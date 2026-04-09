Il nostro esperto di scommesse prevede che entrambe le squadre lasceranno Torino con un punto in una partita equilibrata.

Pronostici Juventus - AC Milan: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Juventus - AC Milan

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Ci aspettiamo che questa partita finisca con un pareggio 2-2.

Quote Juventus - AC Milan

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Juventus arriva alla sesta giornata di Serie A in buona forma e ha bisogno solo di un punto per raggiungere la vetta della classifica. Sono una delle tre squadre del campionato che non hanno ancora assaporato la sconfitta. Hanno una possibilità concreta di battere i leader quando si scontreranno domenica sera.

Tuttavia, i tifosi della Vecchia Signora potrebbero essere meno fiduciosi in vista di questo incontro, soprattutto perché la Juve non ha vinto nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni. Igor Tudor è preoccupato per l'incapacità della sua squadra di chiudere le partite.

Sono tornati in vantaggio dopo aver subito il primo gol contro il Villarreal per prendere il comando in Europa durante la settimana. Tuttavia, hanno subito un gol nel finale e hanno perso i tre punti invece di assicurarsene solo uno. Affrontare il loro vecchio allenatore, Massimiliano Allegri, non sarà facile, soprattutto per come ha migliorato il Milan.

I rossoneri hanno concluso la scorsa stagione all'ottavo posto, quindi non hanno il calcio continentale di cui preoccuparsi quest'anno. Tuttavia, ne hanno approfittato, poiché hanno raggiunto la vetta della Serie A dopo cinque partite. Inoltre, sembrano già buoni candidati per sfidare per lo Scudetto.

Gli uomini di Allegri non hanno perso una partita dalla sconfitta all'esordio contro la Cremonese. Potrebbero essere più riposati domenica sera quando incontreranno la Juve all'Allianz Stadium, poiché non hanno giocato nessuna partita durante la settimana.

Probabili formazioni Juventus - AC Milan

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiasso, Locatelli, McKennie, Joao Mario, Koopmeiners, Yildiz, Vlahović

AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Giménez, Pulišić

Gol in piccole dos

Questa sfida non ha prodotto molti gol in passato, poiché i loro ultimi otto incontri di Serie A hanno visto altrettanti gol. Tuttavia, entrambe le squadre hanno segnato nove gol nelle loro cinque partite di questa stagione, con una media di 1,8 gol a partita.

I padroni di casa hanno segnato almeno due volte in sei delle loro ultime sette partite davanti ai loro tifosi. Anche se il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque uscite, i padroni di casa hanno abbastanza potenza offensiva per sfondare la loro difesa.

Vale la pena notare che tutte le ultime cinque partite della Juve hanno visto entrambe le squadre segnare, e hanno subito 11 gol in quel periodo. Questa statistica incoraggerà i leader del campionato, poiché saranno ansiosi di ripetere il risultato della semifinale di Supercoppa della scorsa stagione.

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Record da mantenere intatti

Il record di imbattibilità della Juve è impressionante, soprattutto perché copre le ultime 10 partite di Serie A da aprile di quest'anno (sei vittorie, quattro pareggi). La Vecchia Signora ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato in casa, indicando quanto sia difficile batterli nel loro stadio.

Il Milan ha un record di imbattibilità da proteggere. Non ha perso in trasferta in campionato ed è anche in una serie di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. È la prima volta che vincono quattro partite di campionato di fila da aprile 2024.

Gli ultimi otto incontri di campionato tra questi club sono stati equilibrati, con due vittorie per ciascuna squadra e quattro pareggi. L'ultima vittoria del Milan qui è stata nel 2023, quindi è probabile che pareggino e se ne vadano con un punto, mantenendo intatti i rispettivi record.

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La forma eccellente di Pulišić

Christian Pulišić ha avuto un inizio di stagione incredibile. L'attaccante americano è stato spostato in una posizione più centrale, che gli offre più opportunità di segnare. Ha avuto sei contributi decisivi nelle sue ultime tre uscite in tutte le competizioni (quattro gol, due assist).

Pulišić ha segnato quattro gol in Serie A, che rappresentano il 44% dei nove gol del Milan in questa stagione, rendendolo il loro miglior marcatore. Vale la pena notare che è anche il miglior marcatore della divisione al momento, motivo per cui è il più probabile a trovare la rete per i visitatori.