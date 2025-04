Presentiamo i pronostici Lazio-Bodo/Glimt in questa sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Ecco i pronostici del ritorno degli ottavi di Europa League tra Lazio e Bodo/Glimt: i nostri esperti prevedono un pareggio o una vittoria per la squadra ospite.

Quote Lazio-Bodo/Glimt

Migliori scommesse per Lazio-Bodo/Glimt

X2 a 2.75 su Lottomatica

Lazio Under 1.5 a 2.48 su NetBet

Goal a 1.80 su Goldbet

Come arrivano le due squadre al match

Il Bodo/Glimt ha ottenuto una vittoria per 2-0 nella partita di andata tra queste squadre, garantendosi un vantaggio per il ritorno.

La Lazio ha avuto difficoltà a ottenere risultati di recente, con una sola vittoria nelle ultime sette partite. Di conseguenza, è ora a tre punti dal quarto posto che vale un piazzamento per la prossima Champions League.

Il Bodo/Glimt ha vinto le ultime cinque partite consecutive. La fase a gironi dell'Europa League è stata relativamente positiva per i norvegesi, che hanno mancato di poco un posto tra le prime otto per differenza reti. La squadra norvegese ha battuto FC Twente e Olympiacos per arrivare ai quarti della competizione.

Formazioni probabili per Lazio-Bodo/Glimt

Lazio: Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos.

Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos. Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Blomberg, Hogh, Hauge.

Il Bodo/Glimt vuole sfruttare la pessima forma della Lazio

Il Bodo/Glimt ha mantenuto una serie impressionante di vittorie, conquistando le ultime cinque partite consecutive nonché sette delle ultime otto. Hanno segnato 16 gol nelle ultime 5 partite.

L'ultima partita della squadra norvegese è stata la vittoria per 2-0 contro la Lazio, nella quale tra le mura amiche hanno dominato completamente gli avversari. Il Bodo/Glimt ha effettuato 18 tiri, sei dei quali nello specchio della porta, rispetto all'unico tentativo della Lazio.

Non aiuta la squadra di Marco Baroni la condizione attuale, con i biancocelesti che hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette partite. La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in casa e ha vinto solo due delle ultime undici disputate allo Stadio Olimpico. Le ultime quattro partite uscite della Lazio all'Olimpico si sono concluse con un pareggio 1-1.

Scommessa 1: X2 a 2.85 su Lottomatica

I problemi offensivi della Lazio continuano

La recente scarsa forma della Lazio è dovuta in gran parte alle difficoltà in attacco. I biancocelesti non sono riuscito a segnare più di un gol nelle ultime sette partite, facendone due invece solamente in due delle ultime undici uscite.

A complicare ulteriomente la situazione c'é l'ottima tenuta difensiva mostrata dal Bodo/Glimt nelle ultime partite, chiuse con 4 clean sheet.

La Lazio non è riuscita a segnare due o più gol in casa nelle ultime cinque occasioni. La squadra guidata da Baroni ha segnato una media di 1,8 gol a partita in Europa League questa stagione mentre Il Bodo/Glimt ha tenuto bene difensivamente, subendo una media di 1,3 gol a partita.

Scommessa 2: Lazio under 1.5 a 2.48 su NetBet

Entrambe le squadre possono colpirsi a vicenda

Anche se la Lazio non ha segnato costantemente più gol rispetto a inizio anno, spesso riesce comunque a realizzarne almeno uno.

La Lazio ha segnato in ognuna delle ultime dieci partite casalinghe, e tutti questi match si sono chiusi con entrambe le squadre hanno segnato. In Europa League questa stagione, la squadra di Baroni non è riuscita a segnare in casa solo una volta.

Il club capitolino, d'altro canto, ha mantenuto solo una porta inviolata nelle ultime dieci partite in tutte le competizioni e non è riusciuto a non subire gol in casa negli ultimi dodici .

Nonostante la striscia di quattro clean sheet consecutivi del Bodo/Glimt, va anche considerato che i i norvegesi mantenuto gli avversari a zero gol solo una volta in Europa League questa stagione. La squadra di Knutsen ha subito 17 gol nella competizione, e dieci delle loro partite europee sono finite con entrambe le squadre a segno.

Scommessa 3: goal a 1.80 su Goldbet