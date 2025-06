Pronostici Al Ain - Juventus: Kolo Muani sblocca e si chiude lì?

La Juventus, ottenuta la Champions in extremis, sfida un Al Ain abbordabile. Pochi gol basteranno per i futuri impegni?

Pronostici Al Ain - Juventus: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Al Ain - Juventus

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del gruppo G al Mondiale per Club tra Al Ain e Juventus. Ecco alcune quote:

Per la sfida tra Al Ain e Juventus, i nostri esperti si aspettano un successo senza subire reti da parte dei bianconeri, con un massimo di tre gol complessivi – uno dei quali firmato da Randal Kolo Muani.

Quote Al Ain - Juventus

Forte della qualificazione alla Champions e del rinnovo di Igor Tudor, la Juventus cerca i primi tre punti al Mondiale per Club. Lo fa contro un Al Ain rimasto sotto le attese sia nella UAE Pro League sia a livello continentale. I principali bookmaker offrono quote molto basse sul successo bianconero, e i nostri esperti hanno analizzato mercati alternativi.

Come arrivano gli "Al Zaeem" e i bianconeri al match

La Juventus disputa la sua gara d’esordio contro l’Al Ain quasi quattro settimane dopo il 3-2 a Venezia, che le è valso la qualificazione in extremis alla prossima Champions League. In Laguna è arrivato il quinto successo in nove partite sotto la guida di Igor Tudor.

Dopo l’unica sconfitta della gestione del tecnico croato – lo 0-1 a Parma a fine aprile – la "Vecchia Signora" era ripartita con il 2-0 sul Monza, seguito da due 1-1 contro Bologna e Lazio. Il finale di stagione ha poi portato un altro 2-0, contro l’Udinese nell’ultima uscita allo Stadium.

Ora la Juventus incrocia una formazione reduce da una stagione opaca in una UAE Pro League tecnicamente lontana dalla Serie A. L’Al Ain di Vladimir Ivic ha chiuso soltanto al quinto posto, a 19 punti di distanza dall’Al-Ahli Dubai.

Ancor più impietoso il bilancio nella AFC Champions League: nel girone ovest, gli "Al Zaeem" hanno raccolto solo due punti. Agli 1-1 contro Al-Sadd (Qatar) e Pakhtakor (Tagikistan) si sono aggiunte ben sei sconfitte. Anche per questo sorprende l’arrivo di Rui Patricio: l’ex portiere di Roma e Atalanta è stato ingaggiato solo poche settimane fa.

Probabili formazioni di Al Ain-Juventus

Al Ain : Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba

Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba Juventus: Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Savona; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Nico Gonzalez; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani

Al Ain-Juventus: bianconeri solidi all’esordio e porta inviolata?

Nel 3-2 a Venezia del 25 maggio, per la prima volta in nove gare sotto la guida di Igor Tudor la Juventus ha concesso più di una rete. Dall’arrivo del croato, i bianconeri avevano subìto gol contro tre squadre della prima metà della classifica – la Roma, il Bologna e la Lazio –, oltre che contro Lecce e Parma. Hanno invece mantenuto la porta inviolata contro Genoa, Monza e Udinese.

Otto di queste squadre hanno chiuso il campionato dal dodicesimo posto in giù, ma la UAE Pro League è nettamente inferiore alla Serie A. Nonostante ciò, l’Al Ain non è andato oltre lo 0-0 nell’ultima gara casalinga contro l’Ajman, decimo su 14 squadre. Nella AFC Champions League, invece, gli "Al Zaeem" hanno siglato più di due reti in due degli otto turni, e nell’ultima giornata hanno registrato lo 0-2 in Iraq contro l’Al Shorta.

Dunque, il segno No Goal appare uno scenario plausibile per la gara al Mondiale per Club fra Al Ain e Juventus.

Kolo Muani cerca il gol contro una difesa vulnerabile

Randal Kolo Muani è rientrato fra i protagonisti nel rush finale del campionato che ha permesso alla Juventus di staccare il biglietto per la Champions. L’attaccante francese, infatti, negli ultimi cinque gol ha firmato tre reti – di cui due decisivi nell’1-1 contro la Lazio e nel 3-2 a Venezia. Inoltre, ha siglato il 2-0 finale contro il Monza.

Inoltre, l’Al Ain ha concesso, per esempio, 22 reti nelle sue otto partite nella AFC Champions League. Dunque, gli uomini nel frattempo allenati da Ivic hanno subìto in media 2,75 gol contro squadre nettamente inferiori alla Juventus. È vero che contro la Juventus dovrebbe arrivare il debutto di Rui Patricio, ma l’ex portiere di Roma e Atalanta non è atteso da un compito semplice.

Alla luce di questi precedenti, un gol di Kolo Muani all’esordio della Juventus contro l’Al Ain è tutt’altro che da escludere.

La Juventus parte forte contro l’Al Ain e poi gestisce?

Dunque, le difficoltà offensive dell’Al Ain e la stabilità difensiva della Juventus rendono un clean sheet per i bianconeri una possibilità concreta per la gara all’Audi Field di Washington. E da che mondo è mondo, un clean sheet e quantomeno un gol – quello di Kolo Muani – permetterebbero agli uomini di Tudor d’imporsi contro quelli di Ivic.

Dicevamo anche della media di 2,75 reti subite dagli "Al Zaeem" nelle otto partite del girone ovest della AFC Champions League. Inoltre, la Juventus sotto la guida di Tudor è rimasta a secco solo a fine aprile, nello 0-1 di Parma.

È altrettanto vero che i bianconeri sono reduci dall’estenuante corsa Champions, premiata al fotofinish in virtù del 3-2 a Venezia. In più, sono attesi dalle sfide contro il Wydad – che si è mostrato ostico anche in amichevoli premondiali – e soprattutto contro il Manchester City.

Per questi motivi è presumibile che la "Vecchia Signora" dosi le forze una volta messo in cassaforte il successo. Per questi motivi, il segno 2 + Under 3.5 + No goal rientra nei pronostici plausibili per la sfida fra Al Ain e Juventus.