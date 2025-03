Pronostici Croazia - Francia: i "Bleus" favoriti per i quarti della Nations League

Croazia e Francia si sfidano per un posto in semifinale di Nations League. I Bleus favoriti in entrambi gli incontri.

Croazia - Francia: Scommesse, contesto e formazioni

Migliori scommesse per Croazia - Francia

2 a 2.05 su Lottomatica

Over 2.5 a 1.90 su GoldBet

Goal + over 2.5 goal con quota 2.24 su NetBet

Prevediamo che la Francia vinca 2-1 contro la Croazia.

La nostra analisi: Forma di entrambe le squadre

La Croazia non è in gran forma ultimamente, non avendo vinto nessuna delle ultime tre partite. Una sconfitta sorprendente contro la Scozia a novembre è stata seguita da deludenti pareggi in Nations League contro Polonia e Portogallo. Delle nove precedenti uscite disputate prima di questa, i croati ne hanno vinte solo due.

La Francia, invece, è in buona forma. Un'impressionante vittoria per 3-1 a Milano l'ultima volta contro la nazionale italiana li ha messi in una posizione forte, e questo giro potranno contare anche su Kylian Mbappé. Imbattuti nelle ultime cinque partite da settembre 2024, i transalpini possono affidarsi anche ad un altro degli attaccanti più in forma del pianeta attualmente, ovvero Ousmane Dembélé.

Formazioni probabili per Croazia - Francia

Croazia: Livaković, Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol, Modrić, Kovačić, S. Sučić, Kramarić, Baturina, Ivanović

Francia: Maignan, Koundé, Konaté, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Zaire-Emery, Camavinga, Dembélé, Mbappé, Barcola

L'attacco devastante della Francia

Il calcio non si decide sulla carta, ma guardando la rosa della Francia - soprattutto in attacco -è evidente che si tratti di una squadra di talento. Dembélé è in forma strepitosaa, Mbappé è uno dei migliori al mondo, e molti altri possono trovare la via del gol. Anche se la Croazia riuscisse a batterli, ci si aspetterebbe comunque che i francesi segnino molti goal

Gli uomini di Didier Deschamps hanno segnato nove reti n quattro partite giocate tra ottobre/novembre, e questo senza avere a disposizione il loro attaccante principale. Con la stella del Real Madrid di nuovo in gioco, saranno ancora più pericolosi. Scegliere un undici titolare dev'essere un compito arduo per il tecnico dei Bleus, data l'incredibile quantità di talento a sua disposizione.

Vale la pena notare che i croati hanno avuto la meglio l'ultima volta, vincendo 1-0 nel 2022. Tuttavia, sono passati quasi tre anni dopo, la Francia è cresciuta mentre la squadra di Zlatko Dalić non ha la stessa forza che aveva in passato.

Scommessa 1: 2 a 2.05 su Lottomatica

I padroni di casa possono segnare

Nonostante la forma attuale della Croazia non sia l'ideale, una costante rimasta nell'ultimo anno è la loro capacità di segnare gol. Dall'inizio del 2024, non hanno segnato solo tre volte e nelle ultime quattro partite hanno realizzato sei gol.

I croati sono difficili da affrontare tra le mura amiche. Solo una squadra è riuscita a batterli in casa dall'inizio della stagione 2022/23, e e nelle partite giocate in Croazia gli uomini di Dalić sono imbattuti in sette partite. I francesi sono i favoriti, ma non avranno vita facile a Spalato.

Considerando la forma e la storia di entrambe le squadre, i gol sembrano probabili in questa sfida.

Scommessa 2: Over 2.5 a 1.90 su GoldBet

Entrambe le squadre giocheranno a viso aperto

Sette delle ultime dieci partite della Croazia si sono chiuse con entrambe le squadre a segno, e lo stesso è accaduto nelle ultime sei disputate dalla Francia. Entrambe le squadre sanno trovare la via del gol e, dunque, possono essere pericolose in attacco.

Inoltre, sono stati segnati 33 gol nelle partite della Francia e addirittura 37 in quelle giocate dalla Croazia. Considerando la forma realizzativa di alcuni dei protagonisti, l'over 2.5 da solo rappresenta già una circostanza con alte probabilità. Ance una partita che si concluda con più di due goal segnati ed entrambe le squadre a segno sembra uno scenario possibile.

Scommessa 3: Goal + over 2.5 goal a 2.24 su NetBet