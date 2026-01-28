Il nostro esperto di scommesse prevede che Raphinha e Dani Olmo segneranno in una partita ad alto punteggio nell'ultima giornata.

Pronostici Barcellona - FC Copenhagen: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - FC Copenhagen

Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 1.65 su Goldbet

Dani Olmo segna in qualsiasi momento a quota 1.96 su William Hill

Over 4.5 gol a quota 2.10 su Lottomatica

Quote Barcellona - FC Copenhagen

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 4-1 FC Copenhagen

Pronostico marcatore: Barcellona – Raphinha x2, Robert Lewandowski, Dani Olmo; FC Copenhagen – Jordan Larsson

Il Barcellona arriva a questa partita fuori dai primi otto per differenza reti. Probabilmente avrà bisogno di una vittoria convincente per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. Hanno reagito alla sconfitta a sorpresa contro la Real Sociedad con una vittoria per 4-2 sullo Slavia Praga in Champions League. La squadra di Hansi Flick ha poi superato il Real Oviedo 3-0 in La Liga domenica.

Anche il FC Copenhagen avrà bisogno di un risultato positivo per restare in competizione, dato che attualmente si trova due posizioni fuori dai primi 24. Sono attualmente in pausa invernale nel campionato nazionale. Tuttavia, hanno ottenuto un solido pareggio per 1-1 contro il Napoli al loro ritorno all'azione europea la scorsa settimana.

Probabili formazioni Barcellona - FC Copenhagen

Barcellona: J. García, Balde, Cubarsi, E. García, Koundé, Casado, Fermin, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski

FC Copenhagen: Kotarski, Lopez, Pereira, Suzuki, Meling, Achouri, Clem, Medsen, Larsson, Moukoko, Elyounoussi

Raphinha pronto a brillare di nuovo

Il Barcellona dovrà giocare ad alta intensità per tutta la partita mentre punta a segnare. Dato ciò, è probabile che Raphinha brilli in questo incontro. L'ala si esalta invariabilmente nelle grandi occasioni e ha brillato in questa competizione l'anno scorso sotto la guida di Hansi Flick.

Il ritorno del brasiliano con 13 gol in 14 presenze in Champions League la scorsa stagione è stato eccezionale. Solo Serhou Guirassy del Borussia Dortmund è riuscito a eguagliare quel totale nella competizione 2024/25.

La campagna europea 2025/26 di Raphinha è stata ostacolata dagli infortuni. Tuttavia, ora è completamente in forma e sembra essere tornato al meglio nelle ultime settimane. L'ex ala del Leeds ha segnato nove volte nelle sue ultime 10 presenze in tutte le competizioni.

Questa forma suggerisce che è pronto per aprire il suo bottino in UCL per questa stagione mercoledì. Si può scommettere su Raphinha per segnare in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 57,1%.

Scommessa 1: Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 1.65 su Goldbet

La serie positiva di Olmo continua

Data la situazione in campionato, il Barcellona continuerà a cercare gol, anche se stabilisce un chiaro vantaggio. Ci sono otto squadre attualmente a 13 punti tra il sesto e il tredicesimo posto. Questo rende quasi inevitabile che la differenza reti determinerà quali club avanzeranno agli ottavi di finale.

Dani Olmo è tra gli altri giocatori più probabili a segnare per i padroni di casa. Potrebbe addirittura completare i 90 minuti per una volta. Questo perché Pedri e Frenkie de Jong non sono disponibili, il che significa che Fermin Lopez potrebbe essere utilizzato in un ruolo più arretrato.

Insieme a Raphinha, anche Olmo ha vissuto un vero e proprio periodo d'oro davanti alla porta, avendo segnato sei volte nelle sue ultime 10 presenze in tutte le competizioni. Questo include gol in ciascuna delle due partite più recenti del Barcellona.

Olmo ha registrato una media di 3.97 tiri per 90 minuti in La Liga e 4.09 tentativi per 90 minuti in Champions League. Dovrebbe avere molta libertà di movimento e possibilità di tiro in questa partita. Il nazionale spagnolo è un valore nel mercato dei marcatori in qualsiasi momento.

: Dani Olmo segna in qualsiasi momento a quota 1.96 su

William Hill

Gol a volontà mentre il Barcellona cerca una grande vittoria

Le permutazioni in gioco all'ottava giornata puntano verso un incontro ad alto punteggio. Sebbene il Copenhagen non preferisca prendere grandi rischi, probabilmente dovrà farlo a un certo punto. Questo dovrebbe aprire spazi che il Barcellona potrà sfruttare.

Le partite che coinvolgono queste due squadre sono state tra le più prolifiche in termini di gol in Champions League quest'anno. Le partite del Barcellona nella competizione hanno una media di 3.88 gol in totale. Solo le partite del Dortmund ne hanno avuti di più.

Nel frattempo, le partite del FC Copenhagen in UCL hanno prodotto 3.5 gol per 90 minuti. Solo tre squadre hanno registri difensivi peggiori dei danesi, che hanno subito 17 gol in sette partite finora.

La loro difesa probabilmente avrà ancora difficoltà. Tuttavia, potrebbero avere la possibilità di segnare almeno un gol in contropiede. Scommettere su oltre 4.5 gol sembra una buona opzione con una probabilità implicita del 44,4%.