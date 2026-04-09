Pronostici Italia - Israele: Gli azzurri vogliono blindare il 2° posto

I nostri esperti si aspettano una vittoria dell'Italia contro Israele con almeno tre gol – di cui al massimo uno degli ospiti.

Quote Italia - Israele

Contro Israele l’Italia cerca il quinto successo di fila. Le quote dei bookmaker sul segno 1 sono basse, e gli esperti hanno studiato alternative.

Migliori pronostici di Italia - Israele

Ecco qualche spunto per le scommesse su Italia - Israele, con le quote esplorate dai nostri esperti:

Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.77 su Goldbet

Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì a quota 1.98 su NetBet

1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 a quota 2.00 su Lottomatica

Per l'incontro a Udine, i nostri esperti si aspettano un successo degli azzurri già in vantaggio al primo tempo, con più di due gol e al massimo una rete ospite.

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Come arrivano gli azzurri e i biancoblù al match

A 36 giorni dal 5-4 a Debrecen, Italia e Israele tornano ad affrontarsi, questa volta al Bluenergy Stadium di Udine. L'8 settembre, sul campo neutro ungherese, gli uomini di Gennaro Gattuso erano stati raggiunti da un'autorete di Alessandro Bastoni all'87' e dal secondo gol di Dor Peretz all'89'. Poi Sandro Tonali aveva tolto le castagne dal fuoco al 91', regalando agli azzurri il terzo successo consecutivo.

Dopo lo 0-3 del 6 giugno contro la Norvegia, l'Italia aveva inanellato lo 2-0 contro la Moldova e – al debutto di Gattuso – il 5-0 contro l'Estonia. Ora la sfida contro Israele arriva a tre giorni dal 3-1 in Estonia. Un risultato che avrebbe potuto essere più netto, senza gli errori di Mateo Retegui dal dischetto e di Gianluigi Donnarumma, e probabilmente senza l'infortunio di Moise Kean.

Dal canto suo, Israele giunge in Friuli dopo lo 0-5 inflitto dalla Norvegia. Dopo il 4-5 contro l'Italia, i biancoblù hanno dunque subìto la seconda sconfitta consecutiva, con un totale di dieci gol incassati. A giugno, la squadra di Ran Ben Shimon aveva registrato il 3-1 in Estonia e l'1-0 contro la Slovacchia prima del 4-0 in Moldova.

Probabili formazioni di Italia - Israele

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini (Gabbia), Calafiori; Cambiaso (Orsolini), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini (Gabbia), Calafiori; Cambiaso (Orsolini), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui Israele: Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Eliel Peretz, Do Peretz; Khalalili, Gloukh, Solomon; Biton

Italia - Israele: un altro clean sheet vincente degli azzurri nel primo tempo?

In tre delle ultime quattro uscite, l'Italia era giunta al duplice fischio senza aver concesso reti. L'unica eccezione era arrivata proprio nel 4-5 contro Israele, in una gara però sbloccata dall'autogol di Manuel Locatelli al 16'.

Nell'ultima gara sotto la guida di Luciano Spalletti, gli azzurri avevano chiuso i primi 45 minuti contro la Moldova sull'1-0. Il 5 settembre, contro l'Estonia e al debutto di Gennaro Gattuso, l'Italia prima del 5-0 finale era rientrata negli spogliatoi a porte inviolate. Poi, sabato a Tallinn, era giunta all'intervallo sul 2-0.

Israele è reduce dallo 0-5 in Norvegia, ed era rimasta a secco contro gli scandinavi anche nel primo tempo del 2-4 registrato in Ungheria a marzo. A settembre aveva vinto il primo tempo in Moldova per 2-0, prima di timbrare il cartellino al 16' contro l'Italia, complice l'autorete di Locatelli.

Considerando questi elementi, il segno Vincente a 0 1° tempo casa è uno scenario da tenere d'occhio nella sfida fra Italia e Israele.

Scommessa 1: Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.77 su Goldbet

Almeno tre marcature azzurre e al massimo una dei biancoblù?

Tre degli ultimi cinque incontri dell'Italia hanno visto più di due reti degli azzurri. Dopo il 3-3 in Germania, nel ritorno dei quarti di Nations League, le eccezioni erano arrivate nelle ultime due apparizioni con Spalletti.

Dopo lo 0-3 in Norvegia e il 2-0 contro la Moldova di giugno, all'esordio di Gattuso era arrivato il 5-0 contro l'Estonia. Poi, in trasferta, sono arrivati il 5-4 in Ungheria contro Israele e, sabato, il 3-1 in Estonia. A questi risultati si aggiunge il 4-1 raccolto un anno fa, sempre a Udine, in Nations League.

Israele è reduce dal 4-5 contro l'Italia – con due marcature biancoblù propiziate da autoreti – e dallo 0-5 in Norvegia. È dunque un lontano ricordo il filotto con il 3-1 in Estonia, l'1-0 contro la Slovacchia e il 4-0 in Moldova del 5 settembre.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì è un risultato plausibile nell'incontro a Udine.

Scommessa 2: Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite - Sì a quota 1.98 su NetBet

Italia - Israele: un nuovo successo per Gattuso con più di due gol?

Tutt'e tre le prime uscite dell'Italia con Gattuso in panchina hanno visto successi degli azzurri e almeno tre gol. Si potrebbe dire che, sabato a Tallinn, per la prima volta sotto la guida del tecnico calabrese avevano chiuso il primo tempo in vantaggio. Ma è altrettanto vero che la sfida contro Israele in Ungheria era stata sbloccata dall'autogol di Locatelli al 16'.

Inoltre, dopo il 4-5 di Debrecen contro l'Italia, Israele ha incassato sabato lo 0-5 in Norvegia. Prima, la formazione di Ran Ben Shimon aveva concesso gol nelle prime tre uscite del 2025: contro l'Estonia sconfitta per 2-1 e 3-1, oltre che nel 2-4 contro la Norvegia del 25 marzo. Il primo tempo con Haaland e compagni si era chiuso sullo 0-1.

Per questi motivi, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Over 2.5 è un'opzione realistica in vista della gara fra l'Italia e Israele.