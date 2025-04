Ecco le pronostici per Borussia Dortmund - Barcellona in vista del ritorno di Champions League.

Il nostro esperto prevede una vittoria del Barcellona con numerosi gol segnati.

Pronostico Borussia Dortmund-Barcellona: quote, contesto e formazioni

Migliori scommesse per Borussia Dortmund - Barcellona

Si prevede che il Barcellona vinca 1-3 contro il Borussia Dortmund.

Come arrivano le due squadre al match

Il Barcellona ha travolto il Borussia Dortmund 4-0 nella partita d'andata. Raphinha ha fornito due assist e segnato uno dei gol.

La squadra di Hansi Flick ha avuto un 2025 sensazionale finora, raggiungendo la vetta della Liga e rimanendo imbattuta in tutte le competizioni. I blaugrana hanno vinto otto delle ultime nove partite.

Per il Borussia Dortmund la 2024/25 è stata una stagione difficile per il Dortmund , con prestazioni al di sotto delle aspettative in Bundesliga. Attualmente in ottava posizione, la squadra di Niko Kovac è a cinque punti dai posti in Champions League.

I risultati recenti sono stati altalenanti per il Dortmund, con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Barcellona

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Can, Anton, Bensebaini, Nmecha, Gross, Beier, Brandt, Adeyemi, Guirassy

Kobel, Ryerson, Can, Anton, Bensebaini, Nmecha, Gross, Beier, Brandt, Adeyemi, Guirassy Barcellona: Szczesny, Koundé, Cubarsi, Araujo, Balde, de Jong, Pedri, Raphinha, Gavi, Yamal, Lewandowski

Il Barcellona vuole partire forte sin dall'inizio

Durante la partita d'andata, il Barça ha vinto il primo tempo 1-0 prima di segnare altri tre gol nel secondo tempo. Il Barça ha vinto il primo tempo in quattro delle ultime cinque partite ed è andata a segno nel primo tempo in tutte quelle partite.

Durante la stagione, il Barcellona ha vinto il primo tempo in 29 partite complessive. Sei di queste sono state giocate in Champions League. Con l'andata inclusa, il Dortmund ha perso il primo tempo in quattro delle ultime sei partite. Tre di queste si sono concluse con una sconfitta.

Scommessa 1: 2 1° tempo a 2.30 su Lottomatica

La squadra di Flick vuole espugnare anche Dortmund

Il 2025 è stato eccezionale finora per il Barcellona, ché è rimasto imbattuto dall'inizio dell'anno. La squadra di Flick ha vinto quasi tutte le partite, pareggiandone solamente 4. Dopo aver dominato sugli avversari nella partita d'andata, l'ultima vittoria del Barça ha portato il bilancio a 13 vittorie nelle ultime 15 partite.

Queste squadre si sono già affrontate al Signal Iduna Park in Champions League anche nella fase campionato, con la squadra spagnola ha vinto con un punteggio di 2-3. L'unica sconfitta casalinga del Dortmund in UCL è stata proprio contro il Barcellona.

Nei quattro incontri tra queste squadre, il Dortmund non è mai riuscito a battere gli avversari. In queste partite, il Barça è riuscito a segnare 10 gol contro la squadra tedesca, mentre il Dortmund ha segnato solo tre volte.

Scommessa 2: 2 a quota 1.83 su NetBet

Gol a raffica in Germania

La partita d'andata ha visto quattro gol, con il Barcellona che ha messo in mostra la sua potenza offensiva in Champions League. Il Barça con 36 gol segnati finora in Champions League è il miglior attacco della competizione, con una media di 3,3 gol a partita.

Il Dortmund è il terzo miglior attacco della competizione con 28 gol segnati - una media di 2,2 a partita. Entrambe le squadre tendono a subire gol in Europa. I leader della Liga hanno subito 14 gol, una media di 1,3 a partita, mentre il Dortmund ne ha subiti 18 (una media di 1,4 a partita).

Tutte le ultime tre partite del BVB hanno avuto punteggi con quattro o più gol (4-0, 1-3 e 3-1) e, allo stesso modo, anche in cinque delle ultime sette partite del Barcellona si sono registrati quattro o più gol.

Scommessa 3: Over 3,5 gol con quota 2.00 su Goldbet