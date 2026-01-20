Pronostici Atalanta - Athletic Club: dominio casalingo atteso

Ci aspettiamo che La Dea conquisti una vittoria casalinga contro i loro avversari spagnoli in difficoltà in questa partita.

Pronostici Atalanta - Athletic Club: quote, probabili formatzioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atalanta - Athletic Club

Atalanta vincente a quota 1.85 su Lottomatica

No Goal (NG) a quota 1.90 su Goldbet

Gianluca Scamacca marcatore in qualsiasi momento a quota 2.70 su Netbet

Quote Atalanta vs Athletic Club

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta 2-0 Athletic Club

Pronostico marcatore: Atalanta – Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori

Il Napoli ha migliorato la sua forma da quando ha cambiato allenatore, avendo perso solo due delle ultime 12 partite. La Dea è quinta nella classifica di Champions League e ha una grande possibilità di assicurarsi un piazzamento tra le prime otto. Raffaele Palladino sarà molto fiducioso di conquistare ancora una volta i tre punti al New Balance Arena.

Nel frattempo, l'Athletic Club sta attraversando un periodo difficile. Le loro uniche vittorie nelle ultime otto partite sono arrivate contro squadre di categorie inferiori, e anche in quel caso hanno avuto bisogno dei tempi supplementari. La sconfitta contro il Mallorca nel fine settimana li ha lasciati al nono posto in La Liga.

Probabili formazioni Atalanta - Athletic Club

Atalanta:Carnesecchi, Ahanor, Hien, Scalvini, Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca

Athletic Club:Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, I. Williams, Sancet, N. Williams, Guruzeta

Solo una squadra in forma

L'Atalanta ha la possibilità di avanzare verso gli ottavi di finale di Champions League quando ospiterà l'Athletic Club. Con due partite ancora da giocare, hanno la possibilità di confermare il loro posto mercoledì sera. Inoltre, gli italiani sono favoriti, dato che affrontano un Athletic Club fuori forma.

La squadra di Raffaele Palladino non è al completo, poiché Berat Djimsiti e Raoul Bellanova sono infortunati. Tuttavia, Odilon Kossounou e Ademola Lookman sono tornati dalla Coppa d'Africa. Gli Orobici hanno gestito bene le assenze e sono stati fantastici da quando si sono separati da Ivan Juric.

Ernesto Valverde ha molti più problemi da affrontare rispetto al suo avversario. Giocatori come Aymeric Laporte e Benat Prados sono tra gli assenti, e stanno davvero faticando a ottenere risultati. Considerando tutti questi fattori, i Lehoiak potrebbero vedere le loro speranze di UCL svanire questa settimana.

Scommessa 1: Atalanta vincente a quota 1.85 su Lottomatica

Dominio casalingo

La squadra di casa potrebbe superare facilmente gli avversari in questa partita, dato che i Zuri-Gorriak non sono molto fiduciosi e l'Atalanta è abile nel segnare. Gli ospiti stanno affrontando problemi difensivi, qualcosa di cui gli avversari possono approfittare.

Con Giacomo Raspadori che si unisce al loro arsenale, la squadra di casa ha molti modi per sfruttare le debolezze degli spagnoli. L'Atalanta ha anche mantenuto molte volte la porta inviolata di recente, inclusi tre di fila all'inizio di questo mese. Sono stati colti alla sprovvista contro il Pisa venerdì, ma è stata un'eccezione.

Inoltre, nessuna delle due squadre si classifica in alto nella loro divisione in termini di mercato BTTS. Pertanto, questa partita è probabile che risulti in una comoda vittoria casalinga e un altro clean sheet per Marco Carnesecchi.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.90 su Goldbet

Puntando sul miglior marcatore dell'Atalanta

Con sei gol e tre assist in 19 partite, nessun giocatore dell'Atalanta ha più contributi diretti in questa stagione di Gianluca Scamacca. L'italiano potrebbe non aver segnato molto di recente, ma avrà buone possibilità contro questa difesa dell'Athletic. Inoltre, l'arrivo di Raspadori potrebbe ispirarlo a giocare ancora meglio.

Il 27enne ha due G/A nelle sue ultime due partite di Champions League, e non sarebbe sorprendente se arrivasse a tre su tre. I bookmaker suggeriscono che è il marcatore più probabile in questa partita. Gli uomini di Valverde saranno consapevoli della minaccia che Scamacca rappresenta.