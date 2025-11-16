Gli Azzurri dovrebbero avere la meglio sui norvegesi a Milano, ma probabilmente non otterranno il margine di gol necessario per superare il loro gruppo di qualificazione ai Mondiali.

Quote Italia - Norvegia

Italia - Norvegia bet365 Lottomatica NetBet Italia vincente 1.90 1.95 1.82 Over 2.5 gol 1.70 1.65 1.67 Secondo tempo con più gol 2.05 2.06 2.06

Pronostici Italia - Norvegia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Italia - Norvegia

Italia vincente a quota 1.90 su bet365

Over 2.5 gol a quota 1.65 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol a quota 2.06 su NetBet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Italia 2-1 Norvegia

Pronostico marcatore: Italia – Mateo Retegui, Giacomo Raspadori; Norvegia – Erling Haaland

L'Italia è stata praticamente impeccabile nelle ultime sei partite, vincendole tutte e mantenendo quattro volte la porta inviolata. Tuttavia, la sconfitta contro la Norvegia a giugno li vede arrivare a quest'ultima partita al secondo posto nel Gruppo I. Ora devono battere i loro avversari con nove gol di scarto per superarli, e questo richiederebbe un miracolo.

Quello che è successo nella campagna di qualificazione ai Mondiali della Norvegia è semplicemente straordinario. Hanno vinto sette partite su sette, segnato la bellezza di 33 gol e ne hanno subiti solo quattro. I norvegesi sono destinati a guidare la classifica e meritano assolutamente il loro posto all'evento clou dell'anno prossimo.

Probabili formazioni Italia - Norvegia

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Cambiaso, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Raspadori, Retegui

Norvegia: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Bobb, Berge, Berg, Nusa, Haaland, Sorloth

Il grande vantaggio della Norvegia

L'Italia ha perso solo tre volte in casa dall'inizio del 2023 e arriva a questa partita con una serie di sei vittorie consecutive. Sono passati 40 anni dall'ultima sconfitta contro la Norvegia in una partita casalinga. Confideranno nelle loro possibilità di ottenere un risultato anche se i norvegesi sono in una forma spaventosa.

Ståle Solbakken e la sua squadra hanno anche un certo margine di sicurezza, mentre gli Azzurri devono giocare all'attacco. Gli ospiti potrebbero perdere 8-0 e comunque guidare il loro gruppo, assicurandosi il posto ai Mondiali, e questo è un vantaggio confortevole. Nel frattempo, Gennaro Gattuso sarà ansioso di vedere una grande prestazione dalla sua squadra dopo le recenti critiche dei tifosi.

Prevediamo una vittoria di misura per i padroni di casa, con la Norvegia che potrebbe rallentare leggermente. Questo non altererà la classifica finale del gruppo.

Scommessa 1: Italia vincente a quota 1.90 su bet365

Gol al San Siro

Come già menzionato, gli italiani non hanno altra scelta che essere implacabili qui. Segnare nove gol senza risposta è un compito quasi impossibile, ma cercheranno di riconquistare la credibilità dai loro sostenitori. La loro spinta per i gol potrebbe lasciarli vulnerabili in difesa — e i norvegesi hanno il giocatore perfetto per capitalizzare su questo.

Erling Haaland ha segnato in 10 partite consecutive per Landslaget. Con 14 gol, è il capocannoniere nelle qualificazioni ai Mondiali. L'Italia dovrà lavorare sodo per tenerlo a bada, ma il ritorno di Nicola Barella è un vantaggio. Mateo Retegui è in buona forma e Giacomo Raspadori si è ripreso da un infortunio per giocare contro la Moldova. Questo dà a Gattuso solide opzioni offensive.

È probabile che ci siano gol in questa partita, probabilmente da entrambe le parti del campo. Tutte tranne una delle partite di qualificazione della Norvegia hanno visto oltre 2.5 gol segnati, e cinque delle sette partite dell'Italia sono andate allo stesso modo.

Scommessa 2: Over 2.5 gol a quota 1.65 su Lottomatica

Un'esplosione finale

L'Italia ha lasciato le cose in sospeso in molte delle sue recenti partite. Anche nella vittoria per 2-0 contro la Moldova a metà settimana, il gol del vantaggio è arrivato solo all'88° minuto. In totale, 15 dei loro 20 gol nelle qualificazioni ai Mondiali sono arrivati nel secondo tempo. Potremmo vedere un'esplosione finale mentre inseguono una vittoria significativa, anche se superare il gruppo è fuori portata.

Anche la Norvegia ha segnato di più nel secondo tempo, ma solo di poco. I loro sforzi in attacco sono stati così impressionanti che hanno quasi diviso i loro gol equamente — 16 nel primo tempo, 17 nel secondo. Tutti e quattro i gol sono arrivati tra il 50° e il 62° minuto nella loro vittoria per 4-0 contro l'Estonia giovedì.

Aspettatevi un inizio cauto prima che l'Italia si spinga in avanti. Il secondo tempo potrebbe regalare fuochi d'artificio.

Scommessa 3: Secondo tempo con più gol a quota 2.06 su NetBet

+