Qui i pronostici Manchester United - Atletico Bilbao: analisi match e quote dei bookmakers per il ritorno di semifinali di Europa League.

Difficile ribaltare i pronostici Manchester United - Atletico Bilbao, l'andata si è chiusa con un decisivo 3-0 per i Reds che fanno muovere le quote a favore della squadra di casa. In questa pagina un'analisi del match di Europa League con probabili formazioni delle squadre.

Quote Manchester United - Atletico Bilbao

Come mostrano le quote Man. United - Atletico Bilbao, i bookmakers sono a favore della squadra di casa. Non si può escludere una sorpresa dei Rojiblancos i quali però dovrebbero ribaltare una partita d'andata piuttosto catastrofica.

Pronostici Manchester United - Atletico Bilbao degli esperti di scommesse

Alla luce dei precedenti risultati e performance, è possibile pronosticare quello che potrebbe essere il potenziale esito di questo ritorno di semifinale di Europa League. Se da un lato l'1 fisso potrebbe essere un mercato interessante anche data la quota alta, d'altra parte si potrebbero considerare scommesse alternative per coprire un ventaglio maggiore di esiti papabili.

Entrambe le squadre segnano - Sì a 1.65 con Lottomatica

Totali - oltre 2.5 gol a 1.90 con Goldbet

1x2 - Vittoria Manchester United a 2.08 con Netbet

Ci aspettiamo che il Manchester United vinca per 3-2.

La Nostra Analisi: Forma delle Due Squadre

Il Manchester United ha un piede nella finale di Europa League dopo aver vinto 3-0 nella semifinale di andata a San Mamés la scorsa settimana. Dopo una deludente campagna in Premier League, questa competizione è l'ultima chance per i Red Devils di vincere un trofeo e qualificarsi per il calcio europeo la prossima stagione.

Hanno subito la sedicesima sconfitta in campionato della stagione contro il Brentford nel fine settimana, anche se sono riusciti a segnare tre volte. La squadra di Ruben Amorim sa che deve vincere per arrivare alla finale di Europa League, programmata per il 21 maggio nella stessa sede della scorsa settimana.

Gli ospiti speravano in una finale da sogno davanti ai loro tifosi, ma la loro prestazione nel primo tempo della scorsa settimana li ha lasciati con una sfida difficile a Manchester. Tuttavia, sono pronti a garantirsi il calcio di Champions League la prossima stagione, essendo al quarto posto in La Liga con quattro partite da giocare.

I Leoni hanno un compito arduo giovedì sera. Tuttavia, certamente faranno di tutto per scoraggiare la squadra di casa e rendere questa semifinale di ritorno emozionante.

Probabili Formazioni Manchester United - Atletico Bilbao

Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Lindelof, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

Onana, Yoro, Maguire, Lindelof, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund Atletico Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Parades, Alvarez, Berchiche, Juaregizar, De Galarreta, Williams, Berenguer, Williams, Sannadi

Ispirazione dal Passato

Anche se hanno mantenuto la porta inviolata nella prima partita la scorsa settimana, la difesa della squadra di casa non è stata eccezionale questa stagione. Hanno subito 17 gol nelle loro 13 partite di Europa League. Inoltre, i Red Devils non hanno mantenuto la porta inviolata all'Old Trafford sotto Ruben Amorim, una statistica che dà speranza all'Atletico.

È stato insolito che l'Athletic Club non abbia segnato la scorsa settimana. È stata la prima volta che non sono riusciti a segnare in casa in questa competizione e solo la seconda volta in tutta la stagione. Hanno segnato tre volte in una vittoria per 3-2 all'Old Trafford nella stessa competizione nel 2012.

Entrambe le squadre hanno trovato la rete quella notte, e ci aspettiamo lo stesso in questa partita, anche alla luce dei pronostici Manchester United - Atletico Bilbao degli esperti.

Festa del Gol

Non solo il tasso di concessione dello United è stato negativo in Europa League sotto il manager portoghese, ma saranno anche senza Diogo Dalot per la partita di giovedì sera. Questo dà a giocatori come Iñaki e Nico Williams una buona possibilità di sfondare la difesa dello United.

Potrebbe essere un'altra partita tesa per la squadra di casa, simile all'ultimo turno contro il Lione quando hanno subito quattro gol. Potremmo vedere molti gol, considerando la media di 2.39 gol a partita dello United e 1.62 del Bilbao in Europa League.

Pertanto, secondo i pronostici Manchester United- Bilbao, ci saranno più di due gol al Teatro dei Sogni.

Prestazione Professionale Necessaria

Lo United ha già fatto il duro lavoro nella prima partita e dovrà esibirsi in modo professionale per portare a termine la sfida. Sono imbattuti in Europa quest'anno e hanno perso solo una delle ultime 10 partite contro squadre spagnole (6 vittorie, 3 pareggi).

Questa è la migliore e forse unica occasione per la squadra di Amorim di qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. Il record degli scontri diretti mostra che lo United ha vinto due dei cinque incontri precedenti, mentre l'Athletic Club ne ha vinti tre.

Con ciò che è in gioco giovedì, i tifosi dello United potrebbero aiutarli a vincere.

