Mercati di scommessa EPL e Bundesliga 2026/27 bet365 Stake William Hill Nottingham Forest +1 Handicap Asiatico (Aston Villa - Nottingham Forest) 1.30 1.63 1.57 Entrambe le squadre a segno - No (Borussia Dortmund - Paderborn) 2.05 2.00 2.02

Nessuna delle due squadre convince come scommessa secca sulla vittoria, ma emergono due interessanti opportunità di valore che potrebbero ciascuna fruttare un ritorno vicino al 100%.

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I ribaltamenti post Champions League sono il terreno ideale per il valore del weekend

L'Aston Villa ospita il Nottingham Forest a Villa Park alle 16:00 di sabato. Nel frattempo, il Borussia Dortmund affronta lo SC Paderborn 07 al Signal Iduna Park alle 15:30. Entrambe le partite arrivano subito dopo la prima giornata di Champions League, e in entrambi i casi c'è un difficile divario di recupero.

Il Villa ha 74,7 ore di recupero in meno rispetto al Forest dopo aver giocato contro il Club Brugge martedì alle 18:45. Il Dortmund si trova in una situazione simile, con 77,5 ore di recupero in meno rispetto al Paderborn dopo l'avvincente vittoria di martedì sera sul Villarreal.

Un turnaround breve da solo non basta a giustificare una scommessa contro una squadra. L'angolo diventa più convincente quando il poco tempo di recupero si combina con una base di rendimento nazionale scarsa o con un profilo avversario che potrebbe rendere il pomeriggio complicato.

È esattamente il caso di queste due partite. Piuttosto che considerare vulnerabile ogni squadra di Champions League, questi due incontri offrono posizioni di valore più circoscritte alle attuali probabilità implicite.

Il Forest dovrebbe tenere la partita bloccata contro un Villa a secco di gol

Il successo per 3-2 dell'Aston Villa a Bruges è stato un incontro aperto e fisicamente impegnativo. La squadra di Unai Emery ha prodotto 3,22 xG da 21 tiri, di cui nove nello specchio. Tuttavia, ha anche subito due reti, concedendo 1,53 xG dall'altra parte.

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Villa Unai Emery l'ha definito "un passo avanti molto importante". Lo spagnolo ha aggiunto che il Villa ha dovuto essere "resiliente quando era in difficoltà".

Ha anche ammesso che Boubacar Kamara e Aaron Wan-Bissaka erano stanchi all'intervallo. Un dato particolarmente rilevante, considerando che un altro impegno gravoso arriva appena tre giorni dopo.

Anche il centrocampista di lungo corso del Villa John McGinn ha commentato la vittoria. L'internazionale scozzese ha descritto il Villa come "una nuova" squadra capace di mostrare grinta in una difficile trasferta.

Questo aiuta a spiegare perché il risultato di Bruges possa aumentare la fiducia, ma non può cancellare ogni preoccupazione.

L'avvio in Premier League del Villa resta il fattore più pesante per questa scommessa. Dopo tre partite, la squadra è 17ª, senza vittorie, con un pareggio e due sconfitte. Non ha ancora segnato e ha subito cinque reti.

Anche i numeri in campionato sono deludenti. Il Villa è 19° in Premier League per xG (2,5), con solo l'Hull (2,3) che fa peggio. Inoltre, ha la media più bassa della categoria per tiri nello specchio a partita (0,30).

Anche il Forest non è in forma smagliante, quindi non si tratta di una squadra di Oliver Glasner nettamente superiore. Gli ospiti sono 16ª dopo due pareggi e una sconfitta. Hanno segnato solo due reti e ne hanno subite tre, ma si tratta comunque di un rendimento più solido rispetto all'avvio del Villa.

Ancora più importante, il Forest ha avuto sei giorni pieni tra un impegno e l'altro. Il Villa, invece, lavora con un recupero molto più breve dopo una partita che ha richiesto molto sul piano fisico e mentale.

Anche ammettendo che abbia superato brillantemente l'esame di Bruges, resta abbastanza benzina nel serbatoio per mettere sotto pressione il Forest?

Questo rende Forest +0,25 una via d'accesso sensata alla partita, con una probabilità implicita del 50,63%. Prendendo la linea dell'handicap asiatico, una vittoria del Forest paga per intero, mentre un pareggio restituisce una mezza vincita.

Il Villa potrebbe portarsi dietro lo slancio del Belgio, ma restiamo un po' scettici. I suoi numeri in campionato e il divario di recupero rendono la squadra ospite abbastanza competitiva da rendere interessante l'handicap.

La scarsità di xG del Paderborn rende Entrambe le squadre a segno - No la mossa più logica

Anche il Borussia Dortmund ha vinto 3-2 martedì, battendo il Villarreal dopo aver prodotto 2,83 xG da 18 tiri, sei dei quali nello specchio. Il lato offensivo della prestazione è stato incoraggiante. Quello difensivo lo è stato meno, con il Dortmund che ha subito due reti dagli 1,46 xG del Villarreal.

Ecco perché il turnaround breve è solo una cautela in questo caso, non il fulcro della scommessa. Il Dortmund ha comunque gestito il carico di lavoro in una certa misura nel turno infrasettimanale. Tuttavia, l'argomento più forte per questo mercato arriva dai limiti offensivi del Paderborn più che dal calendario dei padroni di casa.

Il Paderborn è 12° dopo due partite di Bundesliga, senza vittorie, con un pareggio e una sconfitta, avendo segnato zero gol e subitone uno. Non c'è molto in termini di creazione di occasioni: 1,5 xG, 18 tiri e solo 1,5 tiri nello specchio a partita.

Le ultime prove non sono state migliori. Il Paderborn ha perso 1-0 in casa contro il Friburgo nell'ultimo turno, generando appena 0,77 xG da 14 tiri. Nella sua unica partita di campionato in trasferta finora, non ha segnato e non ha registrato nemmeno un tiro nello specchio.

Al contrario, l'avvio nazionale del Dortmund lascia presagire un'altra stagione fruttuosa in Bundesliga. La squadra è terza dopo due vittorie su due, con cinque gol segnati e solo due subiti. L'unica partita casalinga in campionato è finita 2-0.

Questo offre una base utile per puntare su Entrambe le squadre a segno - No in questo turno, anche con un campione così ridotto di partite di campionato.

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