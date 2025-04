Dopo la vittoria all'Allianz Arena, i nerazzurri possono chiudere i conti contro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti a San Siro

In questo articolo i pronostici di Inter-Bayern Monaco, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: si riparte dall'1-2 nerazzurro conquistato una settimana fa all'Allianz Arena.

Quote Inter-Bayern Monaco

Pronostici Inter-Bayern Monaco: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori scommesse per Inter-Bayern Monaco

Si pronostica un pareggio per 1-1 tra Inter e Bayern.

Come arrivano le due squadre al match

Non molti avrebbero immaginato che l'Inter andasse all'Allianz Arena e ottenesse un risultato, figuriamoci una vittoria. Eppure è esattamente ciò che i nerazzurri hanno fatto grazie al gol di Davide Frattesi nei minuti finali. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in corsa anche per la Serie A e sono imbattuti da 12 partite: non sarà facile fermarli.

Il Bayern Monaco ha mostrato un rendimento incostante nelle ultime settimane. Sono sei punti avanti in Bundesliga rispetto al Leverkusen, ma hanno perso l'andata dei quarti e hanno vinto solo quattro delle ultime sette partite in tutte le competizioni. Tuttavia, va anche detto che hanno perso solo quattro partite in trasferta in tutta la stagione.

Formazioni probabili per Inter-Bayern Monaco

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, Martinez

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, Martinez Bayern Monaco: Urbig, Laimer, Min-Jae, Dier, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Olise, Guerreiro, Sané, Kane

Il rendimento casalingo dell'Inter rende i nerazzurri favoriti per il passaggio del turno

Ottenere un risultato nella partita di andata di questo confronto è stato assolutamente fondamentale per i nerazzurri. L'Inter ha sempre fatto bene tra le mura amiche, ma le cose sarebbero potuto andare male all'Allianz Arena. La squadra di Inzaghi ha fatto in modo che non alla fine fosse così, e ora deve solo evitare la sconfitta nel ritorno.

Non perdere a San Siro è qualcosa che ai nerazzurri riesce bene. Anche se non hanno vinto tutte le partite in casa questa stagione, l'Inter si è comunque aggiudicata il match nelle ultime 9 gare giocate tra le mura amiche, segnando 21 volte. Per l'ultima sconfitta in casa dei nerazzurri bisogna tornare indietro a settembre.

Ci si aspetta in questa gara un Bayern che non si tiri indietro: è raro che i bavaresi non segnino, anche quando perdono. Nelle ultime 26 partite sono rimasti a secco solamente due volte, e il loro rendimento in trasferta è stata generalmente molto buono. Per i pronostici di Inter-Bayern Monaco ci si attende un altro confronto molto serrato.

Harry Kane è chiamato a fare la differenza

Sebbene stia ancora aspettando il suo primo grande trofeo, non c'è comunque dubbio sul fatto che Harry Kane in Germania stia facendo grandi cose. Con 34 gol in 41 partite giocate in questa stagione in tutte le competizioni, il capitano dell'Inghilterra è apparso ottima forma.

Il 31enne non ha segnato nella partita di andata né contro il Borussia Dortmund nel weekend, ma aveva trovato la via del goal nei quattro match precedenti. Ha segnato sette gol dall'inizio di marzo e sarà desideroso di fare la differenza anche a San Siro. Non c'è dubbio che Inzaghi sarà estremamente attento all'attaccante inglese e ai pericoli che potrebbe creare.

Dall'altra parte, Lautaro Martinez ha mostrato la sua qualità per tutta la stagione e potrebbe trovare ancora la via del gol. Tuttavia, è il Bayern che deve attaccare, sono loro che inseguono nel punteggio. Pertanto, gli uomini di Vincent Kompany dovranno partire forte.

Un finale di partita che promette scintille

I bavaresi hanno bisogno di spingersi in avanti se vogliono rimontare la sconfitta per 2-1 rimediata nel match di andata. Non ci sono dubbi sul fatto che l'ultimo quarto d'ora delle partite è la fase di gioco nella quale il Bayern Monaco è maggiormente insidioso. Hanno segnato (ma anche subito) più gol negli ultimi 15 minuti delle partite giocate in Bundesliga che in qualunque altra frazione di gara da 15 minuti.

Curiosamente, anche l'Inter ha una situazione. Nell'ultimo quarto d'ora delle partite in Serie A dei nerazzurri ci sono stati 23 goal, il numero più alto di tutte le frazioni da 15 minuti. Questa tendenza, per entrambi i club, si verifica anche in Champions League.

Il match si prospetta interessante. Il Bayern non perde fuori casa da gennaio e ha vinto cinque delle ultime sette partite giocate mentre l'Inter ha una striscia di imbattibilità interna di 21 partite. Considerando questi dati un pareggio sembra uno scenario possibile e questo andrebbe benissimo ai nerazzurri.

