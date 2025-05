Pronostici per Arsenal - Newcastle: domenica sera grande sfida per le squadre appollaiate nella parte alta della classifica.

In questo articolo i lettori possono trovare i pronostici Arsenal - Newcastle, quote e analisi della partita di Premier League.

Quote Arsenal - Newcastle

Arsenal e Newcastle sono già sicure del loro posto in Champions, tuttavia con una vittoria, la squadra ospite potrebbe portarsi a meno uno dal club londinese. I bookmakers vedono i gunners come favoriti, ma occhio ad un Newcastle dall'annata semplicemente sorprendente.

Migliori scommesse per Arsenal-Newcastle

Doppia chance X2 - Newcastle/Pareggio 1.82 con Lottomatica

1.82 con No goal a 2.20 con Goldbet

a 2.20 con Marcatore in qualsiasi momento - Anthony Gordon 4.20 con Netbet

Prevediamo che il Newcastle vincerà 1-0.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Sebbene l'Arsenal sia riuscito a recuperare da uno svantaggio di 2-0 nel primo tempo per strappare un punto ad Anfield lo scorso weekend, ci sono stati segnali di un potenziale crollo per la squadra di Mikel Arteta. Sono stati facilmente superati nel primo tempo e, con diversi giocatori indisponibili, sembra che la loro stagione stia volgendo al termine.

Tuttavia, hanno bisogno di punti per assicurarsi una posizione tra le prime cinque e qualificarsi per la Champions League la prossima stagione. Pertanto, è fondamentale ottenere un risultato positivo questa domenica.

Il Newcastle, dal canto suo, entra in questa partita sapendo di avere una possibilità concreta di assicurarsi il calcio europeo nella prossima stagione. Una vittoria per i Magpies li porterebbe a superare i Gunners al secondo posto, il che sarebbe un grande traguardo per la squadra di Eddie Howe. I Toon sono consapevoli del loro forte record recente contro i padroni di casa e saranno fiduciosi di ottenere il massimo dei punti all'Emirates Stadium.

Probabili formazioni Arsenal - Newcastle

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Nwaneri, Martinelli

Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Nwaneri, Martinelli Newcastle: Pope, Schar, Botman, Burn, Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Livramento, Barnes, Gordon, Isak

Un Arsenal decimato

Con una lista crescente di infortuni all'Arsenal, Mikel Merino non potrà giocare contro la sua ex squadra a causa di una squalifica ricevuta lo scorso weekend. Jurien Timber e Declan Rice non erano presenti nella squadra l'ultima volta, quindi la loro disponibilità per il weekend è incerta. Inoltre, Leandro Trossard ha lasciato Anfield con un problema al tendine del ginocchio, indebolendo ulteriormente la squadra di Arteta.

Con un Arsenal lontano dall'essere al completo, il Newcastle è il grande favorito per ottenere i punti necessari domenica. Vale la pena notare che i Magpies hanno vinto quattro degli ultimi cinque confronti diretti in tutte le competizioni. Tuttavia, la loro ultima visita in campionato all'Emirates si è conclusa con una sconfitta per 4-1.

La squadra di Eddie Howe rimane in gran parte intatta. Sapendo che una vittoria li porterà al secondo posto, sono ben posizionati per evitare la sconfitta nel penultimo weekend di Premier League.

La resistenza del Newcastle

Doppia chance - Newcastle/Pareggio 1.82 con Lottomatica

Tutti i segnali indicano che entrambe le squadre segneranno domenica. Il 61% delle partite casalinghe dell'Arsenal in campionato è terminato in questo modo; tuttavia, altre circostanze influenzano questa previsione. Nonostante abbiano la migliore difesa del campionato, i londinesi del nord non hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite di Premier League all'Emirates.

La loro difesa è stata violata nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. La mancanza della partnership di Gabriel con Saliba è indubbiamente la causa principale di questa difesa porosa negli ultimi tempi.

Inoltre, il Newcastle ha tenuto a bada i Gunners in quattro degli ultimi cinque confronti diretti in tutte le competizioni. La mancanza di attaccanti a disposizione di Mikel Arteta, insieme all'assenza di Merino e possibilmente di Trossard, rafforza ulteriormente il nostro argomento secondo cui solo una squadra potrebbe segnare domenica.

Il ritorno di Gordon alla forma realizzativa

No goal 2.20 con Goldbet

I contributi di Anthony Gordon ai gol si sono prosciugati in Premier League. È a digiuno da 12 partite e non segna dalla metà di gennaio contro i Wolves. Tuttavia, l'ex attaccante dell'Everton è sempre stato una spina nel fianco dell'Arsenal.

Gordon ha segnato nelle sue due precedenti apparizioni contro i Gunners, entrambe nelle semifinali della Carabao Cup. Ha anche segnato il controverso gol della vittoria contro la squadra londinese quando hanno visitato St James' Park alla fine del 2023, un gol che ha richiesto tre controlli VAR per essere confermato.

Tre gol nelle sue ultime cinque sfide con l'Arsenal lo rendono un candidato ideale per disturbare nuovamente la difesa di casa questa domenica.