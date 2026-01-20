Pronostici Bodo/Glimt - Manchester City: Guardiola punta a nuovi record

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che il Manchester City si avvicini a un piazzamento tra le prime otto con una vittoria sulla squadra norvegese.

Pronostici Bodo/Glimt - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Bodo/Glimt - Manchester City

Goal (GG) a quota 1.58 su Lottomatica

Handicap 1-0 - Manchester City vince con handicap -1 a quota 1.86 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Jens Hauge a quota 4.40 su Netbet

Quote Bodo/Glimt vs Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bodo/Glimt 1-3 Manchester City

Pronostico marcatore: Bodo/Glimt – Jens Hauge; Manchester City – Antoine Semenyo, Erling Haaland, Rayan Cherki

Le speranze del Bodo/Glimt di qualificarsi per la prossima fase della Champions League sono praticamente svanite. La squadra norvegese non ha registrato una sola vittoria nelle sei partite della fase a gironi, perdendo e pareggiando tre volte ciascuna.

Di conseguenza, il Superlaget si trova al 32° posto prima della penultima giornata. Kjetil Knutsen è noto per portare le squadre norvegesi lontano nelle competizioni europee, ma questa stagione potrebbe finire prematuramente. A peggiorare le cose, la sua squadra non ha giocato una partita competitiva dall'ultima giornata di questa competizione a dicembre.

Le cose non diventeranno più facili mentre ospitano un Manchester City che sta ancora smaltendo la sconfitta nel derby del fine settimana. I Cityzens saranno contenti di concentrarsi su questa competizione, dove attualmente sono in una posizione solida.

La metà blu di Manchester entra in questa settimana di gioco al quarto posto. Hanno subito solo una sconfitta nella competizione finora. Dopo aver perso punti nella corsa al titolo di Premier League durante il fine settimana, saranno ansiosi di riprendersi con risultati positivi.

Pep Guardiola continua a combattere una crisi di infortuni in difesa e, a quanto si dice, si è rivolto al mercato per assicurarsi Marc Guehi. Ha non meno di sette giocatori della prima squadra fuori uso, mentre Bernardo Silva dovrà saltare questa partita per squalifica.

Probabili formazioni Bodo/Glimt - Manchester City

Bodo/Glimt:Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Maatta, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, High, Hauge

Manchester City:Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Semenyo, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland

Difesa improvvisata offre speranza

Una delle cose su cui i tifosi di casa possono contare è la capacità offensiva della loro squadra. Il Bodo/Glimt è riuscito a segnare nove gol nelle sue sei partite di UCL, con una media di 1,5 gol a partita. Il problema per la Furia Gialla risiede in difesa, avendo subito 13 gol in quella serie di partite.

Cinque delle ultime sei partite della fase a gironi del Glimt hanno prodotto più di tre gol. Questo incoraggerà il City, specialmente Erling Haaland. È stato a secco di gol ultimamente, segnando solo uno nelle ultime sette partite. Un gol martedì lo renderebbe il primo giocatore norvegese a segnare contro una squadra norvegese nella fase finale della Champions League.

Inoltre, il prossimo gol del City sarà il loro 300° in questa competizione. Con 12 gol in sei uscite UCL, non si scommetterebbe contro di loro. Tuttavia, la difesa improvvisata del City potrebbe non essere forte come al solito, il che dà una possibilità ai padroni di casa.

Undici delle ultime 12 partite della fase a gironi del Glimt in qualsiasi competizione europea hanno visto entrambe le squadre trovare la rete. Nel frattempo, il City ha persino subito un gol nella loro vittoria per 10-1 contro l'Exeter City in FA Cup due settimane fa. Con la formazione difensiva che Guardiola probabilmente schiererà, c'è una forte possibilità che i padroni di casa segnino.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.58 suLottomatica

Affrontare un Man City ferito

Non avendo ancora vinto in questa campagna, la squadra di casa affronta una sfida difficile. Nonostante abbia vinto due amichevoli di club a gennaio segnando quattro gol in ciascuna partita, gli uomini di Knutsen si trovano in una situazione critica. Il loro successo europeo è arrivato principalmente in casa, dove le squadre in trasferta spesso faticano ad adattarsi alle condizioni artiche.

Tuttavia, le loro ultime quattro grandi partite europee in casa hanno portato tre sconfitte e un pareggio. Il Man City affronta per la prima volta una squadra norvegese martedì sera. Prenderanno coraggio dal fatto che i padroni di casa non hanno vinto nelle loro ultime sei partite contro squadre inglesi. L'unica volta che il Bodo/Glimt ha evitato la sconfitta è stato nel loro incontro casalingo con il Tottenham all'inizio del torneo.

C'è anche un incentivo aggiuntivo per Guardiola di assicurarsi una vittoria qui martedì. Diventerebbe solo il terzo allenatore nella storia della UCL a supervisionare 25 trionfi in trasferta con un solo club. La sconfitta contro il Man Utd ha interrotto una serie di 13 partite senza sconfitte, e ora i padroni di casa affrontano tutta la forza di un Man City motivato.

Scommessa 2: Handicap 1-0 - Manchester City vince con handicap -1 a quota 1.86 su Goldbet

Hauge per destabilizzare i visitatori

Il Manchester City vanta talenti da gol in tutta la sua squadra e non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, i padroni di casa faranno molto affidamento su Jens Hauge per qualsiasi impulso offensivo martedì sera. L'attaccante 26enne ha già segnato contro squadre inglesi, realizzando una doppietta contro gli Spurs all'inizio di questa stagione.

Hauge impiega tempo a entrare in partita. Solo uno dei suoi ultimi 15 gol per il club è arrivato prima del 30° minuto. Tuttavia, rimane una minaccia per la Furia Gialla, e affrontare una difesa inesperta è esattamente ciò di cui ha bisogno.

Ha anche trovato la rete in ciascuna delle sue ultime due apparizioni competitive per il Bodo/Glimt. Se c'è un giocatore che può destabilizzare il City martedì, sarà Hauge.