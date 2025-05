Chelsea favorito contro lo United: il nostro esperto punta su una vittoria Blues e una grande prestazione di Cole Palmer.

In questo articolo i lettori possono trovare i nostri pronostici Chelsea - Manchester United, quote e analisi partita della Premier.

Quote Chelsea - Manchester United

Il Manchester United ha bisogno disperatamente di punti per allontanarsi dalla zona rossa della rotrocessione, mentre il Chelsea ha bisogno di punti per rimanere nelle top 6 in classifica e riuscire ad avere un posto assicurato in Champions League. La sfida si preannuncia infuocata.

Altre quote Chelsea - Manchester United, pronostici e tipologie di giocata possono essere trovati sui portali ufficiali dei bookmaker.

la nostra guida ai top siti scommesse con registrazione SPID

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Sisal, registrazione e bonus di benvenuto per i nuovi utenti.

Migliori scommesse per Chelsea - Manchester United

Cole Palmer marcatore in qualsiasi momento a quota 1.91 su Lottomatica

Chelsea vincente nel primo tempo a quota 1.78 su Goldbet

Entrambe le squadre a segno e over 2.5 gol a quota 2.00 su Netbet

Si prevede che il Chelsea vinca 2-1 contro il Man Utd.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Entrambe le squadre sono nelle finali europee. Il Chelsea affronterà il Real Betis per il titolo della Conference League, mentre il Man Utd sfiderà il Tottenham in una finale tutta inglese di Europa League.

In Premier League, il Chelsea ha avuto una stagione decisamente migliore rispetto ai loro prossimi avversari. Attualmente sono al quinto posto e in corsa per un posto in Champions League la prossima stagione.

Il Manchester United è sulla strada per la sua peggior stagione in Premier League di sempre, attualmente si trova al 16° posto con 39 punti. Ruben Amorim sperava in un inizio migliore come allenatore dei Red Devils, ma un trofeo europeo potrebbe salvare la loro stagione.

Probabili formazioni Chelsea - Manchester United

Chelsea: Sanchez, Caicedo, Colwill, Chalobah, Cucurella, Lavia, Neto, Palmer, Madueke, Sancho.

Sanchez, Caicedo, Colwill, Chalobah, Cucurella, Lavia, Neto, Palmer, Madueke, Sancho. Manchester United: Onana, Mazraoui, Lindelof, Shaw, Dorgu, Ugarte, Fernandes, Amass, Mainoo, Mount, Hojlund.

Palmer per trovare la rete

Nella stessa partita della scorsa stagione, Palmer ha segnato una tripletta cruciale e drammatica per vincere la partita al 101° minuto. Anche se l'internazionale inglese non ha trovato spesso la rete in questa stagione, ha segnato un rigore contro i campioni di lega, il Liverpool. Il giocatore di punta del Chelsea vede molte opportunità davanti alla porta. Ha una media di 3.67 tiri e 1.46 tiri in porta per 90 minuti in Premier League.

Anche se la prestazione di Palmer era migliore la scorsa stagione, con 15 gol, il che è comunque impressionante. Inoltre, ha prodotto un xG di 17.2 nel corso della stagione. Dato che ha segnato leggermente meno, il numero 20 dei Blues è spietato e capace di posizionarsi in aree pericolose.

Manchester United in difficoltà all'inizio

La squadra di Marseca ha vinto il primo tempo in quattro delle ultime cinque partite, con tre di queste giocate a Stamford Bridge. Sono andati a vincere tutte e tre quelle partite casalinghe. Anche il Chelsea ha trovato la rete prima dell'intervallo in ciascuna delle ultime quattro partite in casa. Il Manchester United ha perso il primo tempo nelle ultime tre partite consecutive in tutte le competizioni.

Inoltre, ha perso il primo tempo in entrambe le precedenti due trasferte di Premier League. Inoltre, i Red Devils non hanno vinto il primo tempo di una partita in trasferta di Premier League da settembre. Sono riusciti a vincere il primo tempo solo contro il Southampton, ultimo in classifica.

Gol da entrambe le parti previsti

Anche se i Red Devils hanno avuto una forma scadente in trasferta recentemente, hanno segnato in tutte le ultime cinque partite in trasferta in tutte le competizioni. Hanno trovato la rete 21 volte in 18 apparizioni. In quattro di queste ultime cinque partite in trasferta, ci sono stati tre o più gol. L'ultima vittoria casalinga del Chelsea ha visto quattro gol contro il Liverpool.

Ci sono stati tre o più gol segnati in tre delle loro ultime cinque partite a Stamford Bridge. Con 62 gol in Premier League questa stagione, il Chelsea ha una media di 1.7 gol per 90 minuti e ha segnato 34 in casa. Nel frattempo, i Blues hanno anche subito 1.2 gol per 90 minuti. Con 53 gol subiti in questa campagna, il Man Utd subisce in media 1.5 gol per 90 minuti e segna leggermente meno in media, con 1.2 gol per 90 minuti.