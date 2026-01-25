Pronostici Arsenal - Manchester United: svolta nella corsa al titolo

Il nostro esperto di scommesse prevede che il Manchester United darà battaglia domenica. Tuttavia, i Gunners dovrebbero riuscire a superare i Red Devils.

Pronostici Arsenal - Manchester United: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Manchester United

1x2: Arsenal a quota 1.62 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 1.77 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento: Viktor Gyökeres a quota 2.26 su Netbet

Quote Arsenal vs Manchester United

Arsenal vs Manchester United Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal 1.57 1.57 1.40 Pareggio 4.00 4.00 4.00 Manchester United 6.00 6.00 6.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Manchester United

Pronostico marcatore: Arsenal – Viktor Gyökeres, Gabriel Magalhães; Manchester United – Bryan Mbeumo

Nonostante due pareggi a reti inviolate nelle ultime partite di Premier League, l'Arsenal ha aumentato il suo vantaggio in vetta alla classifica. I Gunners non sono riusciti a sfruttare i passi falsi di Man City e Aston Villa la scorsa settimana. Tuttavia, sono riusciti a portare il distacco a sette punti.

Gli uomini di Mikel Arteta hanno messo da parte il pareggio a reti inviolate contro il Nottingham Forest, viaggiando a Milano per la Champions League. I capolista hanno sconfitto l'Inter per 3-1, mantenendo il loro record perfetto in quella competizione.

Tuttavia, la Premier League è una sfida diversa, motivo per cui Arteta sarà leggermente preoccupato per il suo prossimo avversario. Il Manchester United visita l'Emirates Stadium con grande entusiasmo dopo essersi separato dal tecnico portoghese Ruben Amorim.

Lo scorso weekend, hanno affrontato una dura prova contro i rumorosi vicini del Man City sotto la guida dell'allenatore ad interim Michael Carrick. Tuttavia, le tattiche di Carrick si sono rivelate efficaci, e i Red Devils hanno vinto 2-0. Lo United ha segnato cinque volte contro il City, ma tre gol sono stati annullati.

Gli ospiti hanno avuto una settimana di riposo completa senza impegni a metà settimana. Dovrebbero essere pronti a scendere in campo qui, con la fiducia alta nello spogliatoio. Per la prima volta dopo un po', il Man Utd sembra assomigliare al suo vecchio sé.

Probabili formazioni Arsenal - Manchester United

Arsenal:Raya, White, Saliba, Magalhães, Timber, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Manchester United:Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernández, Dorgu, Mbeumo

La fortezza casalinga dell'Arsenal affronta la prova del Manchester United

Dalla sconfitta contro l'Aston Villa a inizio dicembre, l'Arsenal ha intrapreso una serie di 12 partite senza sconfitte in tutte le competizioni. In campionato, i Gunners non hanno conosciuto la sconfitta nelle ultime sette partite consecutive. Inoltre, sono una delle sole due squadre in questo campionato a non aver ancora perso una partita in casa.

L'Emirates sarà sicuramente in fermento per questa partita. I tifosi dell'Arsenal possono trarre incoraggiamento dal record passato della loro squadra contro lo United. Escludendo le amichevoli, i padroni di casa sono rimasti imbattuti nei tempi regolamentari contro i Red Devils negli ultimi sette incontri. Gli ospiti hanno vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti in campionato.

Carrick vorrebbe che i suoi giocatori ignorassero questi record, poiché sembra che abbiano voltato pagina. Lo United è in una serie di cinque partite senza sconfitte in campionato, ma ne ha vinte solo due in questa sequenza. Inoltre, i Red Devils hanno vinto solo una delle loro ultime cinque uscite in tutte le competizioni.

Lo United ha vinto solo tre delle sue 11 trasferte di campionato in questa stagione. Anche con quella rinnovata fiducia, è difficile vederli ribaltare i capolista.

Scommessa 1: 1x2: Arsenal a quota 1.62 su Lottomatica

Gol quasi garantiti

Il club del nord di Londra è salito in classifica grazie a un sano equilibrio tra attacco e difesa. I padroni di casa hanno segnato 40 gol in totale in campionato, cinque in meno degli avversari di domenica. In casa, le truppe di Arteta segnano in media 2,36 gol a partita, mentre hanno subito solo cinque gol in 11 partite.

Penetrare la loro difesa non è facile e richiede un attacco talentuoso. Fortunatamente per gli ospiti, è proprio quello che hanno da offrire. Lo United ha segnato 18 gol in 11 partite, con una media di 1,64 gol per trasferta in campionato.

Tuttavia, il loro tasso di porta inviolata del 14% è notevolmente inferiore alla media del 27% per il resto del campionato. Fino ad oggi, non hanno mai mantenuto la porta inviolata in trasferta. Entrambe le squadre hanno segnato nel 91% delle loro trasferte di Premier League.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.77 su Goldbet

Lo svedese torna a segnare

Viktor Gyökeres ha affrontato molte critiche dopo il suo costoso trasferimento dallo Sporting Lisbona all'Arsenal. Lo svedese sta ancora cercando di adattarsi allo stile di gioco dei Gunners, ma il suo talento è indiscutibile. Nonostante le difficoltà, è attualmente il capocannoniere del club in campionato.

Gyökeres ha segnato cinque gol per i londinesi del nord in questa competizione e nove gol in tutte le competizioni. Entra in questa partita dopo aver partecipato a tre gol in altrettante partite, segnando due volte.

Il suo splendido gol a metà settimana contro l'Inter ha aumentato il morale. I tifosi dell'Arsenal sperano che lo ispiri ulteriormente. Con la fiducia alta, Gyökeres potrebbe finire nuovamente sul tabellino dei marcatori domenica.