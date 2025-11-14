Pronostici Lussemburgo - Germania: Woltemade segna nella vittoria in trasferta

Il nostro esperto di scommesse prevede che Nick Woltemade segnerà, ma che la Germania vincerà solo con due gol di scarto, con il Lussemburgo competitivo nel primo tempo.

Pronostici Lussemburgo - Germania: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Lussemburgo - Germania

1° Tempo - Pareggio a quota 3.75 su William Hill

Meno di 3.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Nick Woltemade segna in qualsiasi momento a quota 1.75 su Netbet

Quote Lussemburgo vs Germania

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lussemburgo 0-2 Germania

Pronostico marcatore: Germania – Nick Woltemade, Serge Gnabry

La Germania ha avuto un inizio davvero difficile in questo gruppo, avendo perso 2-0 in Slovacchia, il che li ha messi in pericolo di perdere il primo posto. Si sono ripresi con tre vittorie consecutive, ma non sono stati del tutto convincenti.

La squadra di Julian Nagelsmann ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro l'Irlanda del Nord il mese scorso. Inoltre, hanno battuto il Lussemburgo 4-0 a ottobre e saranno ansiosi di ottenere una vittoria convincente nella partita di ritorno per migliorare la differenza reti.

I loro avversari hanno perso tutte e quattro le partite in questo gruppo, anche se hanno gareggiato bene in alcune partite. Il Lussemburgo è stato sconfitto 2-0 in Slovacchia nell'ultima partita e gioca per l'orgoglio venerdì.

Probabili formazioni Lussemburgo - Germania

Lussemburgo: Moris, Bohnert, Selimovic, Korac, Jans, Olesen, Dardari, Barreiro, Martins, Sinani, Muratovic

Germania: Baumann, Raum, Thiaw, Tah, Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz, Gnabry, Sané, Woltemade

Ospiti competitivi fino all'intervallo

Sebbene questa partita possa sembrare un completo squilibrio, il Lussemburgo non è più il fanalino di coda che era una volta. Hanno battuto la Svezia in un'amichevole all'inizio di quest'anno e hanno giocato bene nell'ultima partita contro la Slovacchia.

La squadra di Jeff Strasser ha avuto il 55% del possesso palla in trasferta contro gli slovacchi, che sono i principali rivali della Germania per il primo posto in questo gruppo. Il loro sistema 4-1-4-1 ha funzionato bene, e hanno creato 0.77 xG in quella partita, permettendo solo 0.97 xG. La competitività dimostrata a Trnava dovrebbe dar loro fiducia in vista di questo incontro.

Il Lussemburgo ha pareggiato nel primo tempo in tre delle quattro partite di questo gruppo. La Slovacchia non è riuscita a segnare fino al 90° minuto quando ha visitato questo stadio a settembre. Potrebbero essere in grado di mantenere una difesa solida almeno fino all'intervallo in questa partita.

Scommessa 1: 1° Tempo - Pareggio a quota 3.75 su William Hill

Vittoria convincente della Germania improbabile

Sebbene una vittoria schiacciante sarebbe utile per la Germania in vista del probabile spareggio del gruppo di lunedì, potrebbe essere improbabile.

Non hanno giocato in modo convincente nel 2025. Una delle ragioni potrebbe essere l'infortunio a lungo termine della giovane stella Jamal Musiala. La scarsa forma di Florian Wirtz da quando è arrivato al Liverpool è un'altra preoccupazione.

Entreranno in questa partita con una linea d'attacco inesperta a causa di ulteriori problemi di selezione. I tre attaccanti in questa squadra hanno un totale combinato di soli 11 presenze e un solo gol a livello internazionale.

Questi fattori suggeriscono che la Germania potrebbe faticare a eguagliare i quattro gol segnati nella partita di andata. In quella partita giocavano contro 10 uomini per 70 minuti, a seguito dell'espulsione precoce di Dirk Carlson. Questa partita potrebbe essere più equilibrata, e potrebbe essere vantaggioso puntare su meno di 3.5 gol.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Woltemade segna ancora

L'ascesa di Nick Woltemade è probabilmente il fattore più positivo per la Germania quest'anno. Il 23enne ha vissuto una rapida ascesa alla fama, passando da una prestazione impressionante al Campionato Europeo U21 a un trasferimento al Newcastle che ha comportato una grande somma.

Woltemade ha segnato l'unico gol mentre la Germania ha ottenuto una vittoria cruciale a Belfast il mese scorso. Quello è stato il suo primo gol internazionale senior e dovrebbe garantirgli un posto nella formazione titolare per le prossime qualificazioni.

L'attaccante ha anche iniziato promettente la sua carriera in Premier League, con quattro gol nelle sue prime otto apparizioni nel massimo campionato inglese. Questi gol sono arrivati a un ritmo di uno ogni 155 minuti.

L'abilità di Woltemade nel gioco aereo lo renderà anche una minaccia sui calci piazzati in questa partita. I visitatori probabilmente vinceranno molti di questi, quindi l'attaccante dei Magpies potrebbe valere la pena di scommettere per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 55.6%.