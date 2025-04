Pronostici Barcellona-Borussia Dortmund: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

In questo articolo le quote e i pronostici di Barcellona - Borussia Dortmund: Raphinha pronto a segnare ancora

Quote Barcellona-Borussia Dortmund

Pronostici Barcellona - Borussia Dortmund: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici per Barcellona-Borussia Dortmund

Raphinha marcatore in qualsiasi momento a 2.25 su Lottomatica

1 + goal a 2.45 su Netbet

Over 3,5 gol a 1.95 su Goldbet

I nostri esperti pronosticano la vittoria del Barcellona per 3-1 contro il Borussia Dortmund e che Raphinha troverà la via del goal.

Come arrivano le due squadre al match

Il Barcellona è in testa alla Liga con quattro punti di vantaggio ed è in una forma straordinaria. La squadra di Hansi Flick non ha ancora perso una partita nel 2025 e questo la rende uno dei team migliori al mondo.

Negli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona ha superato il Benfica con un totale di 4-1 dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo con 19 punti.

Il Borussia Dortmund, invece, ha avuto una stagione deludente, e si trova all'ottavo posto in Bundesliga. Tuttavia, con quattro vittorie nelle ultime tre partite, la forma della squadra guidata adesso da Niko Kovac è recentemente migliorata.

La stagione europea del Dortmund non è stata facile, dato che il BVB è arrivato decimo nella fase a gironi. Per arrivare ai quarti, il Dortmund ha dovuto battere, rispettivamente ai playoff e agli ottavi Sporting Lisbona e il Lille.

Probabili formazioni per Barcellona - Borussia Dortmund

Barcellona: Szczesny, Koundé, Araújo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski

Szczesny, Koundé, Araújo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Özcan, Svensson, Chukwuemeka, Brandt, Beier, Adeyemi

Raphinha pronto a segnare ancora in Champions League

Raphinha è in testa alla classifica marcatori della Champions League, con 11 gol in 10 partite finora. Il suo rendimento in questa stagione sino ad ora è stato eccezionale con 27 gol e 18 assist in tutte le competizioni per il Barcellona.

L'ala blaugrana ha segnato tre gol nel doppio confronto degli ottavi di finale contro il Benfica, trascinando la sua squadra alla fase successiva. Il brasiliano è stato coinvolto in ogni gol segnato dalla squadra di Flick contro i lusitani, servendo gli assist vincenti nelle occasioni che non ha segnato personalmente.

Quando il Barcellona e il Borussia Dortmund si sono incontrati in precedenza nella fase campionato di questa Champions League, Raphinha ha segnato il primo gol della partita, che il Barça ha poi vinto 2-3.

Grazie al suo impressionante bottino di gol, il brasiliano ha una media di 1.19 gol per 90 minuti in UCL. L'ala sta superando di gran lunga il suo xG di 4.3 e sta sfruttando al meglio la media di 1.5 tiri in porta per 90 minuti.

Scommessa 1: Raphinha marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 su Lottomatica

Barça favorito ma il Dortmund dovrebbe trovare la via del goal

Il Barcellona non ha perso una partita nel 2025 - vincendo 18 partite finora. Prima di un recente pareggio con il Real Betis, aveva inanellato una serie di sette successi consecutivi. In Champions League, la squadra di Flick ha perso solo una volta nella fase a gironi.

Il Dortmund ha perso tre partite nella fase a gironi, mancando per un soffio un posto tra le prime otto. Quando queste due squadre si sono incontrate in precedenza in Champions, il Barça è uscito vincitore battendo il BVB 2-3 tra le mura amiche del Signal Iduna Park.

Il BVB non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime sei partite, sebbene abbia segnato in quattro di esse. Nonostante ciò, la squadra di Niko Kovac ha il terzo miglior attacco di questa Champions League.

Inoltre, il Barcellona ha mantenuto la porta inviolata solo due volte in Europa in questa stagione. Ha subito 14 gol ma ne ha segnati in compenso 32, il numero più alto nella competizione.

Scommessa 2: 1 + goal a 2.45 2.45 su Netbet

Si prospetta una partita piena di gol

Nell'ultimo incontro ufficiale giocato tra le due squadre lo scorso dicembre sono stati segnati cinque goal mentre nell'ultima sfida tra Barcellona e Dortmund giocata al Nou Camp, i catalani hanno vinto 3-1 con un totale di quattro gol.

Il Barça ha segnato 141 gol in questa stagione, inclusi 32 in Champions League con una media di 3.2 gol per 90 minuti. Il Dortmund non è molto distante, con 28 reti segnate e una media di 2.3 goal messi a segno a partita a massima competizione europea.

In sette partite di UCL giocate dal Barcellona in questa stagione si sono registrati quattro o più gol segnati: questo è successo anche in quattro partite del Borussia Dortmund. La squadra di Kovac ha vinto le sue ultime due partite giocate in campionato per 3-1 e 4-1.

Guardando a tutte le competizioni il Dortmund ha preso parte a 17 partite in questa stagione con quattro o più gol segnati: situazione più comune per il Barça, che in questa stagione è stato protagonista di 27 partite terminate con quattro o più gol.

Scommessa 3: Over 3.5 gol a 1.95 su Goldbet