Il nostro esperto di scommesse prevede una finale tesa, simile alle due semifinali. Alla fine, il Senegal dovrebbe superare i padroni di casa.

Pronostici Senegal - Marocco: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Senegal - Marocco

Over/under: sotto 2.5 gol a quota 1.44 su bet365

Doppia chance: Senegal/pareggio a quota 1.59 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento: Sadio Mané a quota 4.35 su Lottomatica

Quote Senegal - Marocco

Senegal - Marocco bet365 William Hill Lottomatica Over/under: sotto 2.5 gol 1.44 1.43 1.42 Doppia chance: Senegal/pareggio 1.54 1.59 1.62 Marcatore in qualsiasi momento: Sadio Mané 4.30 3.63 4.35

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Senegal 1-0 Marocco

Pronostico marcatore: Senegal: Sadio Mané

Il Senegal sembra destinato a conquistare il suo secondo titolo della Coppa d'Africa quest'anno. Questa finale è la loro terza nelle ultime quattro partecipazioni alla competizione. Hanno disputato un torneo positivo, combinando grande calcio con risultati favorevoli.

La prova più grande per i Leoni della Teranga in questa edizione è arrivata in semifinale contro uno dei favoriti del pre-torneo, l'Egitto. Nonostante non abbiano messo al tappeto i Faraoni, la nazione dell'Africa occidentale ha trovato il modo di avanzare fino alla finale.

Ora che sono qui, gli uomini di Pape Thiaw non si guarderanno indietro nella loro ricerca della seconda stella. Hanno affrontato avversari del Nord Africa nelle loro ultime due finali, vincendone una e perdendo l'altra.

Il Marocco spera di poter replicare il risultato dell'Algeria nella finale della Coppa d'Africa 2019, quando le Volpi del Deserto batterono il Senegal 1-0. La loro imbattibilità nel torneo casalingo dimostra che potrebbe accadere, eguagliando il record perfetto dei loro avversari.

I Leoni dell'Atlante hanno avuto bisogno di un pizzico di fortuna extra nella loro semifinale contro la Nigeria, poiché quella partita è andata ai rigori. I rigori nigeriani sono stati deludenti, per usare un eufemismo, e nessuno dei loro attaccanti affidabili si è fatto avanti. Tuttavia, i padroni di casa si trovano nella loro finale casalinga e sul punto di porre fine a un'attesa di 50 anni per un trofeo della Coppa d'Africa.

Probabili formazioni Senegal - Marocco

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye, Mané, Jackson

Marocco: Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli

La storia si ripete

Con il massimo premio africano in palio, entrambe le squadre saranno probabilmente caute. Saranno attente a non impegnare troppi giocatori in avanti e a non lasciare spazi dietro. È un approccio sensato in una grande finale continentale, e i risultati più recenti del Senegal mostrano un modello simile.

I Leoni della Teranga hanno travolto il Sudan 3-1 negli ottavi di finale, ma sono riusciti a ottenere solo vittorie per 1-0 contro Mali ed Egitto. Con i giocatori che i Westafricani hanno in attacco, porteranno sempre una minaccia di gol, che può anche venire da un momento di brillantezza individuale.

Quello che il Marocco troverà difficile è superare la difesa senegalese, guidata da Kalidou Koulibaly. Hanno mantenuto due reti inviolate consecutive, parte di una serie di quattro su sei partite della Coppa d'Africa. Questo dimostra quanto sia difficile segnare contro di loro.

I padroni di casa non sono riusciti a segnare nei tempi regolamentari in semifinale, e tutte e tre le loro partite più recenti hanno prodotto meno di tre gol. Storicamente, otto delle ultime 10 finali della Coppa d'Africa sono terminate con gol al minimo, con due o meno segnati (80%). Di conseguenza, potremmo assistere allo stesso scenario a Rabat domenica sera.

Scommessa 1: Over/under: sotto 2.5 gol a quota 1.44 su bet365

Le paure della finale perseguitano i padroni di casa

Il Marocco è favorito per sollevare il trofeo alla fine di domenica sera. Tuttavia, abbiamo visto molte sorprese in passato, specialmente alla Coppa d'Africa. Nessuno dava una chance alla Costa d'Avorio di vincere l'edizione 2023 contro la Nigeria, ma ci riuscirono. Il Marocco ha ottenuto i risultati di cui aveva bisogno durante questo torneo, ma non è stato del tutto convincente.

Questa è la prima partita competitiva tra le due nazioni in 20 anni. Durante quei due decenni, il Marocco ha vinto cinque amichevoli, mentre il Senegal una volta. Tuttavia, quei numeri non conteranno quando c'è un trofeo che aspetta alla fine della partita.

Il Senegal può contare sulla sua esperienza nelle finali della Coppa d'Africa, essendo questa la loro terza dal 2019. Sono stati su entrambi i lati del risultato e hanno una migliore comprensione di ciò che ci si aspetta sul più grande palcoscenico continentale.

Il Marocco probabilmente sarà nervoso, soprattutto di fronte ai propri tifosi. Inoltre, questa è la loro prima apparizione in finale dal 2004, quindi non sanno davvero come superare il traguardo. I visitatori probabilmente ne approfitteranno e vinceranno entro 90 minuti o nei tempi supplementari.

Scommessa 2: Doppia chance: Senegal/pareggio a quota 1.59 su William Hill

Farsi avanti quando conta di più

Entrambe le squadre vantano giocatori capaci di cambiare il corso della partita. Per il Marocco, Brahim Diaz dovrebbe ispirare i tifosi di casa. L'uomo del Real Madrid ha segnato cinque gol in questo torneo, ma non è riuscito a trovare la rete nell'ultima partita.

Nel frattempo, il Senegal ha diversi marcatori su cui poter contare. Sadio Mané ha assunto sia ruoli di marcatore che di creatore in questa Coppa d'Africa. Con due gol e tre assist, solo Ademola Lookman ha fornito più assist ai suoi compagni di squadra.

Mané, tuttavia, è un giocatore decisivo. Ha segnato il gol della vittoria contro l'Egitto in semifinale. Se il Senegal avrà successo in questa finale, sarà probabilmente lui la fonte di gioia.