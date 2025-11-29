Pronostici Juventus - Cagliari: i bianconeri in cerca di riscatto

Contro il Cagliari, i nostri esperti si aspettano quantomeno un punto per la Juve in una sfida con non più di tre gol e almeno una porta inviolata.

Migliori pronostici di Juventus - Cagliari

Ecco qualche spunto per le scommesse su Juventus - Cagliari, con le quote analizzate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.55 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 1.63 su NetBet

Doppia Chance 1X + No goal + Under 3.5 a quota 1.92 su Lottomatica

Per la partita fra Juventus e Cagliari, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per la "Vecchia Signora", con almeno un clean sheet e non più di tre reti.

Quote Juventus - Cagliari

I principali bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita contro il Cagliari, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i bianconeri e i sardi al match

Archiviato il 3-2 di martedì in Norvegia contro il Bodo/Glimt, la Juventus riceve il Cagliari a otto giorni dall'1-1 in casa della Fiorentina. È il terzo pari consecutivo dopo l'altro 1-1 in Champions contro lo Sporting e lo 0-0 registrato sempre allo Stadium contro il Torino. Appaiono lontani il 3-1 contro l'Udinese e il 2-1 a Cremona, arrivati nelle prime due uscite dopo l'esonero di Igor Tudor.

Ora ricevono un Cagliari che non trova i tre punti da metà settembre e che sabato, con il 3-3 contro il Genoa, ha raccolto il quarto pareggio in sette giornate. Ma i sardi, nella finora ultima trasferta, avevano fermato sullo 0-0 un Como capace di scavalcare la Juventus lunedì. La più recente sconfitta risale al 3 novembre, con lo 0-2 sul campo della Lazio, preceduto dall'1-2 contro il Sassuolo.

Probabili formazioni di Juventus - Cagliari

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic, Yildiz, Vlahovic

Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic, Yildiz, Vlahovic Cagliari: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Gaetano, S. Esposito, Borrelli

Juventus - Cagliari: vedremo almeno un clean sheet?

Nel 3-3 di sabato contro il Genoa, terzultimo in classifica, il Cagliari è tornato al gol dopo due gare. Dopo aver chiuso lo scorso turno con l'1-2 contro il Sassuolo, i sardi avevano registrato lo 0-2 all'Olimpico contro la Lazio e lo 0-0 a Como. Inoltre, erano rimasti a secco il 19 ottobre nello 0-2 contro il Bologna.

In più, la Juventus nelle ultime cinque giornate non ha mai subìto più di un gol per partita. Archiviato lo 0-1 nell'ultima uscita sotto la guida di Igor Tudor, i bianconeri erano ripartiti dal 3-1 contro l'Udinese e dal 2-1 di Cremona. Poi, gli uomini di Luciano Spalletti hanno visto lo 0-0 contro il Toro e l'1-1 di sabato a Firenze.

Per questi motivi, il segno No Goal è realistico per la sfida fra Juventus e Cagliari.

Scommessa 1: No goal a quota 1.55 su Goldbet

Allo Stadium ci aspettano al massimo tre marcature?

Per esempio, con l'1-1 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina sono dieci gli incontri della Juventus in questa Serie A che hanno visto al massimo tre gol. A un mese e mezzo dalla prima eccezione – il 4-3 contro l'Inter – il 29 ottobre era arrivata la seconda, con il 3-1 contro l'Udinese. Ma nelle prime uscite sotto la guida di Luciano Spalletti, i bianconeri hanno registrato il 2-1 a Cremona e lo 0-0 contro il Torino.

Il Cagliari, nell'ottava giornata, aveva visto con il 2-2 in casa dell'Hellas Verona la prima gara in questo campionato con più di tre marcature. Poi gli uomini di Fabio Pisacane hanno subìto – fino a inizio novembre – l'1-2 contro il Sassuolo e lo 0-2 in casa della Lazio, prima dello 0-0 a Como.

Nonostante il 3-3 di sabato contro il Genoa, la combo No Goal + Under 3.5 rientra fra gli eventi plausibili nell'incontro allo Stadium.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.63 su NetBet

La Juventus raccoglierà almeno un punto contro il Cagliari?

Il Cagliari ha trovato i tre punti solo a metà settembre con il 2-0 contro il Parma e il 2-1 a Lecce. Per esempio, al rientro dalla sosta a ottobre, i sardi avevano racimolato – con il 2-2 a Verona – un punto in quattro turni. Altri due sarebbero arrivati con lo 0-0 a Como oltreché con il 3-3 contro il Genoa, dopo l'1-2 contro il Sassuolo e lo 0-2 in casa della Lazio.

Dal canto suo, la Juventus non perde dallo 0-1 all'Olimpico contro la Lazio, alla vigilia dell'esonero di Tudor. Poi, la "Vecchia Signora" aveva inanellato il 3-1 contro l'Udinese e il 2-1 allo Zini contro la Cremonese. Ma negli ultimi due turni la squadra di Spalletti è stata fermata dal Torino sullo 0-0 e sabato a Firenze sull'1-1.

Tutto sommato, la combo Doppia Chance 1X + Under 3.5 + No Goal è da tenere d'occhio in vista dell'incontro fra Juventus e Cagliari.