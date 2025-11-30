Il nostro esperto di scommesse prevede un'altra partita ricca di gol che coinvolge il Real Madrid, con Kylian Mbappé e Vladyslav Vanat entrambi a segno.

Pronostici Girona - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Girona - Real Madrid

Oltre 3.5 gol a quota 2.00 su bet365

Vladyslav Vanat segna in qualsiasi momento a quota 3.25 su NetBet

Kylian Mbappé segna per primo a quota 3.45 su Lottomatica

Quote Girona - Real Madrid

Quote Girona - Real Madrid bet365 NetBet Lottomatica Oltre 3.5 gol 2.00 1.97 1.95 Vladyslav Vanat segna in qualsiasi momento 3.00 3.25 3.15 Kylian Mbappé segna per primo 3.60 3.25 3.45

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Girona 2-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Girona: – Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi; Real Madrid – Kylian Mbappé x2

È stata una settimana movimentata per il Real Madrid. Hanno ottenuto solo un pareggio 2-2 contro l'Elche, appena promosso, lo scorso weekend. Questo ha ridotto il loro vantaggio in cima alla classifica della Liga a un solo punto sul Barcellona.

I Blancos hanno poi vinto 4-3 in trasferta contro l'Olympiacos in Champions League. Mbappé ha segnato tutti i loro gol in una partita straordinaria in Grecia.

Il prossimo avversario è il Girona, e i catalani attualmente lottano nei bassifondi della classifica. Tuttavia, ciò è principalmente dovuto a un inizio di stagione davvero negativo. La loro forma attuale è molto migliore, e hanno ottenuto un ottimo pareggio 1-1 in casa del Real Betis lo scorso weekend.

Probabili formazioni Girona - Real Madrid

Girona: Gazzaniga, Moreno, Reis, Martínez, Rincón, Martín, Witsel, Ounahi, Gil, Vanat, Tsygankov

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé

Gol in arrivo al Montilivi

Il Real Madrid era privo di quattro difensori centrali e del loro portiere titolare durante la settimana. Thibaut Courtois dovrebbe tornare domenica, ma ci sono ancora dubbi sui loro centrali. Questo suggerisce che potrebbero essere vulnerabili in difesa ancora una volta.

La loro trasferta in campionato a Elche lo scorso weekend è stata molto aperta, generando un totale di 4.8 xG. I gol sono probabili contro un Girona guidato da uno degli allenatori più positivi della Liga.

Anche i catalani hanno dubbi sulle scelte difensive. Il loro difensore più esperto, Daley Blind, sta recuperando da un infortunio. Tre delle loro prime sette partite casalinghe in campionato hanno prodotto oltre 3.5 gol in totale. Sembra esserci valore nel puntare su una ripetizione qui con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 1: Oltre 3.5 gol a quota 2.00 su bet365

Vanat pronto a sfruttare le lacune nella difesa del Madrid

Il Girona è stato attivo alla fine del mercato dei trasferimenti. Sembrano aver fatto alcuni acquisti intelligenti. Azzedine Ounahi ha impressionato a centrocampo, mentre Vladyslav Vanat si è ambientato rapidamente in attacco.

L'ucraino ha segnato tre volte nelle sue prime 10 apparizioni in Liga. Ha finalizzato una bella azione di squadra per segnare contro il Betis l'ultima volta. Con l'ala Bryan Gil ora tornato in piena forma dopo un infortunio, l'attaccante sta iniziando a ricevere più supporto.

Il Real Madrid difende con una linea molto alta, il che dovrebbe lasciare spazi per Vanat da sfruttare. Potrebbe anche beneficiare di opportunità aeree, dato che i Blancos sembrano vulnerabili ai cross durante la settimana. Considerando questi problemi difensivi, puntare su Vanat che segna in qualsiasi momento sembra una scommessa di valore in questa partita.

Scommessa 2: Vladyslav Vanat segna in qualsiasi momento a quota 3.25 su NetBet

Mbappé in forma per segnare per primo

Mbappé aveva attraversato un leggero calo di forma prima della trasferta del Real Madrid in Grecia. Tuttavia, era al massimo della forma con un impressionante ritorno di quattro gol a Pireo. La combinazione di velocità e abilità del francese potrebbe essere troppo per una difesa del Girona inesperta domenica.

Mbappé ha già segnato 22 gol in 18 apparizioni per il suo club in questa stagione. Nessun giocatore ha segnato più gol in Liga, mentre il 26enne ha una media di 4.8 tentativi per partita. Anche questo è il dato più alto nel massimo campionato spagnolo.

Il 50% dei gol del club di Mbappé in questa stagione sono arrivati prima dell'intervallo. Il francese ha già segnato per primo in cinque occasioni in campionato. Questo lo rende il candidato ideale per fare lo stesso qui, con una probabilità implicita del 32.3%.

Scommessa 3: Kylian Mbappé segna per primo a quota 3.45 su Lottomatica

