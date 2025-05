Pronostici Liverpool - Crystal Palace: i Reds alzeranno il trofeo

Pronostici Liverpool - Crystal Palace: interessante il mercato "Entrambe segnano" e Over 2.5 gol.

Il nostro esperto prevede che i Reds concluderanno la stagione di Premier League con una vittoria sabato.

Migliori scommesse per Liverpool - Crystal Palace

1x2: Liverpool 1.35 con Lottomatica

Entrambe la squadre segnano: Sì 1.53 con Goldbet

Totali: Meno di 3.5 Gol 1.81 con Netbet

Prevediamo che il Liverpool vinca 2-1.

Quote Liverpool - Crystal Palace

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

È evidente che il Liverpool ha abbassato il ritmo dopo aver conquistato il 20º titolo di campionato in questa stagione. Arne Slot ha portato la squadra lontano dal campo di allenamento per una pausa a Dubai e Ibiza, un viaggio che ha segnato anche l'addio di Trent Alexander-Arnold. Nonostante le giustificazioni per la vacanza anticipata, la squadra ha subito una sconfitta per 3-2 in rimonta contro il Brighton lunedì sera.

Inoltre, non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite prima della finale, dove avranno l'opportunità di sollevare il trofeo della Premier League davanti ai loro tifosi.

Nel frattempo, il Crystal Palace arriva a questa partita dopo la vittoria in FA Cup contro il Manchester City, conquistando il loro primo trofeo importante. Non hanno più nulla da giocarsi in campionato questa stagione, essendo saldamente a metà classifica.

Poiché entrambe le squadre sono di buon umore, non è chiaro quali undici giocatori vedremo all'inizio della partita né quanto impegno metteranno in campo.

Probabili formazioni Liverpool - Crystal Palace

Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Elliott, Gakpo, Díaz

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell, Sarr, Eze, Nketiah

Un compito difficile per il Palace

Dopo la loro precedente vittoria del titolo di campionato durante la pandemia, il Liverpool vuole offrire ai propri tifosi la festa che meritano. Non c'è dubbio che gli uomini di Arne Slot vogliano finire in bellezza e assicurarsi gli ultimi tre punti della stagione, avendo perso solo contro il Nottingham Forest ad Anfield all'inizio della stagione.

Battere il Liverpool è una sfida ardua per qualsiasi squadra, figuriamoci per una squadra reduce da un trionfo in FA Cup. I campioni di campionato hanno sconfitto il Palace in due degli ultimi tre incontri di campionato. Tuttavia, la squadra di Oliver Glasner trae coraggio dal fatto di essere imbattuta nelle ultime due visite qui, con una vittoria e un pareggio.

Lo stesso incontro si è concluso con una vittoria per 1-0 per la squadra londinese la scorsa stagione, un risultato che ha fermato le speranze di titolo del Liverpool in quel momento. Sebbene entrambe le squadre abbiano avuto successo in questa stagione, è probabile che i Reds chiudano la partita domenica.

Scommessa 1: Liverpool vincente1.35 con Lottomatica

Le recenti difficoltà difensive del Liverpool

I campioni di campionato vantano il miglior attacco della divisione, avendo trovato la rete 85 volte. Inoltre, hanno una media di 2.28 gol ad Anfield e una difesa relativamente solida. Nel frattempo, i loro avversari hanno segnato nel 61% delle partite casalinghe del Liverpool, una statistica che incoraggerà la squadra ospite.

Il Palace ha segnato 26 gol nelle sue 18 trasferte, con una media di 1.44 gol a partita. La metà delle loro partite di campionato in trasferta ha visto entrambe le squadre segnare. Inoltre, le ultime quattro partite del Liverpool hanno prodotto gol da entrambe le parti. Dato che questa è l'ultima partita della stagione per questi club, è probabile che entrambe le squadre segnino.

Scommessa 2: Entrambe la squadre segnano - Sì 1.53 con Goldbet

Una partita disordinata

Sebbene ci aspettiamo che entrambe le squadre segnino, le partite di fine stagione possono presentare molti gol o trasformarsi in una partita disordinata in cui le squadre faticano a trovare il ritmo. Il fatto che entrambe le squadre abbiano conquistato trofei da mettere nelle rispettive bacheche potrebbe portare a una prestazione irregolare. Va anche notato che tutti e cinque i loro ultimi scontri diretti hanno prodotto meno di 3.5 gol.

L'ultima volta che la loro partita ha visto più di 3.5 gol è stato nel 2022. Il Liverpool ha visto il 56% di tutte le partite di questa stagione finire con meno di 3.5 gol. Nel frattempo, le Aquile hanno concluso il 72% delle loro partite, eccetto la recente partita contro i Wolves, con meno di 3.5 gol.