Pronostici Manchester City - Wolves: prevista una rara porta inviolata

I Wolves sono imbattuti da quattro partite, ma la trasferta all’Etihad si preannuncia comunque impegnativa mentre il City continua a riorganizzare la squadra a gennaio.

Pronostici Manchester City - Wolves: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Wolves

Man City vincente 1-0, 2-0 o 3-0 (Punteggi multi 1° tempo) a quota 1.90 con Lottomatica

No Goal (NG) a quota 1.90 con Goldbet

Erling Haaland (primo marcatore) a quota 2.90 con Netbet

Quote Manchester City vs Wolves

Manchester City vs Wolves Lottomatica Goldbet Netbet Manchester City 1.10 1.10 1.22 Pareggio 7.00 7.00 6.60 Wolves 11.00 11.00 11.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-0 Wolves

Pronostico marcatore: Man City – Haaland x2, Cherki

Gli uomini di Pep Guardiola hanno vissuto una settimana deludente. Sono stati meritatamente sconfitti dai rivali cittadini, il Manchester United, domenica scorsa. Successivamente, hanno subito una sconfitta per 3-1 contro i norvegesi del Bodo/Glimt in Champions League. Il futuro a lungo termine di Guardiola è ancora una volta incerto, ma lo spagnolo rimane alla guida questo fine settimana.

Sebbene siano senza vittorie in quattro partite di EPL, il City è ancora a soli sette punti dai leader, l'Arsenal. Rimangono i migliori marcatori del campionato, mentre il loro record difensivo è ancora il secondo migliore della divisione.

Nel frattempo, i Wolves sono in una rara serie di quattro partite senza sconfitte. Hanno conquistato otto punti dopo una vittoria e tre pareggi, ma sono ancora a 14 punti dalla potenziale salvezza.

Gli uomini di Rob Edwards hanno subito 41 gol in 22 partite, con una media di quasi due a partita. Il loro record di gol segnati è la statistica più preoccupante, con una media di soli 0,68 gol segnati a partita.

Probabili formazioni Manchester City - Wolves

Manchester City:Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Guehi, Khusanov, Rodri, Doku, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland

Wolves:Sa, Mosquera, Krejci, Agbadou, Tchatchoua, Bueno, Mane, Andre, Gomes, Arokodare, Hwang

I padroni di casa in vantaggio nel primo tempo

Il City ha segnato per primo in otto degli ultimi dieci incontri di EPL con i Wolves. Inoltre, è stato in vantaggio all’intervallo nel 75% degli ultimi otto incontri. Ecco perché abbiamo esaminato il mercato dei Punteggi Multi 1° Tempo, coprendo alcuni potenziali risultati di punteggio all'intervallo.

I Wolves hanno segnato solo un gol nel primo tempo in trasferta per tutta la stagione. Pertanto, siamo fiduciosi che il City manterrà la porta inviolata nei primi 45 minuti e segnerà il primo gol.

Inoltre, hanno la possibilità di segnare due o tre gol nel primo tempo. Al loro meglio, il City può essere letale in intervalli di 10-15 minuti. Abbiamo supportato questa eventualità, così come il City che prende il comando con un margine di un gol all'intervallo.

I mercati delle scommesse suggeriscono che c'è solo il 52,63% di possibilità che i padroni di casa siano in vantaggio di uno a tre gol con la porta inviolata. Il tasso di partite senza subire gol del City nel primo tempo delle partite casalinghe è dell'82%. Ecco perché questa è la scommessa di maggior valore tra questo trio di pronostici Manchester City - Wolves.

Scommessa 1: Man City vincente 1-0, 2-0 o 3-0 (Punteggi multi 1° tempo) a quota 1.90 con Lottomatica

Il City per registrare una rara porta inviolata

Sebbene la difesa del Manchester City sia stata instabile nelle ultime settimane, è improbabile che abbiano problemi questo fine settimana. Dopotutto, i Wolves hanno segnato solo 15 volte in 22 partite di EPL. Hanno una media di 0,45 gol segnati a partita in trasferta, la metà del loro rendimento in casa (0,91).

Inoltre, il record difensivo del City all'Etihad è molto più forte rispetto a quello in trasferta. Hanno subito solo 0,73 gol a partita in casa e 1,18 gol a partita in trasferta.

Entrambe le squadre hanno segnato nel 45% delle partite casalinghe del City in questa stagione. Ecco perché è sorprendente poter scommettere contro entrambe le squadre che segnano questo fine settimana con una probabilità del 52,63%. Di conseguenza, la probabilità che entrambe le squadre segnino è del 47,37%.

Non è chiaro perché i mercati suggeriscano che questa partita abbia una probabilità superiore alla media che entrambe le squadre trovino la rete. Con Marc Guehi probabilmente al debutto e la linea offensiva inefficace dei Wolves, è probabile che gli uomini di Guardiola mantengano la porta inviolata.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.90 con Goldbet

Valore su Haaland per trovare la rete per primo

Erling Haaland ha segnato 20 gol in 22 presenze in Premier League finora in questa stagione. Ecco perché non è sorprendente che le sue quote per segnare in qualsiasi momento siano basse. Tuttavia, c'è ancora valore nel puntare su di lui per segnare per primo.

Infatti, Haaland ha segnato per primo nel 40,9% delle sue 22 presenze con la maglia del City fino al 2025/26. Tuttavia, i mercati delle scommesse indicano solo un 34,48% di probabilità che segni per primo contro il club in fondo alla classifica, i Wolves.

Questo sembra sorprendentemente basso, con questa scommessa che contiene almeno il 5% di valore. Vale anche la pena notare l'immenso record di gol di Haaland, con dieci gol in sei incontri di EPL contro i Wolves. Inoltre, ha segnato una doppietta nella giornata di apertura della stagione quando il City ha vinto 4-0 al Molineux.