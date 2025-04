Pronostico Man United-Man City: vittoria City e gol di Marmoush nel derby di Manchester in Premier League, secondo il nostro esperto.

Quote Manchester United - Manchester City

Pronostico Manchester United-Manchester City: quote, contesto e probabili formazioni

Migliori pronostici di Manchester United-Manchester City:



Omar Marmoush marcatore in qualsiasi momento a quota 2.20 su Lottomatica

2 a quota 2.10 su Goldbet

Goal a quota 1.55 su Netbet

Si prevede che il Man City vinca 1-2 contro il Man United.

La nostra analisi: il momento di entrambe le squadre

Il Manchester United sta vivendo una stagione deludente, trovandosi al 13° posto in classifica in Premier League. Ha perso 1-0 contro il Nottingham Forest nell'ultima partita.

La squadra di Ruben Amorim è ancora in corsa per un trofeo in Europa, avendo raggiunto i quarti di finale dell'Europa League.

Anche il Manchester City non ha brillato in questa stagione. È quarto in Premier League e sta lottando per qualificarsi alla Champions League per la prossima stagione. Nell'ultima partita disputata ha sconfitto 2-0 il Leicester City.

Nonostante tutto, il City ha comunque delle prospettive positive, dovendo disputare una semifinale di FA Cup, che mantiene vive le loro speranze di conquistare un trofeo.

Probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Man United: Onana, Yoro, De Ligt, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Eriksen, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Zirkzee

Man City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Kovacic, Foden, Savinho, Grealish, Marmoush.

Marmoush vuole segnare a Old Trafford

Con Haaland fuori per infortunio, il City si è affidato a Marmoush per i gol, e lui ha risposto positivamente nelle ultime due partite. L'egiziano ha segnato sia contro il Bournemouth che il Leicester.

Da quando è arrivato a gennaio, Marmoush ha avuto un ottimo rendimento per il City, segnando cinque gol in otto partite di Premier League. Prima del suo trasferimento ai "Citizens", Marmoush ha fatto cose eccellenti con la maglia dell'Eintracht Francoforte, registrando 20 gol e 13 assist in sole 26 partite.

L'attaccante 26enne è un giocatore che sa crearsi le occasioni. Ha una media di 1,42 tiri in porta per 90 minuti e 3,63 tiri totali per 90 minuti. Marmoush sta anche superando il suo xG di 2,60, dimostrando di vedere molto bene la porta. Il suo fiuto del gol si era visto già in questa stagione anche in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte, in cui ha segnato 15 gol partendo da un dato sui gol attesi di 8,87.

Scommessa 1: Omar Marmoush marcatore in qualsiasi momento a 2.20 su Lottomatica

Il City può strappare tre punti nel derby

Quando queste squadre si sono incontrate all'Old Trafford nella scorsa stagione, il City ha ottenuto una netta vittoriaper 0-3. La squadra di Guardiola ha vinto tre delle ultime quattro giocate nello stadio dei rivali, mantenendo la porta inviolata in tutte queste occasioni.

Il City ha mostrato una buona forma di recente, avanzando alle semifinali della FA Cup e assestandosi al quarto posto in Premier League. Nelle ultime cinque partite giocate ha vinto quattro volte e pareggiato una.

Pur non essendo all'altezza del suo standard degli ultimi anni, il City si è comunque dimostrato forte in trasferta in campionato. Lontano dall'Etihad la squadra di Guardiola ha vinto sei e pareggiato tre partite.

Inoltre, la forma casalinga del Man United è stata molto bassa, avendo perso più partite di quante ne abbia vinte all'Old Trafford in questa stagione di Premier League. Il bottino di 20 punti in 15 partite è qualcosa di cui Amorim, subentrato a stagione in corso all'esonerato ten Hag, non sarà contento.

Scommessa 2: 2 a 2.10 su Goldbet

Le due squadre fanno fatica a tenere la porta inviolata

In otto degli ultimi nove derby di Manchester, solo una partita ha visto una delle due squadre mantenere la porta inviolata. Il Manchester United non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime 10 partite contro il City.

La squadra di Amorim, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 11 partite. Il record difensivo del Man United in Premier League non è dei migliori, avendo subito in media 1,4 gol per 90 minuti. All'Old Trafford, lo United ha subito più gol di quanti ne abbia segnati.

Anche se il City non ha subito goal Leicester dal segnare nell'ultima partita, in precedenza aveva mantenuto la porta inviolata solo una volta in sette partite. Difensivamente, il City non è stato molto migliore dei loro rivali, avendo subito in media 1,3 gol per 90 minuti.

In trasferta, il City ha subito 21 gol. Date le loro vulnerabilità difensive, entrambe le squadre potrebbero avere difficoltà a mantenere la porta inviolata in questo prossimo derby.

Scommessa 3: Goal a quota 1.55 su Netbet