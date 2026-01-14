Pronostici Chelsea - Arsenal: difese in difficoltà contro l'élite del campionato

L'Arsenal ha una serie di nove partite senza sconfitte contro i Blues da mantenere, mentre Mikel Arteta si scontra con il nuovo allenatore del Chelsea, Liam Rosenior.

Pronostici Chelsea - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Arsenal

Pareggio a quota 3.00 con Lottomatica

Arsenal (1° gol) a quota 1.50 con Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 1.75 con Netbet

Quote Chelsea vs Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 1-1 Arsenal

Pronostico marcatore: Chelsea - Delap; Arsenal - Saka

Dopo aver superato il Crystal Palace nei quarti di finale di EFL Cup ai rigori, i Gunners affrontano il Chelsea nell'andata della semifinale mercoledì.

Il nuovo allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, dirigerà la sua prima partita casalinga come manager dei Blues. La sua prima partita sarà sabato in trasferta contro il Charlton nel 3° turno di FA Cup. Questi incontri di coppa sono un'opportunità immediata per Rosenior di costruire slancio, fondamentale dato che il Chelsea non ha vinto nelle ultime cinque partite di EPL.

Rosenior deve migliorare la struttura difensiva del Chelsea e il modo in cui iniziano le partite, dato che hanno subito il primo gol in quattro delle ultime cinque partite. I Blues non sono riusciti a mantenere la porta inviolata nelle ultime sei partite.

Al contrario, i Gunners hanno perso solo due delle loro 21 partite di EPL in questa stagione e hanno ottenuto sette vittorie nelle ultime otto partite. Mentre si avvicinano al titolo di EPL, ottenere una doppietta domestica sarebbe un risultato significativo per il manager spagnolo.

Probabili formazioni Chelsea - Arsenal

Chelsea:Sánchez; Gusto, Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Santos, Caicedo, Neto, Fernández, Palmer, Delap

Arsenal:Raya; Timber, Hincapié, Gabriel, Saliba, Rice, Ødegaard, Zubimendi, Saka, Trossard, Gyökeres

Scommettere su un pareggio dopo i primi 90 minuti

Gli ultimi tre incontri tra Chelsea e Arsenal a Stamford Bridge sono terminati in pareggio. Pertanto, c'è una forte possibilità che la serie possa estendersi a quattro partite mercoledì sera.

Essendo una sfida a due partite, un pareggio sarebbe un risultato accettabile per entrambi i club. L'Arsenal può guardare avanti per portare i Blues all'Emirates per la gara di ritorno davanti ai propri tifosi. Per quanto riguarda Rosenior, eviterebbe una sconfitta nella sua prima partita casalinga.

Quasi tre quinti (57,14%) delle ultime sette partite tra Chelsea e Arsenal a Stamford Bridge sono terminate in pareggio. Quindi, puntare su un altro pareggio con una probabilità del solo 30,30% sembra una scelta intelligente.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.00 con Lottomatica

I Gunners a segnare per primi

L'Arsenal ha una costante di partire bene contro il Chelsea, avendo segnato per primo in sette degli ultimi nove incontri con i Blues. Inoltre, hanno segnato per primi in sei delle ultime sette partite in tutte le competizioni. Tuttavia, i mercati delle scommesse danno ai Gunners solo il 52,63% di possibilità di farlo mercoledì sera.

Pertanto, questo è il miglior valore tra i nostri tre pronostici su Chelsea - Arsenal di questa settimana. Vale la pena notare che l'Arsenal è il secondo miglior marcatore della Premier League dietro al Manchester City, nonostante i problemi nel trovare un attaccante centrale prolifico.

Dato l'attuale mancanza di coesione del Chelsea mentre si adattano all'approccio tattico di Rosenior, l'Arsenal è ben posizionato per iniziare forte e trovare di nuovo la rete per primo.

Scommessa 2: Arsenal (1° gol) a quota 1.50 con Goldbet

Un primo tempo tatticamente disciplinato

Quasi tre quarti (72%) delle andate delle semifinali di EFL Cup nelle ultime dieci stagioni hanno visto due gol o meno. Questo include un pareggio a reti inviolate tra questi due club a Stamford Bridge durante le semifinali di EFL 2017/18. Anche se un altro pareggio a reti inviolate è improbabile, c'è valore nel puntare su meno di 2.5 gol in questa partita. I mercati delle scommesse suggeriscono che c'è una probabilità del 54,05% che vengano segnati due o meno gol mercoledì sera.

Dati i precedenti storici, la difesa serrata dell'Arsenal e il desiderio di Rosenior di iniziare bene la sua gestione, ci si aspetta che entrambe le squadre diano priorità alla minimizzazione degli errori in questa partita di andata.