Pronostici Fluminense - Al-Hilal: Chi sostenere per un posto in semifinale?

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fluminense - Al-Hilal per venerdì 4 luglio, mentre competono per un posto in semifinale nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per club.

I nostri pronostici Fluminense - Al Hilal: quote e probabili formazioni Si prevede una partita tesa, ma l'Al-Hilal potrebbe vincere di misura a Orlando. Inoltre, potremmo assistere a tempi supplementari. Migliori scommesse per Fluminense - Al-Hilal Al-Hilal per qualificarsi a quota 1.80 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano a quota 1.72 su Goldbet

Marcos Leonardo come marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Netbet Prevediamo un pareggio 1-1, con l'Al-Hilal che trionfa sul Fluminense nei tempi supplementari. Quote Fluminense vs Al Hilal Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti. La nostra analisi: forma di entrambe le squadre Sia Fluminense che Al-Hilal stanno performando meglio del previsto nella Coppa del Mondo per club, avendo ribaltato i pronostici negli ottavi di finale. I brasiliani hanno ottenuto un'impressionante vittoria per 2-0 contro l'Inter a Charlotte, mentre i sauditi hanno superato il Manchester City a Orlando. Entrambe le squadre sperano di andare oltre. Il Tricolor è imbattuto da 10 partite, mentre Al-Za'eem non perde da nove. Una di queste serie si interromperà questa settimana. Tuttavia, entrambe le squadre hanno fatto progressi significativi nel torneo. I primi sono forti in difesa, mentre i secondi segnano molto, quindi sarà interessante vedere quale squadra avrà la meglio. Probabili formazioni Fluminense - Al-Hilal Fluminense: Fabio, Ignacio, Silva, Freytes, Xavier, Martinelli, Hercules, Nonato, Rene, Arias, Cano Al-Hilal: Bounou, Koulibaly, Neves, Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, N. Al-Dawsari, Al-Harbi, Malcom, Marcos Leonardo L'ultima speranza del Medio Oriente Al-Hilal si è dimostrato all'altezza negli Stati Uniti. Un pareggio con il Real Madrid ha dato il tono al torneo, e hanno dimostrato che non è stato un risultato fortuito evitando la sconfitta contro il RB Salisburgo. Tuttavia, la loro vittoria contro il Manchester City è stata il loro più grande successo. Ovviamente, hanno investito denaro per arrivare a questo punto, ma hanno anche utilizzato molti giocatori sauditi. Simone Inzaghi ha già avuto un grande impatto e ha schierato otto giocatori sauditi nella vittoria contro la squadra di Pep Guardiola. Nel frattempo, le Onde Blu affrontano un avversario difficile nel Fluzao, che ha mantenuto cinque reti inviolate nelle ultime sei partite. Hanno giocatori in grado di creare problemi con Malcom e Marcos Leonardo nella loro formazione. Tuttavia, possono fare ciò che l'Inter e il Dortmund non sono riusciti a fare, e segnare? Potrebbe volerci del tempo, ma ci riusciranno. Scommessa 1: Al-Hilal per qualificarsi a quota 1.80 su Lottomatica Entrambe le squadre tendono a segnare Il Fluminense ha segnato sei gol, mentre l'Al-Hilal ne ha segnati sette al Mondiale per Club. Sebbene la fase a gironi non abbia visto molte reti, i due gol dei brasiliani contro l'Inter e i quattro dei sauditi contro il City sono stati prestazioni offensive impressionanti. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter superare alcune delle migliori squadre d'Europa. Renato Gaúcho ha trasformato la sua squadra in una formazione difficile da battere e persino da subire gol. Solo due squadre hanno segnato più di due gol contro di loro nelle ultime 14 partite, e solo una è riuscita a batterli. Pertanto, gli uomini di Inzaghi saranno molto fiduciosi dopo la loro impressionante prestazione negli ottavi di finale. Inoltre, in nove delle ultime 15 partite dell'Al-Hilal entrambe le squadre hanno segnato, mentre è successo in sei delle ultime 13 partite del Fluminense. Ci aspettiamo una gara combattuta in Florida, in cui entrambe le squadre troveranno la via del gol. Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1.72 su Goldbet Un brasiliano prolifico Sebbene Marcos Leonardo abbia recentemente festeggiato il suo 22° compleanno, si è già fatto un nome. L'ex attaccante del Santos si è unito ai sauditi dal Benfica l'anno scorso e non ha perso tempo, totalizzando 32 gol e assist in 42 partite. Quattro di questi sono arrivati nelle sue quattro partite negli USA. La sua doppietta ha contribuito a sorprendere il City. Inoltre, ha continuato la sua eccellente forma già mostrata prima del suo infortunio ad aprile. Matheus Martinelli è in dubbio per i brasiliani a causa di un infortunio, e la sua assenza sarebbe un vantaggio per Leonardo e l'Al-Hilal.Tuttavia, il suo sostituto contro i Nerazzurri, Hercules, è riuscito a segnare. Leonardo è considerato il marcatore più probabile al Camping World Stadium, e a ragione. Chiunque sarà incaricato di fermarlo a Orlando si troverà di fronte a una sfida difficile. Scommessa 3: Marcos Leonardo come marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Netbet