere decisamente a favore del Flamengo mentre si avvicinano a questa partita. Sebbene abbiano avuto qualche scivolone, hanno gestito molto bene le esigenze di competere su due fronti.

Al contrario, il Palmeiras ha vacillato in un modo che pochi avrebbero potuto prevedere. Avevano una percentuale di vittorie del 68% nel massimo campionato brasiliano avvicinandosi alle ultime sette partite. Tuttavia, il loro ritorno di soli due punti nelle ultime cinque partite ha consegnato al Flamengo un vantaggio di otto punti.

Il calendario del calcio brasiliano è implacabile. Hanno meno di quattro giorni per riprendersi per questa finale, dopo l'ultima battuta d'arresto in campionato. Questi fattori suggeriscono che il Flamengo sia la scommessa di valore per vincere questa partita.