Pronostici Italia-Germania, quarti di Nations League: gli esperti vedono i tedeschi leggermente favoriti, ma ci sono altri fattori da considerare.

Quote Italia-Germania

L’Italia ospita la Germania a San Siro con un percorso solido alle spalle in Nations League. Tuttavia, i principali bookmaker danno un leggero vantaggio ai tedeschi: i dettagli possono fare la differenza. Oltre a quattro successi, la "Mannschaft" ha pareggiato in Ungheria e in Olanda – un dato che spinge a considerare mercati alternativi.

Pronostici Italia-Germania: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Italia-Germania

Di seguito alcuni consigli di scommessa sul match di Nations League che si terrà tra Italia e Germania, ecco alcune quote:

Goal a 1.77 su GoldBet

Over 2.5 gol + goal a 2.30 su Lottomatica

Doppia chance X2 + over 2.5 gol a 3.55 su NetBet

Dunque, i nostri esperti vedono la Germania leggermente favorita e prevedono un match in cui le reti possano arrivare anche dall’Italia.

Come arrivano gli azzurri e la Mannschaft al match

L’Italia ospita la Germania quattro mesi dopo l’1-3 subìto sempre a San Siro contro la Francia. Quella sconfitta, nell’ultima giornata del gruppo 2, è costata agli azzurri il primo posto per differenza reti. In precedenza, la squadra di Luciano Spalletti aveva battuto due volte Israele, raccolto quattro punti contro il Belgio e vinto in casa dei Bleus.

I tedeschi arrivano a Milano da primi nel gruppo 3, con cinque punti di vantaggio sull’Olanda. Spiccano il 5-0 contro l’Ungheria e il 7-0 contro la Bosnia. Contro gli "Orange, hanno ottenuto un 2-2 in trasferta e un 1-0 in casa.

Julian Nagelsmann deve fare i conti con gli infortuni di Kai Havertz e Florian Wirtz, ma può contare su valide alternative come Deniz Undav e sul talento di Jamal Musiala.

Probabili formazioni di Italia-Germania

Italia: Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui

Germania: Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav

Italia a segno senza sosta: contro la Germania segneranno entrambe?

L’Italia ha trovato la rete in tutte le sei partite del girone 2 della Nations League 2024/25. L’unico clean sheet è arrivato il 14 novembre, nel successo per 1-0 contro il Belgio allo stadio Re Baldovino. In quella sfida, i diavoli rossi avevano centrato lo specchio cinque volte e battuto sette corner.

Tre giorni dopo, gli azzurri hanno chiuso la fase a gironi con un 1-3 contro la Francia, che a inizio settembre avevano battuto a loro volta 1-3 a Parigi. Contro Israele, gli uomini di Luciano Spalletti avevano ottenuto un 2-1 sul campo neutro di Budapest e un 4-1. In mezzo, il 10 ottobre, un 2-2 contro il Belgio, dove, dopo l’espulsione di Lorenzo Pellegrini, l’Italia aveva sprecato un doppio vantaggio.

In tutte e tre le trasferte della Germania in questa Nations League, entrambe le squadre sono andate a segno. È successo anche nel 2-1 degli uomini di Julian Nagelsmann sul campo della Bosnia, poi travolta 7-0 in casa. Nelle altre due gare fuori casa, la Mannschaft ha pareggiato 2-2 in Olanda e 1-1 in Ungheria.

Considerando anche i due precedenti tra Italia e Germania nel 2022, in cui entrambe le squadre sono andate a segno, un match con almeno un gol per parte sembra uno scenario plausibile.

Scommessa 1: Goal a 1.77 su GoldBet

Una sfida spettacolare all’orizzonte?

Con l’eccezione dell’1-0 conquistato il 14 novembre in Belgio, tutte le gare dell’Italia hanno visto almeno tre gol, con entrambe le squadre a segno. Contro la Francia, seconda nel ranking FIFA, la formazione di Spalletti aveva vinto 3-1 a Parigi, prima di subire un 1-3 a San Siro. A metà ottobre, all’Olimpico di Roma, aveva invece chiuso sul 2-2 contro i diavoli rossi, ottavi al mondo.

Se vogliamo, le sfide contro Israele sono state ancora più emblematiche. L’Italia ha vinto 2-1 a Budapest e 4-1 a Udine, ma ha concesso gol in entrambe le gare contro una squadra che occupa il 76° posto nel ranking FIFA. È vero che anche Francia e Belgio hanno subìto reti contro Israele, ma il reparto offensivo dei tedeschi è sicuramente di un altro livello.

Ne sanno qualcosa Ungheria e Bosnia, travolte in Germania con un 5-0 a settembre e un 7-0 a novembre. Più equilibrate, invece, le trasferte: sia il 2-2 in Olanda che il 2-1 a Zenica hanno visto più di due gol con entrambe le squadre a segno. Inoltre, gli uomini di Julian Nagelsmann hanno ottenuto un 1-0 contro gli arancioni e un 1-1 in Ungheria.

Nonostante questi risultati, il segno over 2.5 + goal appare uno scenario realistico per l’andata dei quarti di Nations League tra Italia e Germania.

Scommessa 2: Over 2.5 gol + goal a 2.30 su Lottomatica

Italia-Germania: equilibrio o colpo tedesco a San Siro?

Nelle prime cinque giornate della Nations League 2024/25, l’Italia era arrivata vicina al bottino pieno. Oltre al doppio successo contro Israele, gli azzurri si erano imposti in Francia e in Belgio. In più, nella prima sfida contro i diavoli rossi la loro rimonta era iniziata dopo l’espulsione di Lorenzo Pellegrini.

Onestamente, l’1-3 subìto contro la Francia il 17 dicembre ha cambiato un po’ le carte in tavola. A queste tre reti si aggiungono quelle di Mohammad Abu Fani nelle gare contro Israele.

La Germania arriva all’andata dei quarti con 18 gol segnati e solo quattro subiti: due contro l’Olanda, uno in Bosnia e uno in Ungheria. Un bilancio che si traduce in quattro vittorie e due pareggi per la squadra di Nagelsmann.

Considerando anche il 2-5 e l’1-1 tra Italia e Germania nel 2022, il segno doppia chance X2 + over 2.5 appare uno scenario realistico per la sfida di San Siro.

Scommessa 3: Doppia chance X2 + over 2.5 gol a quota 3.55 su NetBet