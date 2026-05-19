L'ultima giornata di Serie A: schedina e Bet Builder

Con l'Inter già campione e altre due squadre già condannate alla Serie B, l'ultimo turno di campionato sarà decisivo per decretare i verdetti in zona Champions e in coda alla classifica.

Serie A Bet Builder Mercato bet365 William Hill Lottomatica Milan - Cagliari Under 2.5 Gol Totali 2.07 2.08 2.05 Cremonese - Como GG 1.80 1.73 1.72 Lecce - Genoa Esito Finale - Pareggio 3.40 3.60 3.65 Torino - Juventus Juventus Vincente + GG 2.80 3.20 3.20 Hellas Verona - Roma Roma Segna Over 2.5 Gol Totali 2.50 2.38 2.45

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La resa dei conti in Serie A: cinque partite per disegnare la classifica

Il 24 maggio alle 20:45, cinque sfide di Serie A prenderanno il via in contemporanea. Sei squadre si giocano il proprio futuro: quattro inseguono gli ultimi due piazzamenti validi per la Champions League, mentre due lottano per evitare la retrocessione in Serie B.

L'Inter ha già cucito sul petto il suo 21° Scudetto e il Napoli è saldo al secondo posto con 73 punti, avendo già blindato la qualificazione alla prossima Champions. Alle spalle delle prime due della classe, la competizione tra le altre quattro pretendenti è a dir poco feroce.

Milan e Roma condividono la terza e la quarta posizione a quota 70 punti e una vittoria nei rispettivi match garantirebbe loro il pass matematico. Juventus e Como inseguono a ruota con 68 punti, il che le obbliga a conquistare l'intera posta in palio sperando al contempo in passi falsi dai campi rivali.

In fondo alla classifica, il verdetto è già definitivo per Pisa ed Hellas Verona. La Cremonese occupa l'ultimo slot che vale la retrocessione, distante appena un punto dal Lecce. Entrambe le formazioni hanno un disperato bisogno di fare tre punti, augurandosi una battuta d'arresto della diretta concorrente.

Milan - Cagliari – Ci si attende un match prudente a San Siro

Al di là delle ultime due uscite, i rossoneri hanno mostrato non poche polveri bagnate in attacco, rimanendo a secco di gol in tre delle ultime cinque partite di Serie A. Il bottino complessivo di 52 reti li colloca solo al quinto posto per produzione offensiva nel torneo, un dato preoccupante per una squadra in piena corsa Champions.

Il Cagliari non brilla certo per efficacia offensiva, non essendo riuscito a segnare in tre delle ultime cinque partite. Le statistiche lasciano presagire una sfida molto bloccata al Meazza: per il Milan, ben 21 delle 37 partite di campionato fin qui disputate si sono chiuse con un esito Under 2.5, trend che si riflette in 19 incontri dei sardi.

Anche gli ultimi due precedenti ufficiali non hanno superato la soglia dei 2.5 gol: una vittoria esterna del Milan per 1-0 all'Unipol Domus, seguita da un equilibrato 1-1 a San Siro. Il Cagliari, ormai matematicamente salvo, non può scendere sotto il 16° posto e giocherà solo per l'onore. Il Milan, invece, rischia di scivolare in Europa League in caso di mancato successo. Lecito dunque attendersi un approccio tattico molto guardingo piuttosto che una partita aperta.

Cremonese - Como – Gol garantiti in una sfida decisiva

La Cremonese si trova a una sola lunghezza dalla salvezza alle spalle del Lecce, ma vanta una differenza reti migliore di un gol. Se gli uomini di Marco Giampaolo dovessero pareggiare e il Lecce perdere, resterebbero in Serie A. Un arrivo a pari punti, invece, spalancherebbe le porte a uno spareggio retrocessione con match di andata e ritorno.

La disperazione sa essere un ottimo motore per la fase offensiva. I grigiorossi hanno messo a segno cinque reti nelle ultime partite, comprese le quattro senza subirne contro Pisa e Udinese, con Jamie Vardy autore del gol vittoria nello scorso weekend. Tra le ultime quattro della classe, la Cremonese vanta il miglior attacco con 31 reti attive.

Il Como di Cesc Fàbregas è la vera rivelazione di questa Serie A. Una squadra che solo sette anni fa militava in quarta serie e che ora si ritrova a un passo dallo storico traguardo della Champions League. I lariani sono reduci da due vittorie consecutive per 1-0 contro Parma ed Hellas Verona, e i loro match viaggiano a una media di 2.4 gol. Entrambe le squadre hanno bisogno assoluto di punti, motivo per cui ci si aspetta che la rete si gonfi da ambo le parti.

Lecce - Genoa – Pareggio salvezza?

Il Lecce occupa la diciassettesima posizione con 35 punti, uno in più rispetto alla Cremonese: un successo garantirebbe la permanenza matematica nella massima serie. Il Genoa, tranquillo a metà classifica e già salvo, non ha particolari assilli se non l'orgoglio. Tuttavia, il rendimento interno del Lecce è stato il vero tallone d'Achille della stagione, con zero vittorie nelle ultime tre uscite al Via del Mare e appena tre successi nelle ultime 10 partite casalinghe.

Il Genoa ha collezionato ben 11 pareggi in questo campionato, il terzo dato più alto del torneo. Le ultime due trasferte contro Fiorentina e Atalanta si sono chiuse a reti bianche, a dimostrazione di come il Grifone sappia gestire il ritmo e strappare un punto quando gioca senza pressioni.

Il Lecce ha perso solo una delle ultime cinque partite. Un pareggio terrebbe comunque la Cremonese a distanza, mentre una vittoria blinderebbe la categoria. I rossoblù accetterebbero di buon grado un punto e, considerando che due degli ultimi tre scontri diretti sono terminati 0-0, un altro rinvio della decisione finale tramite un pareggio appare uno scenario altamente probabile.

Torino - Juventus – La Vecchia Signora vuole il Derby della Mole

Il Derby della Mole non è mai una partita come le altre, ma questa edizione assume un peso specifico enorme soprattutto per gli ospiti. Dopo aver incassato la prima sconfitta nelle ultime 10 partite, la Juventus deve vincere e sperare che dagli altri campi arrivino notizie favorevoli per artigliare il pass Champions.

I bianconeri vantano una striscia di imbattibilità impressionante contro i rivali cittadini, con 23 scontri diretti consecutivi senza sconfitte, e non perdono allo Stadio Olimpico Grande Torino dal lontano 2015. I granata occupano il dodicesimo posto ma registrano la seconda peggior difesa della Serie A con ben 61 reti subite, oltre a fare fatica in avanti, essendo rimasti a secco in due delle ultime cinque sfide.

In quattro degli ultimi cinque derby di Torino solo una squadra è andata a segno. Eccezione fatta per l'ultimo inatteso KO per 2-0 contro la Fiorentina, la difesa della Juventus si è dimostrata solida, mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime cinque uscite. Ci si attende una vittoria di misura della compagine bianconera.

Hellas Verona - Roma – Giallorossi pronti a dominare il match

La Roma ha trovato la condizione ideale nel momento perfetto della stagione ed è reduce da sei risultati utili consecutivi. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono la squadra più in forma della Serie A nelle ultime cinque giornate, avendo raccolto ben 13 punti su 15 disponibili. I giallorossi hanno segnato almeno due reti in cinque delle ultime sei partite, firmando anche una bella vittoria per 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio.

L'Hellas Verona è invece già matematicamente retrocesso, forte di 22 sconfitte su 37 partite e appena tre vittorie in tutta la stagione (solo il Pisa ha fatto peggio dei gialloblù). Il pareggio per 1-1 ottenuto contro l'Inter la scorsa settimana ha rappresentato una prestazione d'orgoglio, ma da allora gli stimoli sono inevitabilmente calati e la squadra non segna più di un gol a partita da nove turni.

La Roma necessita dei tre punti per centrare l'obiettivo Champions e si troverà di fronte la seconda difesa più perforata del torneo, reduce peraltro da cinque sconfitte nelle ultime sei partite casalinghe. Tutti i dati statistici indicano una vittoria netta della Roma al Marc'Antonio Bentegodi.