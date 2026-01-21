Pronostici Marsiglia - Liverpool: pareggi che tormentano i Reds

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Marsiglia sfrutterà il vantaggio casalingo per evitare la sconfitta contro una squadra che fatica a trovare costanza.

Pronostici Marsiglia - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Marsiglia - Liverpool

Goal (GG) a quota 1.54 su Lottomatica

Doppia chance - Marsiglia/Pareggio a quota 1.90 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Amine Gouiri a quota 3.30 su Netbet

Quote Marsiglia vs Liverpool

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Marsiglia 2-1 Liverpool

Pronostico marcatore: Marsiglia – Amine Gouiri, Mason Greenwood; Liverpool – Hugo Ekitike

Attualmente al 16º posto nella classifica della Champions League, l'Olympique Marsiglia è desideroso di avanzare verso le fasi a eliminazione diretta. La squadra di Ligue 1 ha vinto e perso tre volte nelle sei partite di UCL di questa stagione.

Sperano di sfruttare il supporto dei tifosi al Stade Vélodrome mercoledì sera. Una vittoria potrebbe avvicinarli alla qualificazione automatica per gli ottavi di finale. Tuttavia, è più probabile che debbano accontentarsi di un ulteriore spareggio.

L'OM ha perso terreno significativo nella corsa al titolo di Ligue 1 ed è attualmente a otto punti dai leader Lens. Tuttavia, gli uomini di Roberto De Zerbi possono cercare di avanzare in questa competizione, ma avranno bisogno di un risultato positivo nella settima giornata.

Il Liverpool è vicino alla qualificazione automatica per gli ottavi di finale, il che significa che non può permettersi di perdere altri punti in questa fase. I Reds hanno già superato un periodo di forma negativa all'inizio della stagione, ma sembra che stia arrivando una seconda ondata.

Questa serie non è così negativa come alla fine dello scorso anno, ma gli uomini di Arne Slot stanno lottando per la costanza. Sono senza vittorie nelle ultime quattro partite di Premier League, avendole pareggiate tutte, e si trovano a 14 punti dai leader Arsenal.

Tuttavia, sorprendentemente, i Merseysiders sono ancora quarti e in corsa per qualificarsi nuovamente a questa competizione. Gli ospiti non possono permettersi altri risultati negativi se vogliono evitare di dover giocare uno spareggio aggiuntivo.

Probabili formazioni Marsiglia - Liverpool

Marsiglia:Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Weah, Nadir, Højbjerg, Emerson, Greenwood, Traoré, Gouiri

Liverpool:Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Record simili in UCL

Entrambe le squadre hanno segnato 11 gol in sei partite e ne hanno subiti otto in quella sequenza di partite di Champions League. I loro record indicano che il loro attacco e difesa sono piuttosto simili.

Tuttavia, la storia recente mostra che i padroni di casa hanno dominato i loro avversari. Le squadre di De Zerbi hanno segnato 22 gol nelle ultime cinque partite. Questo equivale a una media di 4,4 gol a partita, il che significa che sfideranno la difesa del Liverpool.

Al contrario, i Reds hanno segnato sette gol nelle ultime cinque partite. Tuttavia, Mohamed Salah non era disponibile per quelle partite. Inoltre, in tre delle ultime quattro partite del Liverpool entrambe le squadre hanno segnato.

Quattro delle sei partite di Champions League del Marsiglia hanno visto gol da entrambe le parti. Poiché entrambe le squadre sono ansiose di migliorare la loro differenza reti, ci si aspetta una partita da un capo all'altro, con un focus sull'attacco.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.54 su Lottomatica

I padroni di casa pronti a sfidare gli ospiti

I padroni di casa hanno registrato vittorie consecutive in Champions League, il che dovrebbe aumentare la loro fiducia in vista di questa partita. Inoltre, hanno avuto successo contro la squadra inglese del Newcastle United, che hanno ospitato a fine novembre.

L'OM è stato anche decente recentemente, vincendo le ultime due partite competitive e pareggiando una con il Paris Saint-Germain nei tempi regolamentari. Di conseguenza, non dovrebbero essere scoraggiati dalla visita dei Reds.

La lotta del Liverpool per la forma è piuttosto evidente. Sono riusciti a vincere solo contro il Barnsley in FA Cup quest'anno. Gli uomini di Slot hanno pareggiato quattro delle ultime cinque uscite, il che preoccuperà i tifosi in trasferta.

Gli ospiti hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti in Champions League, ma il loro incontro più recente risale al 2008. I padroni di casa sono una prospettiva diversa oggi, quindi dovrebbero sfidare i campioni inglesi ed evitare la sconfitta mercoledì sera.

Scommessa 2: Doppia chance - Marsiglia/Pareggio a quota 1.90 su Goldbet

Ritorno trionfale dall'infortunio

L'incontro di mercoledì dovrebbe vedere diversi potenziali marcatori desiderosi di finire sul tabellino. Mo Salah dovrebbe tornare nella formazione del Liverpool, mentre Pierre-Emerick Aubameyang sa cosa serve per superare la difesa dei Reds.

Tuttavia, Amine Gouiri del Marsiglia si è ripreso dall'infortunio ed è partito con il piede giusto. L'attaccante algerino ha avuto un lungo periodo di inattività da ottobre dello scorso anno, ma è tornato in azione all'inizio del 2026.

Gouiri ha segnato tre gol e registrato un assist nelle sue ultime tre presenze in club. De Zerbi lo ha scelto per guidare l'attacco nelle ultime partite, e ha soddisfatto le aspettative del suo allenatore. Se l'OM dovesse segnare in questa partita, Gouiri è colui che li porterà lì.