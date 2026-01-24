Pronostici Bournemouth - Liverpool: slancio in crescita per i campioni

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Bournemouth continuerà la sua forma altalenante e cederà i tre punti al Liverpool.

Pronostici Bournemouth - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Bournemouth - Liverpool

Goal (GG) a quota 1.55 su Lottomatica

1x2 - Liverpool a quota 1.89 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Hugo Ekitike a quota 2.04 su Netbet

Quote Bournemouth vs Liverpool

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bournemouth 1-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Bournemouth – Evanilson; Liverpool – Hugo Ekitike, Cody Gakpo

Le incoerenze del Bournemouth continuano a penalizzarlo in Premier League questa stagione. I Cherries hanno sprecato un vantaggio di 1-0 lunedì sera contro il Brighton, subendo un pareggio nei minuti di recupero.

Il risultato ha lasciato gli uomini di Andoni Iraola al 15° posto in classifica, a 10 punti dalla zona retrocessione. Per contestualizzare il loro drammatico declino, il Bournemouth aveva 10 punti in più nello stesso periodo della scorsa stagione.

Inoltre, hanno dovuto lasciar andare il loro gioiello, Antoine Semenyo, che ha lasciato il club in questa finestra di trasferimenti per il Man City. Affrontare i campioni successivamente non farà molto per aumentare le speranze del club costiero.

Il Liverpool, nel frattempo, ha avuto una difesa del titolo deludente. Le truppe di Arne Slot hanno registrato 17 punti in meno rispetto alla stessa fase della scorsa stagione. Di conseguenza, i Reds sono 14 punti dietro gli attuali capolisti, l'Arsenal.

Anche i Merseysiders hanno mostrato segni di incoerenza. Hanno ceduto un vantaggio di 1-0 lo scorso fine settimana, proprio come i loro ospiti. Inoltre, hanno permesso al Burnley di strappare un punto ad Anfield. Tuttavia, la loro vittoria per 3-0 a metà settimana in Champions League dovrebbe dar loro una spinta per il fine settimana.

Attualmente quarti in Premier League, il Liverpool rischia di perdere un posto in Champions League. Almeno altri cinque club sono vicini e pronti ad approfittare di un passo falso dei Reds, tra cui Man Utd e Chelsea. Di conseguenza, i tre punti di sabato sera sono imprescindibili per i campioni.

Probabili formazioni Bournemouth - Liverpool

Bournemouth:Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Cook, Scott, Tavernier, Kroupie, Adli, Evanilson

Liverpool:Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Goal (GG) probabile mentre i Cherries ospitano i Reds

Gli ospiti sono stati efficienti davanti alla porta, segnando nell'83% delle loro partite di campionato. È ben al di sopra della media della divisione del 73%. Tuttavia, la maggior parte dei loro gol è arrivata in trasferta. In casa, hanno una media di 1.45 gol segnati e un gol subito per partita.

Il Liverpool ha segnato 17 gol nelle sue 11 trasferte di Premier League, una media di 1.55 gol a partita. La difesa rimane una preoccupazione per Arne Slot. Hanno subito 18 gol in quella serie, con una media di 1.64 gol per partita. Di conseguenza, potrebbero essere segnati gol da entrambe le parti.

Inoltre, il 68% delle partite di campionato del Bournemouth in questa stagione ha prodotto gol da entrambe le parti. Nel frattempo, il 64% delle trasferte dei Reds ha visto anche entrambe le squadre andare a segno.

Ognuna delle ultime otto uscite dei Cherries in tutte le competizioni ha visto entrambe le squadre trovare la rete. Lo stesso si può dire per tre delle ultime cinque partite del Liverpool.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.55 su Lottomatica

Il Liverpool per estendere la sua serie di vittorie

È sorprendente che il Bournemouth abbia vinto solo sei delle sue 22 partite di campionato in questa stagione. È una percentuale di vittorie del solo 22%, lontana dal livello dello scorso anno. Due vittorie nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni non sono un buon segno.

Ora, affrontano una squadra del Liverpool che non ha assaporato la sconfitta nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni. I Reds ne hanno vinte sette. Sei pareggi sono l'unico motivo per cui non sono stati ancora più dominanti.

Gli uomini di Slot hanno vinto e perso quattro partite a testa in trasferta in campionato in questa stagione. Tuttavia, il loro record contro gli ospiti suggerisce che i tre punti sono in arrivo. Il Liverpool ha vinto gli ultimi sei scontri diretti consecutivi, parte di una serie di nove vittorie su dieci incontri.

L'incontro della scorsa stagione si è concluso 2-0 a favore degli ospiti, che erano allora in marcia verso il titolo di Premier League. Anche se potrebbe essere una partita più equilibrata questa volta, il Liverpool dovrebbe uscirne con il massimo dei punti.

Scommessa 2: 1x2 - Liverpool a quota 1.89 su Goldbet

Il capocannoniere pronto a colpire di nuovo

Il capocannoniere del Liverpool in Premier League è stato il loro nuovo acquisto, Hugo Ekitike. Il francese ha otto gol in 19 presenze in campionato. Le sue reti sono equamente divise tra partite in casa e in trasferta.

Ekitike ha trovato la rete durante la settimana dopo soli 23 minuti, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Tuttavia, ha avuto due partecipazioni a gol nelle sue ultime tre partite in tutte le competizioni.

Inoltre, ha trovato la rete nella partita di andata ad Anfield. Questo lo rende uno dei principali candidati a segnare questo fine settimana.