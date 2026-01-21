Pronostici Juventus - Benfica: Bianconeri a caccia del tris in Europa

I nostri esperti si aspettano quantomeno un punto della Juventus contro il Benfica in una gara con al massimo tre reti esclusivamente bianconere.

Migliori pronostici di Juventus - Benfica

Di seguito anche spunti per le scommesse in vista della partita della penultima giornata di Champions League tra Juventus e Benfica:

No goal a quota 1.95 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 1.87 su William Hill

Doppia Chance 1X + Under 3.5 + No goal a quota 2.50 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano un risultato utile con porta inviolata per la "Vecchia Signora" in un incontro con al massimo tre marcature.

Quote Juventus - Benfica

I principali bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita nella sfida contro il Benfica, ma i nostri esperti hanno analizzato altre opzioni.

Come arrivano i bianconeri e i portoghesi al match

La Juventus ospita il Benfica a quattro giorni dallo 0-1 sul campo di un Cagliari capace di interrompere una striscia con sette risultati utili. E dal 2-0 contro il Pafos in poi la "Vecchia Signora" non aveva vinto esclusivamente nell'1-1 contro il Lecce seguito dal 3-0 contro il Sassuolo e dal 5-0 contro la Cremonese. In Champions serve quantomeno un punto per mantenere le distanze dal Benfica al momento fuori dai playoff.

Ma gli uomini di José Mourinho giungono allo Stadium dopo aver inanellato i 2-0 sul campo dell'Ajax prima e contro il Napoli poi. Il Benfica sembra dunque aver invertito la rotta dopo quattro sconfitte nelle prime quattro giornate. Al 2-3 contro il Qarabag erano, infatti, seguiti gli 0-1 contro Chelsea e Bayer Leverkusen – e lo 0-3 a Newcastle.

Anche la Juventus ha trovato i primi due successi da fine novembre con il 3-2 a Bodo seguito dal 2-0 contro il Pafos. Ma al contrario dei portoghesi i bianconeri nelle prime quattro giornate avevano perso solo nello 0-1 sul campo del Real Madrid. E avevano invece macinato punti nel 4-4 contro il Borussia Dortmund, nel 2-2 a Villarreal e nell'1-1 contro lo Sporting Lisbona.

Probabili formazioni di Juventus - Benfica

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David

Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, T. Araujo, Dahl, Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis

In Juventus - Benfica ci sarà una porta inviolata?

Il Benfica giunge a Torino dopo i 2-0 contro Ajax e Napoli, ma prima della sfida contro i "Lancieri" terzultimo a tre punti non aveva insaccato in tre gare di Champions consecutive. La squadra di José Mourinho aveva infatti subìto gli 0-1 contro Chelsea e Bayer Leverkusen con a cavallo lo 0-3 a Newcastle. Dunque, nelle prime quattro giornate aveva insaccato solo nel 2-3 contro gli azeri del Qarabag.

La Juventus, invece, ha trovato il primo clean sheet in questa Champions nel 2-0 contro il Pafos. Ma nelle ultime quattro giornate ha concesso più di una rete esclusivamente nel 2-3 sul campo sintetico di Bodo. Prima della trasferta in Norvegia i bianconeri avevano registrato lo 0-1 contro il Real Madrid e l'1-1 contro lo Sporting Lisbona.

Anche alla luce del rendimento della Juventus in campionato, il segno No goal rientra fra quelli plausibili nella gara contro il Benfica.

Scommessa 1: No goal a quota 1.95 su Goldbet

Allo Stadium vedremo al massimo tre firme complessive?

Prima dello 0-1 a Cagliari, il 5-0 contro la Cremonese aveva interrotto una striscia con otto gare ufficiali della Juventus con meno di quattro reti. Che a sua volta era iniziata a stretto giro dopo il 3-2 a Bodo. Un successo, quello contro i norvegesi, preceduto dallo 0-1 a Madrid e dall'1-1 contro lo Sporting Lisbona all'esordio europeo di Luciano Spalletti.

Inoltre, dopo il 2-3 contro il Qarabag capace di ribaltare il risultato nella ripresa tutte le uscite del Benfica in Champions hanno registrato al massimo tre reti. E ce ne sono state più di due solo nello 0-3 a Newcastle incassato fra gli 0-1 contro Chelsea e Bayer Leverkusen. Poi le "Aquile" hanno inanellato i 2-0 contro Ajax e Napoli.

Per questi motivi, la combo No goal + Under 3.5 rientra fra quelle plausibili per l'incontro allo Stadium.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.87 su William Hill

La Juventus rimarrà imbattuta contro il Benfica?

Con il 2-0 sul campo dell'Ajax alla quinta sconfitta in altrettante giornate, il Benfica aveva chiuso una striscia con quattro sconfitte in Champions. Dopo lo scivolone contro il Qarabag erano seguiti gli 0-1 contro Chelsea e Bayer Leverkusen, oltreché lo 0-3 contro il Newcastle United. Gli uomini di Mourinho hanno poi trovato l'altro 2-0 contro un Napoli alla ricerca dei primi punti in trasferta.

La Juventus, invece, non ha macinato punti esclusivamente nello 0-1 all'ultima uscita europea con Igor Tudor. Nelle prime due giornate, la "Vecchia Signora" aveva infatti registrato il 4-4 contro il Borussia Dortmund e il 2-2 a Villarreal. Il terzo pari, l'1-1 contro lo Sporting Lisbona, aveva preceduto il 3-2 a Bodo e il 2-0 contro il Pafos.

Considerando questi risultati, la combo Doppia Chance 1X + Under 3.5 + No goal è da tenere d'occhio per la gara fra Juventus e Benfica.