Il nostro esperto analizza Nottingham Forest-Man City: valore nei mercati marcatore e BTTS per la semifinale di FA Cup.

Entrambe in corsa per un posto Champions, Nottingham Forest e Manchester City si affrontano anche in FA Cup a Wembley, per giocarsi un posto nella finalissima contro una tra Crystal Palace e Aston Villa. In questo articolo i pronostici del match a cura dei nostri esperti.

Quote Nottingham Forest-Manchester City

Migliori scommesse per Nottingham Forest-Manchester City

2 a 1.72 con Goldbet

No goal a 1.75 con NetBet

Omar Marmoush marcatore in qualsiasi momento a 2.10 con Lottomatica

La nostra previsione è che il Man City vinca 0-2.

Come arrivano le due squadre al match

Il Nottingham Forest è stato sicuramente la sorpresa della Premier League in questa stagione. Sembrano pronti per un trionfante ritorno in UEFA Champions League nella prossima stagione. Tuttavia, hanno perso un po' di slancio nelle ultime settimane, subendo una sconfitta per 1-0 in casa contro l'Everton e un'altra in trasferta contro l'Aston Villa.

Questi risultati non hanno intaccato le loro ambizioni europee, anche perché ora ci sono cinque posti in palio per la Champions. Tuttavia, dovranno mettere da parte questo obiettivo per il prossimo weekend. La squadra di Nuno Espírito Santo ha anche la possibilità di vincere un trofeo, ma deve superare il colosso Manchester City domenica pomeriggio a Wembley.

Il City, i campioni uscenti della Premier, hanno avuto una stagione strana, per usare un eufemismo, ma possono ancora sollevare un trofeo entro la fine di maggio. Hanno recentemente ritrovato la loro forma con una serie di sei partite senza sconfitte in campionato. Non c'è dubbio che Pep Guardiola vorrà che la sua squadra arrivi alla finale di FA Cup e regali ai Citizens l'ottavo trionfo nella competizione.

Probabili formazioni

Nottingham Forest: Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno, Anderson, Dominguez, Elanga, Gibbs-White, Danilo, Wood

Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno, Anderson, Dominguez, Elanga, Gibbs-White, Danilo, Wood Man City: Ortega, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gundogan, Nico, Silva, De Bruyne, Savinho, Marmoush

La difesa del Forest non è impenetrabile

Con la stagione che sta vivendo il Nottingham Forest, è difficile pensare che alla fine non si rendano pericolosi contro il Manchester City. Tuttavia, i nostri pronostici Nottingham Forest-Man City vedono i campioni uscenti della Premier League come favoriti per strappare la vittoria e prenotare un posto in finale.

Gli uomini di Guardiola sono in una striscia di 6 partite senza sconfitte in Premier League e dominano il record degli scontri diretti, con tre vittorie negli ultimi quattro incontri. I "Tricky Trees" vorranno ritrovare la forma che li ha visti vincere 1-0 al City Ground a inizio marzo proprio contro i "Citizens"i Tuttavia, le recenti sconfitte contro Everton e Villa suggeriscono che ci siano debolezze nella difesa del Forest che il City può sfruttare per arrivare in finale di FA Cup.

Scommessa 1: 2 a 1.72 con Goldbet

La storia è destinata a ripetersi

I tifosi del Forest potrebbero essere preoccupati visto che nei tre turni precedenti della competizione la partita si è chiusa ai rigori - dove hanno sempre avuto la meglio. Nei quarti di finale hanno pareggiato 0-0 con il Brighton prima di passare il turno proprio nella serie dagli 11 metri. Quel pareggio a reti inviolate è stato il terzo nelle loro ultime cinque partite (60%).

Nel frattempo, il City è stato dominante in questa competizione, segnando 15 reti in 4partite, con una media di 3,75 gol a partita. Potrebbe, quella di domenica, non essere una partita cosi ricca di gol, poiché quattro degli incontri precedenti tra queste due squadre si sono conclusi con una sola squadra a segno.

Scommessa 2: No goal a 1.75 con NetBet

Marmoush può essere decisivo

Dal suo trasferimento dall'Eintracht Francoforte al Manchester City, Omar Marmoush ha portato nuova linfa all'attacco della squadra di Guardiola. La sua tripletta contro il Newcastle è stata il momento clou della sua, per adesso, breve carriera al City. Finora, l'egiziano ha segnato 6 gol in 11 presenze in campionato e una volta in due partite di FA Cup.

Con Erling Haaland ancora fuori per un infortunio alla caviglia, Marmoush è destinato a guidare nuovamente l'attacco domenica pomeriggio. È stato coinvolto in un gol anche durante la settimana contro l'Aston Villa Villa e ha trovato la rete in tre delle sue ultime cinque partite per il City: dunque è un candidato probabile per essere uno dei marcatori di domenica.

Scommessa 3: Omar Marmoush marcatore in qualsiasi momento a 2.10 con Lottomatica