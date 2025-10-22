Pronostici Frankfurt - Liverpool: gol a valanga in Germani

Quote Frankfurt vs Liverpool

Il nostro esperto di scommesse ritiene che il Liverpool potrebbe incontrare difficoltà nel ritorno al calcio europeo, con l'Eintracht Frankfurt che tiene testa in Germania.

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Migliori scommesse per Frankfurt - Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico del punteggio: Frankfurt 2-3 Liverpool;

Pronostico dei marcatori: Frankfurt: Jonathan Burkardt, Can Uzun - Liverpool: Hugo Ekitike x2, Cody Gakpo.

Il Liverpool è in difficoltà. La sconfitta contro il Manchester United ha portato a quattro sconfitte consecutive per la prima volta dal 2014, e non subiscono cinque sconfitte di fila dal 1953. Stanno concedendo troppi gol e segnando troppo poco, nonostante abbiano un forte reparto offensivo.

Anche l'Eintracht Frankfurt sta attraversando un momento difficile. Sono senza vittorie da tre partite prima di questa, e hanno vinto solo due delle ultime sette in tutte le competizioni. La loro forma, sia in casa che in trasferta, è stata incostante, e hanno concesso molti gol, quindi Arne Slot percepirà una grande opportunità.

Probabili formazioni Frankfurt - Liverpool

Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Larsson, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt;

Liverpool: Mamardashvili, Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson, Jones, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Gol a valanga al Waldstadion

È passato molto tempo dall'ultima volta che queste due squadre si sono affrontate. Il loro ultimo incontro risale alla Coppa UEFA 1972/73, quando il Liverpool ha avuto la meglio su due partite, con un pareggio in Germania. Data la forma attuale dei Reds, non sarebbe sorprendente vederli faticare un po' questa volta. Dovrebbero comunque riuscire a vincere, anche se di poco - e ci aspettiamo anche molti gol. Il Frankfurt non ha avuto una sola partita in questa stagione con meno di 2.5 gol segnati, e nove di esse hanno superato i 3.5. I tedeschi non hanno mantenuto la porta inviolata dalla giornata di apertura, e questa è una buona notizia per i Reds. Tuttavia, con la squadra di Slot che ha subito almeno un gol in tutte le ultime sette partite, i padroni di casa saranno sicuri di poter creare problemi. Dino Toppmöller sa che la sua squadra può segnare gol, con Jonathan Burkardt e Can Uzun entrambi già a quota 6 o più. In attacco, il Liverpool può contare sulla potenza di fuoco di Hugo Ekitike, Cody Gakpo e Mo Salah.

Scommessa 1: Oltre 3.5 gol a quota 1.85 su Lottomatica

Due schemi di gol simili

I visitatori potrebbero dover essere pazienti in questa partita. Die Adler sono molto migliori nei primi tempi rispetto ai secondi, e questo potrebbe essere un potenziale punto debole da sfruttare. I tedeschi hanno subito 11 gol dopo l'intervallo in Bundesliga finora, e sette di questi sono arrivati negli ultimi 15 minuti. Nel frattempo, il Liverpool ha segnato 10 dei suoi 14 gol in campionato nel secondo tempo, inclusi sette negli ultimi 15 minuti. Un po' di dramma finale al Waldstadion non sarebbe sorprendente. Con due difese apparentemente vulnerabili come queste, ci si aspetterebbe che la concentrazione cali man mano che la partita avanza - ed è allora che potrebbero arrivare i gol. Alisson rimane fuori per i visitatori, il che dovrebbe dare un vantaggio ai padroni di casa. Nel frattempo, il Frankfurt non ha nuovi infortuni di cui preoccuparsi. Ryan Gravenberch è anche in dubbio, mentre Alexis Mac Allister dovrebbe essere a posto dopo il colpo subito contro lo United.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 2.75 su Goldbet

Il ritorno di Ekitike - in più di un modo

Hugo Ekitike potrebbe sentirsi un po' trascurato di recente, essendo stato per lo più utilizzato come sostituto per i Reds. Alexander Isak è stato nella formazione titolare, ma Ekitike potrebbe essere riportato per questa partita contro il suo ex club. Ha segnato tanto per il Frankfurt l'ultima volta, e saprà esattamente come far loro male. Il francese aveva sei gol e assist in otto partite prima della sua espulsione contro il Southampton, e da allora ha iniziato solo una volta. Questa sembra la partita perfetta per lui per tornare titolare, con Isak che sta lottando per la forma. Burkardt è visto come il marcatore più probabile per i padroni di casa, ma ci aspettiamo di più dalla squadra in trasferta. Scommettiamo che Ekitike segnerà il suo primo gol in Champions League per i Reds nel suo vecchio terreno di gioco - una narrativa che il calcio sembra sempre apprezzare.

Scommessa 3: Hugo Ekitike marcatore in qualsiasi momento a quota 2.35 su Netbet





