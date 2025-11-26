Il nostro esperto di scommesse prevede che il periodo difficile del Liverpool continui. Tuttavia, dovrebbero essere abbastanza forti da evitare la sconfitta contro i campioni olandesi.

Pronostici Liverpool - PSV: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - PSV

Goal (GG) a quota 1.57 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Guus Til a quota 5.25 su NetBet

1x2 - Pareggio a quota 6.75 su Lottomatica

Quote Liverpool - PSV

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-2 PSV

Pronostico marcatore: Liverpool – Cody Gakpo, Mo Salah; PSV – Guus Til, Ricardo Pepi

La campagna di Premier League del Liverpool ha preso una brutta piega mentre il club continua a fare storia per i motivi sbagliati. La sconfitta casalinga per 3-0 contro il Nottingham Forest dello scorso weekend è stata un boccone amaro da ingoiare.

È stata la prima volta dal 1965 che i Reds hanno subito sconfitte consecutive in campionato con uno scarto di tre gol o più. È stata anche la loro sesta sconfitta in sette partite di Premier League.

Il risultato li lascia all'11° posto in classifica. La Champions League offre un po' di sollievo, dato che generalmente si sono comportati bene in questa competizione. Le vittorie contro entrambi i club di Madrid hanno preparato il terreno per un piazzamento tra le prime otto, con solo quattro partite rimanenti.

Detto ciò, perdere le restanti partite di UCL potrebbe seriamente compromettere le loro speranze di qualificazione automatica. Con l'investimento fatto nella finestra di trasferimento, Arne Slot è sotto forte pressione.

Nel frattempo, il PSV sta vivendo un'altra stagione domestica spettacolare. I 12 volte campioni dell'Eredivisie hanno perso solo una delle loro 13 partite. Di conseguenza, occupano il primo posto, sei punti avanti rispetto agli inseguitori. Sembrano destinati al loro 13° titolo di campionato.

Anche la Champions League è stata solida. Con una sola sconfitta nelle loro quattro partite, il PSV si trova al primo posto nel gruppo. Sono ben posizionati per il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Inoltre, si sono comportati bene in trasferta, pareggiando entrambe le loro partite fuori casa.

Probabili formazioni Liverpool - PSV

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Isak, Gakpo

PSV: Kovar, Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Saibari, Mauro Júnior, Veerman, Man, Til, Perišić

Le difficoltà difensive dei Reds offrono un'opportunità ai visitatori

Entrambe le squadre sanno come trovare la rete. Hanno entrambe segnato nove volte in questa competizione, con una media di 2,25 gol a partita. Il Liverpool ha subito esattamente quattro gol in questo periodo, con una media di un gol subito per partita.

I visitatori hanno una media più alta in questo senso. Hanno incassato sette gol in quattro partite (1,75 per partita). Le squadre di Peter Bosz hanno segnato almeno una volta in 16 delle loro precedenti 17 partite di fase a gironi o di campionato UCL.

I Boeren hanno visto entrambe le squadre segnare nelle loro ultime 10 partite di UCL di fila. Con il Liverpool in difficoltà difensivamente, la squadra olandese può avere successo qui. Curiosamente, nessuna delle ultime cinque partite del Liverpool ha visto entrambe le squadre segnare.

Tuttavia, i Reds hanno concesso un totale di 11 gol nelle loro cinque uscite più recenti. Questo dovrebbe aumentare la fiducia dei campioni olandesi.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.57 su Goldbet

Una lunga lista di opzioni offensive

Non mancano i talenti offensivi in questa partita. Ricardo Pepi è stato impressionante in UCL per il PSV. Ha accumulato cinque partecipazioni a gol nelle ultime quattro partite (tre gol, due assist). Inoltre, ha segnato contro il Liverpool la scorsa stagione, ma è stato spesso utilizzato dalla panchina.

La principale minaccia dei visitatori è Guus Til. L'olandese deve ancora segnare in questa competizione questa stagione, ma è l'attaccante titolare per una ragione. Til ha segnato nove gol in campionato in 13 partite per il PSV.

Quattro di questi sono arrivati nelle sue ultime due apparizioni. Questo include una tripletta contro l'AZ Alkmaar nell'ultima partita prima della pausa internazionale.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Guus Til a quota 5.25 su NetBet

Il Liverpool potrebbe aggiungere un altro record negativo al suo conteggio

Sebbene il Liverpool abbia avuto difficoltà a mettere insieme vittorie di recente, entra comunque in questa partita come favorito sicuro. Tuttavia, al momento sono instabili, e il PSV potrebbe approfittarne. Inoltre, il record di Slot contro questa avversaria è scarso, avendo perso un massimo di carriera di quattro partite da allenatore.

Il PSV trarrà anche incoraggiamento dalla loro vittoria per 3-2 contro i Reds nella stessa fase della competizione la scorsa stagione. I visitatori sono imbattuti nelle loro ultime 15 partite. Hanno perso solo tre delle loro precedenti 17 partite di fase a gironi/campionato UCL.

Un risultato positivo ad Anfield è ben alla portata mercoledì sera. Tuttavia, hanno vinto solo una volta nelle loro ultime 14 trasferte europee contro squadre inglesi. Ecco perché un pareggio è il risultato più probabile qui.

Se la squadra olandese riesce a ottenere un punto, sarà il primo pareggio del Liverpool nelle loro ultime 30 partite di fase a gironi/campionato europee. Considerando quanti record indesiderati stanno infrangendo, puntare su un pareggio potrebbe essere una mossa intelligente.

Scommessa 3: 1x2 - Pareggio a quota 6.75 su Lottomatica

