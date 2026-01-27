Come scommettere sull'ultima giornata dell'Europa League

Dopo sette partite, la classifica lascia molte squadre nella posizione di dover semplicemente puntare alla vittoria giovedì sera.

Tutto da giocare nell'ultima giornata dell'Europa League

C'è stata una piccola modifica al formato prima dell'Europa League 2025/26. I club che finiscono primi e secondi ora hanno la garanzia di giocare in casa il ritorno di tutti i loro incontri a eliminazione diretta. Nel frattempo, un piazzamento tra i primi quattro garantisce il vantaggio del ritorno in casa fino ai quarti di finale.

Di conseguenza, anche Lione e Aston Villa, che hanno già assicurato un posto agli ottavi, saranno ancora motivati. Dato che nessuna delle sei squadre eliminate si affronta, c'è qualcosa in palio in ogni partita.

Con la differenza reti che potrebbe essere un fattore chiave, molti incontri potrebbero essere aperti. La partita casalinga della Stella Rossa Belgrado contro il Celta Vigo ne è un esempio. Entrambe le squadre sono garantite un posto ai play-off, ma dovranno vincere per avere qualche possibilità di entrare tra le prime otto.

La partita casalinga del Lione contro il PAOK è un'altra in cui entrambe le squadre attaccheranno sicuramente. Solo tre punti garantiranno ai francesi un piazzamento tra i primi due. Nel frattempo, i greci non possono permettersi un pareggio mentre mirano a raggiungere le prime otto.

Il Friburgo è attualmente al terzo posto e spera di superare il Lione o il Villa con una vittoria. Tuttavia, un pareggio sarà probabilmente sufficiente per i loro avversari, il Lille, per assicurarsi un posto ai play-off.

Nel frattempo, Celtic, Genk, Porto e Ludogorets si preparano a giocare partite casalinghe contro avversari già eliminati. Questi quattro club si trovano attualmente nel mix sia delle prime otto che delle prime ventiquattro. Partite favorevoli contro avversari potenzialmente demotivati dovrebbero aiutarli a superare il traguardo.

Le partite che sembrano destinate a offrire gol

Due di questi incontri con club eliminati sembrano degni di puntare sui gol. Nel caso dello scontro del Celtic con l'Utrecht a Glasgow, i padroni di casa dovrebbero dominare.

Il ritorno di Martin O'Neill ha motivato i Bhoys. Hanno mostrato grande spirito pareggiando 2-2 a Bologna la scorsa settimana, nonostante l'espulsione di Reo Hatate dopo soli 34 minuti.

L'Utrecht ha ottenuto solo un punto in sette partite di UEL finora. Sono nella metà inferiore dell'Eredivisie e hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta in 14 uscite competitive. Puntare sul Celtic che segna oltre 2.5 gol ha un valore con una probabilità implicita del 45,5%.

C'è una dinamica simile in gioco quando il Ludogorets ospita il Nizza. I bulgari sono attualmente un posto sotto la squadra di O'Neill al 25°, il che non sarà sufficiente per avanzare. Tuttavia, ci sono ancora cinque squadre che possono potenzialmente superare in classifica se vincono.

Questo dovrebbe essere la ricetta per un incontro aperto contro i loro avversari francesi. Il Nizza ha subito in media due gol per partita di Europa League, ma ha vinto 3-1 la scorsa settimana.

Le partite del Ludogorets hanno visto il maggior numero di gol nella fase a gironi, con una media di 3.71 per partita. Ciò supporta ulteriormente il fatto che puntare su oltre 3.5 gol offre valore a Razgrad.

C'è anche il potenziale per una partita ricca di azione quando il Real Betis ospita il Feyenoord. I padroni di casa avranno quasi certamente bisogno di vincere per assicurarsi un posto tra i primi otto. Allo stesso modo, la squadra di Robin van Persie ha bisogno di tre punti per avere qualche possibilità di entrare tra le prime 24.

Il Betis è il chiaro favorito, ma potrebbe mancare fino a otto giocatori a causa di infortuni. Questo aumenterà la fiducia del Feyenoord, che ha segnato tre gol contro lo Sturm Graz la scorsa settimana. Puntare su oltre 3.5 gol è allettante, e quella scommessa è stata vincente in quattro delle ultime sei partite del club olandese.