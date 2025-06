Pronostici Italia - Moldavia: gli esperti prevedono una partita ricca di goal

Pronostici Italia - Moldavia, qualificazioni Mondiali, 9 giugno 2025: la squadra ospite pronta a resistere ma si prevedono molti goal.

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita ricca di gol, con i padroni di casa favoriti a Reggio Emilia.

Pronostici Italia - Moldavia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Italia - Moldova

Over 2.5 goal a 1.35 su Lottomatica

Over 3.5 goal a 1.93 su Goldbet

Parziale/Finale X-1 a 3.70 su Netbet

Ci aspettiamo che l'Italia vinca 4-1.

Quote Italia - Moldavia

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

A causa del loro coinvolgimento nella Nations League, la campagna di qualificazione ai Mondiali dell’Italia è iniziata solo venerdì sera contro la Norvegia. Dopo non essersi qualificati per le ultime due edizioni nel 2022 e 2018, gli Azzurri sono determinati a evitare passi falsi questa volta.

Gli italiani ospitano la Moldavia nella loro prima qualificazione casalinga al Mapei Stadium lunedì sera. Sperano di aver superato con successo la minaccia dei capolista Norvegia entro allora. Indipendentemente da quel risultato, i tre punti sono non negoziabili per loro in questa partita.

L'Italia può trarre incoraggiamento dal loro pareggio 3-3 con la Germania a marzo, anche se alla fine hanno perso 5-4 complessivamente e hanno mancato un posto nelle semifinali della Nations League. Gli uomini di Luciano Spalletti sono rimasti imbattuti nel precedente ciclo di qualificazione ai Mondiali (quattro vittorie e quattro pareggi), il che dovrebbe dar loro fiducia.

Non avendo mai raggiunto le finali di un torneo europeo o mondiale, la Moldavia affronta una grande sfida. Hanno già perso le loro prime due partite, il che li ha lasciati all'ultimo posto nella classifica del Gruppo I.

Un'altra sconfitta lunedì potrebbe praticamente sigillare il loro destino, con altre cinque partite da giocare quest'anno.

Probabili formazioni Italia - Moldavia

Italia: Donnarumma; Bastoni, Rugani, Gatti; Udogie, Tonali, Ricci, Barella, Dimarco; Maldini, Retegui

Moldavia: Kozhukhar; Posmac, Craciun, Baboglo, Reabciuk; Moțpan, Rață; Postolachi, Caimacov, Bodișteanu; Nicolaescu

Potenza offensiva unita a fragilità difensiva

L'Italia è stata prolifica davanti alla porta ultimamente, segnando 10 gol nelle ultime cinque partite, con una media di due gol a partita. Quattro delle loro ultime cinque partite internazionali hanno visto più di due gol segnati complessivamente.

Considerando la loro potenza offensiva e il possibile ritorno del capocannoniere della Serie A Mateo Retegui, che ha saltato le ultime due partite, i padroni di casa sembrano ben attrezzati in attacco. Dovrebbero essere in grado di superare la difesa ospite senza troppi problemi.

Difensivamente, tuttavia, le truppe di Spalletti sono state vulnerabili. Hanno concesso nove gol nelle ultime cinque partite. Questa fragilità difensiva potrebbe dare alla Moldavia un po' di incoraggiamento e fiducia.

Quattro degli ultimi cinque incontri tra queste nazioni hanno visto più di due gol, incluso il loro scontro più recente nel 2020. Nel frattempo, entrambe le partite di apertura dei visitatori in questa competizione si sono concluse con più di due gol segnati nel giorno.

Scommessa 1: Over 2.5 goal a 1.35 su Lottomatica

La potenza di fuoco dell'Italia alimenta la festa del gol

L'Italia ha dimostrato la sua forza offensiva segnando tre gol senza risposta nel secondo tempo contro la Germania. C'è un chiaro segno di cosa possa fare la linea d'attacco italiana. Se il record di gol di Retegui è indicativo, ci aspetta una festa del gol.

Ha segnato 25 gol in campionato, sei più del suo concorrente più vicino, ed è stato direttamente coinvolto in tre delle sue ultime sei presenze internazionali (due gol, un assist). Gli Azzurri hanno dimostrato quanto possano essere prolifici contro avversari più deboli. Hanno segnato quattro gol contro Israele nella Nations League, che si trova anche nel loro gruppo di qualificazione.

I padroni di casa saranno incoraggiati dalle difficoltà difensive della Moldavia. Hanno concesso tre gol contro l'Estonia l'ultima volta e ben cinque alla Norvegia. L'ultimo incontro tra queste squadre ha visto gli italiani dominare con una vittoria per 6-0.

La partita di lunedì potrebbe seguire un modello simile, soprattutto dato il pessimo record in trasferta della Moldavia di due vittorie nelle ultime 10 (quattro sconfitte, quattro pareggi).

Scommessa 2: Over 3.5 goal a 1.93 su Goldbet

Non è tutto a senso unico

Nonostante i pessimi risultati della Moldavia negli ultimi mesi, hanno una squadra abbastanza decente da causare qualche problema all'Italia. I Tricolori non si arrenderanno senza combattere. Hanno dimostrato la loro resilienza in tre delle loro ultime quattro partite, dove sono riusciti a vincere almeno un tempo.

Tutte e quattro le recenti uscite dell'Italia, eccetto la loro visita in Norvegia, hanno prodotto risultati in cui l'avversario ha reso le cose difficili. I padroni di casa non hanno vinto entrambi i tempi in nessuna di quelle partite, con il loro ultimo dominio su entrambi i tempi avvenuto contro Israele.

La Moldavia potrebbe potenzialmente evitare la sconfitta in uno o entrambi i tempi, sia che l'Italia inizi lentamente o che parta forte ma rallenti nel secondo tempo.

L'Italia non è riuscita a vincere entrambi i tempi contro questo avversario nei loro ultimi due incontri competitivi. È probabile che ciò accada di nuovo lunedì sera, soprattutto considerando i problemi interni che coinvolgono il difensore veterano Francesco Acerbi e la leadership italiana, oltre all'infortunio di Matteo Gabbia.