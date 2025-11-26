Il nostro esperto di scommesse prevede una partita aperta con gol da entrambe le squadre, con Ayoub El Kaabi e Jude Bellingham tra i marcatori.

Pronostici Olympiacos - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Olympiacos - Real Madrid

Goal (GG) a quota 1.67 su Goldbet

Ayoub El Kaabi segna in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

Jude Bellingham segna in qualsiasi momento a quota 3.05 su Lottomatica

Quote Olympiacos - Real Madrid

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Olympiacos 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Olympiacos – Ayoub El Kaabi; Real Madrid – Jude Bellingham, Kylian Mbappé

Nonostante le partite casalinghe favorevoli contro Pafos e PSV, l'Olympiacos ha faticato a lasciare il segno in questa competizione. Sono riusciti solo a pareggiare quelle partite nonostante abbiano dominato in alcuni periodi.

Le sconfitte in trasferta contro Arsenal e Barcellona li lasciano fuori dalla top 24. I greci hanno vinto le ultime due partite domestiche, ma devono compiere un'impresa seria mercoledì.

Potrebbero cogliere il Real Madrid in un momento opportuno. La squadra di Xabi Alonso non vince da tre partite in tutte le competizioni.

Il loro ultimo risultato è stato un pareggio 2-2 a Elche domenica, mentre l'ultima partita di Champions League è finita con una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool. Tuttavia, i Blancos rimangono in una posizione forte in Europa, avendo già assicurato nove punti.

Probabili formazioni Olympiacos - Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, García, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Camavinga, Güler, Vinicius, Bellingham, Brahim, Mbappé

Entrambe le squadre pronte a colpire a Pireo

L'Olympiacos sa che non può accontentarsi di un pareggio in questa partita. Devono iniziare a vincere partite se vogliono avere qualche possibilità di progredire. Questo dovrebbe garantire un forte intento offensivo da parte dei padroni di casa, il che potrebbe portare a un incontro più aperto.

Le loro ultime due partite di Champions League hanno visto entrambe le squadre segnare. Quattro delle loro ultime sei partite in tutte le competizioni hanno avuto lo stesso esito.

Il tecnico dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar, non è certo un estraneo a questo avversario. La sua squadra dell'Eibar una volta ha clamorosamente sconfitto il Real Madrid 3-0 in La Liga. In sei dei suoi ultimi nove incontri con i giganti spagnoli, le squadre di Mendilibar sono riuscite almeno a segnare.

Il suo approccio diretto dovrebbe garantire una serata difficile per la difesa ospite. Tuttavia, l'Olympiacos ha subito nove gol nelle ultime tre partite europee. Scommettere su entrambe le squadre che segnano sembra offrire valore.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.67 su Goldbet

El Kaabi pronto a mettere in difficoltà la difesa del Madrid

La principale minaccia offensiva della squadra di casa è El Kaabi. Il marocchino è sicuro di guidare l'attacco e ha spesso lasciato il segno contro le squadre europee più forti.

El Kaabi è stato fondamentale per il trionfo sorprendente dell'Olympiacos nella Conference League 2023/24. Ha segnato cinque gol contro l'Aston Villa nella semifinale. Ha anche segnato un rigore, dopo che un suo colpo di testa era stato annullato, contro il Barcellona all'inizio di questa stagione.

Il Real Madrid potrebbe essere particolarmente vulnerabile alla sua velocità e fisicità in questa partita. Questo perché gli ospiti potrebbero dover fare a meno dei difensori centrali Éder Militão e Antonio Rüdiger a causa di infortuni.

Militão è stato una grande perdita per i Blancos recentemente. Hanno concesso almeno 1.2 xG in ciascuna delle ultime tre partite. Questo incoraggerà El Kaabi, che è una buona scelta per un marcatore in qualsiasi momento.

Scommessa 2: Ayoub El Kaabi segna in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

Bellingham di nuovo sulla strada del gol

Kylian Mbappé è stato in gran parte la principale minaccia offensiva del Real Madrid in questa stagione. Tuttavia, la sua forma è leggermente calata nelle ultime settimane. Questo suggerisce che potrebbe esserci più valore nel puntare su un altro giocatore ospite per segnare in questa partita.

Jude Bellingham è il candidato più chiaro. Alonso ha parlato della necessità per l'inglese di coprire meno terreno e passare più tempo in aree pericolose. Questo ha contribuito ad aumentare la sua minaccia di gol.

Il 22enne ha segnato e assistito mentre i Blancos hanno recuperato due volte per pareggiare con l'Elche nel weekend. Ha centrato il bersaglio in tre occasioni in quella partita. Bellingham ha anche registrato almeno un tiro in porta in ciascuna delle sue ultime nove apparizioni con il Real Madrid.

Ha segnato in quattro delle sue ultime sei partite con i giganti spagnoli. Scommettere su Bellingham che segna in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 34,5% sembra offrire valore qui.

Scommessa 3: Jude Bellingham segna in qualsiasi momento a quota 3.05 su Lottomatica

+