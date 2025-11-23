Pronostici Arsenal - Tottenham: i Gunners segneranno presto e vinceranno

L'Arsenal mira ad ampliare il suo vantaggio in cima alla Premier League, mentre gli Spurs sanno che una vittoria li porterebbe a cinque punti dall'Arsenal.

Migliori scommesse per Arsenal - Tottenham

Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 2.05 con Lottomatica

Goal (GG) a quota 2.00 con Goldbet

Declan Rice a Segno o in Assist a quota 3.10 con Netbet

Quote Arsenal vs Tottenham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Tottenham

Pronostico marcatore: Arsenal – Saka, Rice; Tottenham – Johnson

Il primo derby del Nord di Londra della stagione 2025/26 della Premier League è quasi arrivato. L'Arsenal ospita il Tottenham domenica pomeriggio, con i Gunners che mirano a mantenere il loro vantaggio di quattro punti sul Manchester City.

Le prime 11 partite di campionato dei Gunners sono state quasi perfette. Hanno registrato un tasso di vittorie del 73%, segnando quasi due gol a partita e subendo meno di 0,5 gol a partita. È la miglior differenza reti della divisione insieme al Manchester City, secondo in classifica.

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, sta affrontando problemi di formazione prima di questo scontro con gli Spurs. Nel terzo finale, ci sono preoccupazioni riguardo alla forma fisica di Viktor Gyokeres. Nel frattempo, Kai Havertz non giocherà a causa di un infortunio. Martin Ødegaard sta lavorando duramente per tornare, mentre Noni Madueke e Gabriel Martinelli sono improbabili partecipanti.

Nonostante la quinta posizione del Tottenham in classifica, è probabile che alcuni tifosi non abbiano ancora pienamente abbracciato il nuovo allenatore, Thomas Frank. Finora, il problema più grande di Frank è stata la forma casalinga degli Spurs, avendo perso il 50% delle partite in casa questa stagione. Questo ha reso difficile per il tecnico danese costruire un rapporto con i tifosi di casa.

Tuttavia, il Tottenham è stato in ottima forma in trasferta, avendo vinto l'80% delle partite fuori casa e rimanendo imbattuto. Hanno anche mantenuto la porta inviolata nel 60% delle partite in trasferta. Gli infortuni sono una grande preoccupazione sia per Frank che per Arteta. Giocatori come Solanke, Kolo Muani, Gray, Drăgușin, Bissouma e Kulusevski sono fuori. Nel frattempo, Lucas Bergvall e Pape Matar Sarr sono improbabili partecipanti per la partita di domenica.

Probabili formazioni Arsenal - Tottenham

Arsenal: Raya; Timber, Calafiori, Saliba, Mosquera, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Eze, Merino

Tottenham: Vicario; Porro, Spence, Romero, van de Ven, Palhinha, Bentancur, Simons, Johnson, Kudus, Richarlison

I Gunners in vantaggio a metà tempo

Quasi il 70% dei gol subiti dal Tottenham in trasferta questa stagione è arrivato nel primo tempo. L'Arsenal ha anche segnato per primo in cinque degli ultimi sette derby del Nord di Londra.

Nonostante ciò, i mercati delle scommesse indicavano una probabilità del solo 48,78% che l'Arsenal fosse in vantaggio a metà tempo e mantenesse quel vantaggio per vincere la partita. La forma in trasferta del Tottenham è stata molto migliore rispetto ai risultati al Tottenham Hotspur Stadium.

Hanno una media di 2,60 punti per partita in trasferta, che è la stessa media di punti dell'Arsenal in casa. Tuttavia, gli Spurs hanno vinto all'Emirates Stadium solo una volta in campionato e non ci si aspetta che fermino i Gunners in questo match.

Scommessa 1: Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 2.05 con Lottomatica

Valore sui gol segnati da entrambe le parti

Descrivere la difesa dell'Arsenal come impenetrabile è probabilmente un eufemismo, specialmente in casa. Hanno subito solo 0,20 gol per partita casalinga in questa stagione, ben al di sotto della media di campionato di 1,10.

Inoltre, il Tottenham ha subito solo 0,60 gol per partita in trasferta, comodamente al di sotto della media di campionato di 1,64. Tuttavia, entrambe le squadre hanno una media di 2,40 gol segnati per partita. Questo dimostra che hanno una forte capacità offensiva.

Entrambe le squadre segnano (Sì) è attualmente a una probabilità del 50%, ma è probabile che ci sia più di una possibilità su due che entrambe le squadre segnino almeno una volta. Soprattutto dato che entrambe le squadre hanno segnato più di due gol per partita in casa o in trasferta in media. È la giocata di valore da questo trio di pronostici su Arsenal - Tottenham.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 2.00 con Goldbet

Scommettere su Rice per segnare o fare un assist

Declan Rice è stato un giocatore cruciale per l'Arsenal nelle ultime due stagioni. L'ex icona del West Ham sta ora iniziando a contribuire anche in attacco. Ha registrato quattro contributi in gol in 11 presenze in Premier League in questa stagione.

Questo equivale a un tasso di realizzazione del 36,30% per segnare o fare un assist in qualsiasi partita finora nel 2025/26. Tuttavia, i mercati delle scommesse suggeriscono che Rice ha solo una probabilità del 32,26% di fare un contributo in gol in questo derby del Nord di Londra.

Con la squadra di Mikel Arteta probabilmente a corto di attaccanti, Rice deve puntare a farsi avanti e prendere in mano la partita di domenica. È probabile che lo faccia con un contributo in gol di qualsiasi tipo contro i loro rivali del Nord di Londra.