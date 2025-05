Guida ai pronostici Fiorentina - Betis: quote a confronto e analisi della partita di Conference League.

In questo articolo gli appassonati di betting troveranno i pronsotici Fiorentina - Betis, quote a confronto e analisi del ritorno delle semifinali di Conference League.

Quote Fiorentina - Real Betis

L'andata non si è conclusa favorevolmente per i Viola, sotto di un goal a Siviglia. Cercheranno di ribaltare la gara in casa, con l'appoggio del pubblico e dei tifosi, ed il favore dei bookmakers che vedono leggermente favoriti gli uomini di Palladino.

Per consultare un maggior numero di quote Fiorentina - Betis Siviglia, pronostici e mercati, è possibile visitare i siti di scommesse online ufficiali. In più i nostri lettori possono ottenere maggiori info sul mondo del betting visitando

la nostra guida ai migliori bonus benvenuto per scommettere online

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Sisal, bonus benvenuto e registrazione sulla piattaforma.

Pronostici Fiorentina - Betis: quote e scommesse a confronto

Ecco quindi alcuni pronostici per la Conference League studiati dai nostri esperti di scommesse sportive online.

Entrambe le squadre segnano - Sì a 1.72 con Lottomatica

Primo gol - Real Betis a 2.15 con Goldbet

1x2 - Pareggio a 3.40 con Netbet

Prevediamo, secondo il nostro pronostico Fiorentina - Betis, un pareggio 2-2.

La nostra analisi: forma delle due sqaudre

La forma complessiva della Fiorentina è calata dopo la loro forte performance nella fase a gironi della Europa Conference League. Hanno perso 2-1 nella semifinale d'andata in Spagna la scorsa settimana e continuano a lottare in Serie A.

Tuttavia, con un solo gol di svantaggio, c'è speranza che la squadra italiana possa raggiungere la loro terza finale consecutiva di Conference League. Quel gol solitario del loro capitano, Luca Ranieri, significa che la Viola deve solo segnare una volta e mantenere la porta inviolata per portare la partita ai tempi supplementari.

Nel frattempo, il Real Betis arriverà a Firenze con fiducia. Questa sarà la loro prima partita competitiva in città, e un pareggio o meglio li manderebbe in finale a Wrocław. Sono in buona forma e sembrano rigenerati dopo aver preso Antony in prestito dal Manchester United.

Dopo una vittoria in rimonta in Liga contro l'Espanyol nel fine settimana, i visitatori saranno fiduciosi delle loro possibilità di raggiungere la finale di Conference League.

Probabili Formazioni Fiorentina vs Real Betis

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Comuzzo, Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Beltran

De Gea, Pongracic, Mari, Comuzzo, Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Beltran Real Betis: Vietes, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Isco, Fornals, Antony, Bakambu, Ezzalzouli

Vulnerabilità Difensive

La Fiorentina ha segnato 20 volte e ne ha subite otto nelle sei partite disputate allo Stadio Artemio Franchi in questa edizione della Conference League. In quattro di queste sei partite entrambe le squadre hanno trovato la rete. Questa statistica darà fiducia al Betis nel loro attacco.

Anche i visitatori hanno segnato molto in questa competizione, avendo realizzato reti in sei delle loro ultime sette partite. Hanno anche una difesa solida, quindi spetterà ai padroni di casa prendere in mano la partita. Pertanto, ci si aspetta secondo i pronostici Fiorentina - Betis che entrambe le squadre segnino.

Primo Colpo

Entrambe le squadre segnano - Sì a 1.72 con Lottomatica

La forma della Fiorentina è calata recentemente; hanno concesso il primo gol in tre delle loro ultime quattro partite in tutte le competizioni. Sono riusciti a vincere solo in una di quelle partite. Nel frattempo, il Betis è riuscito a segnare dopo soli sei minuti contro la Fiorentina.

La squadra spagnola tende a partire rapidamente, specialmente nella Conference League. Hanno segnato per primi in 11 delle loro ultime 12 partite in questa competizione, quindi ci si aspetta lo stesso anche in questa partita.

Una Partita Stretta

Primo gol - Real Betis a 2.15 con Goldbet

La Fiorentina ha un buon record casalingo in questa competizione, essendo imbattuta in 24 delle ultime 27 uscite. Tuttavia, hanno faticato contro le squadre spagnole. Infatti, non hanno vinto nelle loro ultime cinque partite di semifinale europee (D1, L4).

Non sarà una partita facile per il Real Betis, specialmente visto che è la loro prima visita a questo stadio. Tuttavia, possono proteggere il loro vantaggio di un gol. Non hanno perso in otto delle ultime nove partite di Conference League, quindi ci si aspetta una partita tesa giovedì sera.

Vale la pena notare che i padroni di casa entrano in questa partita dopo due sconfitte, mentre i visitatori sono in grande forma, avendo vinto quattro partite di fila in tutte le competizioni. La partita è ben bilanciata, ma probabilmente finirà in pareggio dopo 90 minuti secondo i pronostici Fiorentina - Betis, il che potrebbe essere sufficiente per gli ospiti per raggiungere la finale di Conference League.

1x2 - Pareggio a 3.40 con Netbet