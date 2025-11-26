Pronostici Atlético Madrid - Inter: partita equilibrata destinata a finire in pareggio

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Atlético segni per primo, ma che si sviluppi una partita equilibrata, con relativamente poche azioni da gol.

Pronostici Atlético Madrid - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atlético Madrid - Inter

Meno di 2.5 gol a quota 1.90 su Goldbet

Primo gol - Atlético Madrid a quota 1.79 su NetBet

Pareggio a quota 3.45 su Lottomatica

Quote Atlético Madrid - Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atlético Madrid 1-1 Inter

Pronostico marcatore: Atlético Madrid – Julián Álvarez; Inter – Marcus Thuram

L'Atlético Madrid arriva a questa partita con una serie di cinque vittorie consecutive. Ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 a Getafe nel weekend per tornare in corsa per il titolo della Liga.

Gli spagnoli devono ancora lavorare per assicurarsi il passaggio in Champions League. Finora, la squadra di Diego Simeone ha vinto due partite e ne ha perse due in questa competizione. Al contrario, l'Inter è una delle sole tre squadre con un record di vittorie del 100% a metà della fase a gironi.

I giganti italiani avevano vinto quattro partite di fila in tutte le competizioni prima del derby di Milano di domenica. Tuttavia, una sconfitta per 1-0 in quella partita è stata un duro colpo per la squadra di Cristian Chivu.

Probabili formazioni Atlético Madrid - Inter

Atlético Madrid: Musso, Hancko, Lenglet, Giménez, Molina, Koke, González, Baena, Barrios, Simeone, Álvarez

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Augusto, Martinez, Thuram

Partita serrata attesa a Madrid

Sebbene ci siano stati molti gol nelle partite europee dell'Atlético finora in questa stagione, questa partita potrebbe interrompere la tendenza. Simeone ha utilizzato un sistema più cauto 4-1-4-1 domenica. Potrebbe adottare lo stesso approccio in questa partita, poiché sembra voler rafforzare la difesa.

I Rojiblancos hanno subito solo due gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Hanno concesso solo 0,9 xG per partita in media durante quel periodo.

Nel frattempo, anche l'Inter appare forte difensivamente. Non ha concesso più di 1,3 xG in nessuna delle partite giocate in questa stagione. I Nerazzurri non hanno pressione per ottenere i tre punti in questa partita, quindi potrebbe svilupparsi in una partita con pochi gol.

Scommessa 1: Meno di 2.5 gol a quota 1.90 su Goldbet

Atleti a segnare per primi

Anche quando hanno avuto difficoltà all'inizio della stagione, l'Atlético Madrid tendeva a iniziare le partite rapidamente. Questa tendenza è continuata con il progredire della stagione. Ha segnato il primo gol in tutte le 13 partite della Liga finora.

L'Atlético ha anche segnato per primo in entrambe le partite casalinghe europee. Sono bastati solo quattro minuti a Giacomo Raspadori per segnare contro l'Eintracht Francoforte. Nel frattempo, Julian Alvarez ha segnato il primo gol dopo soli 38 minuti contro l'Union Saint-Gilloise.

Il derby contro il Real Madrid a marzo è stata l'ultima partita veramente decisiva di Champions League all'Estadio Metropolitano. Anche in quella partita l'Atlético ha iniziato rapidamente, con Conor Gallagher che ha segnato nel primo minuto.

Date queste tendenze, puntare sugli ospiti per segnare per primi offre valore con una probabilità implicita del 54,6%.

Scommessa 2: Primo gol - Atlético Madrid a quota 1.79 su NetBet

Inter per lasciare con un punto

I visitatori sono già in una posizione molto forte per assicurarsi un posto tra le prime otto. Tuttavia, devono affrontare i quattro impegni più difficili e il loro record del 100% è altamente improbabile che continui.

L'Inter è sfavorita in questa partita, ma le sue recenti prestazioni sono state elevate. È stata sfortunata a perdere il derby di Milano domenica. Ha effettuato 20 tiri e creato 1,6 xG, totali significativamente superiori a quelli dei suoi rivali.

La squadra di Chivu ha creato più xG rispetto agli avversari nell'88% delle partite di questa stagione. Ha una chiara struttura 3-5-2 e certamente molta esperienza in questa competizione.

L'Atlético ha preoccupazioni per infortuni a giocatori chiave come Jan Oblak e Marcos Llorente. Questo contribuisce alla sensazione che l'Inter possa essere davvero competitiva in questo incontro. Puntare su un pareggio potrebbe essere la scommessa di valore nel mercato del risultato della partita, con una probabilità implicita del 29,4%.

Scommessa 3: Pareggio a quota 3.45 su Lottomatica

