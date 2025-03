Inter vs Monza

Ecco i pronostici di Inter-Monza per questa sfida testacoda: I nostri esperti di scommesse prevedono una netta vittoria dei nerazzurri, e non solo.

Quote Inter-Monza

Sfida senza storia? L’Inter ospita il fanalino di coda Monza a San Siro. Inutile dire che questo netto squilibrio si rispecchia anche nelle quote dei principali bookmaker online. La vittoria dei nerazzurri è data con una quotazione molto bassa.

Cio comunque non toglie che anche in questa sfida ci siano degli scenari interessanti per quanto riguarda i pronostici.

Pronostici Inter-Monza: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Inter-Monza

Di seguito alcuni consigli di scommessa sul match di Serie A che si terrà tra Inter e Monza, ecco alcune quote:

Inter Multigol 3-4 a quota 2.34 su Goldbet

Lautaro Martínez marcatore in qualsiasi momento a quota 1.80 su NetBet

Over 2.5 + no goal a quota 2.75 su Lottomatica

Come arrivano le due squadre al match

L’Inter ospita il Monza in mezzo al doppio impegno di Champions League contro il Feyenoord. Dopo il 2-0 conquistato a Rotterdam, i Nerazzurri ospiteranno il ritorno tra pochi giorni.

Sabato scorso la squadra di Simone Inzaghi si era dovuta accontentare di un 1-1 nella sfida Scudetto di Napoli. Da un lato l’Inter era riuscita a mantenere la vetta della classifica. Dall’altro, però, il gol di Philip Billing all‘87° le aveva impedito di allungare sui Partenopei.

I Brianzoli sono reduci da 0-2 di domenica contro il Torino. Per il Monza è stato l’undicesimo KO nelle ultime 13 partite, con appena quattro punti raccolti.

Probabili formazioni di Inter-Monza

Inter: Josep Martínez; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro Martínez, Arnautovic

Monza: Turati; D'Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Dany Mota

Inter inarrestabile: valanga di reti contro il Monza?

Nelle sue ultime cinque trasferte in Serie A, il Monza ha subìto in media 3,75 gol per partita. Abbassa la media lo 0-2 contro il Genoa di fine gennaio, preceduto da un 1-3 a Bologna. Dopodiché a febbraio i brianzoli hanno incassato un 1-5 contro la Lazio e lo 0-4 di due settimane fa contro la Roma.

L’Inter ha faticato a segnare più di due reti a partita nell’ultimo mese. Gli uomini di Simone Inzaghi avevano, però, raccolto a gennaio un 3-1 contro l’Empoli e un 4-0 a Lecce. A questo aggiungiamo un 3-0 contro il Monaco in Champions League.

Considerando il bilancio del Monza in trasferta, ci aspettiamo che la capolista torni a siglare dai tre ai quattro gol.

Scommessa 1: Inter Multigol 3-4 a quota 2.34 su Goldbet

Lautaro pronto a colpire ancora a San Siro

L'attaccante e capitano dell'Inter in 27 giornate di campionato ha siglato 10 reti. Allo stesso tempo Lautaro Martínez ha messo a segno almeno una rete in tre delle ultime quattro uscite casalinghe. Fa eccezione il 2-1 contro la Fiorentina del 10 febbraio, con un autogol di Marin Pongračić, arrivato dopo una conclusione del Toro.

Due settimane dopo la rete decisiva nell’1-0 contro il Genoa, ci sono tutte le premesse per l’undicesima rete di Martínez. Con una media di 3,75 reti subite nelle ultime quattro trasferte e almeno due gol concessi in cinque delle ultime sette gare, il Monza è una difesa colabrodo.

Le eccezioni si sono verificate contro il Verona (0-1) e contro il Lecce (0-0). Questo a maggior ragione fa pensare che il Toro possa trovare la via del gol almeno una volta.

Scommessa 2: Lautaro Martínez marcatore in qualsiasi momento a quota 1.80 su NetBet

Inter a porta inviolata? Il Monza fatica a segnare

C’è un altro dato che spiega la crisi inesorabile del Monza. I Brianzoli, infatti, nelle più recenti sei gare di campionato hanno siglato soltanto una rete – nell’1-5 contro la Lazio. Dal ritorno in panchina di Alessandro Nesta, sono seguiti lo 0-0 contro il Lecce, lo 0-4 a Roma e lo 0-2 contro il Torino.

Considerando la media di 3,75 gol subiti nelle ultime quattro trasferte ci viene logico consigliarvi una scommessa su un minimo di tre reti tutte siglate dall’Inter. Con un’Inter dominante e un Monza che fatica a segnare, il multigol 3-4 e il clean sheet potrebbero rivelarsi le giocate vincenti.

Scommessa 3: over 2.5 gol + no goal a quota 2.75 su Lottomatica